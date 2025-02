WOWOW 2/22(ÅÚ) ¡ÖÊõÄÍ¥×¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡×¸µ·îÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー¡¦·î¾ë¤«¤Ê¤ÈSP¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¤ä¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡ª¥í¥±¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª

株式会社WOWOW

WOWOWが、宝塚歌劇団の最新情報を毎月お届けするオリジナル番組「宝塚プルミエール」。2/22(土)午後6:45からの放送は、元月組トップスター・月城かなとのスペシャル番組をお届けする。

今回、月城がロケを慣行、レジンアートに挑戦する。レジンアートとは、合成樹脂を流し込み、手作業でオリジナルのアートを制作するもの。月城にとって初めての体験に試行錯誤するも、個性豊かな仕上がりとなった。ぜひその出来栄えを番組でチェックしていただきたい。さらに、月城のロングインタビューも実施。現役時代の話しはもちろん、今後の展望についても語られた。ロケ当日にはサプライズもあり、月城も大喜びの本番組。素の姿を存分に感じることができる、貴重な回となるだろう。

月城は、2009年に宝塚歌劇団に95期生として入団。宙組公演『薔薇に降る雨/Amour それは…』で初舞台。その後、雪組に配属。気品溢れる正統派男役として多くのファンを虜にし、2013年『Shall we ダンス?』で新人公演初主演し、その後3度に渡って新人公演主演を務める。2017年に月組へ組み替え。2018年に『THE LAST PARTY ~S.Fitzgerald‘s last day~』にて東上初主演、同年には『エリザベート』ルキーニ役に大抜擢されるなど目覚まし活躍を経て、2021年8月に月組トップスターに就任。トップ就任後も『今夜、ロマンス劇場で』『グレート・ギャツビー』などの大作に出演し、その存在感を確かなものとする。そして、昨年7月『Eternal Voice/Grande TAKARAZUKA 110!』東京公演千秋楽をもって宝塚歌劇団を退団。退団後、ソロコンサートを開催するなど、今後の活躍に大きな期待が寄せられる。

昨年11月「宝塚プルミエール」の番組ナレーターも務めた月城。ぜひこの機会をお見逃しなく。

【月城かなとさんからのコメント】

皆様こんにちは。月城かなとです。

2月の「宝塚プルミエール」は、月城かなと退団スペシャルを放送します。

退団して半年が経ちましたが、今の私を皆様にお届けしたいと思っております。アートに挑戦したり、まさかのあのキャラクターとまさかの対決というようなラインナップとなっておりますので、ぜひ皆さま楽しみにご覧ください。

