U-NEXT 格闘技配信スケジュール【2月7日～2月20日】

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株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」が2月7日～2月20日の格闘技配信スケジュールをお知らせします。



■2月7日（金）21:30～『ONE Friday Fights 96』




【ライブ配信】2025年2月7日（金）21:30～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月13日（木）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008061



■2月8日（土）10:00～『ONE Fight Night 28』




【ライブ配信】2025年2月8日（土）10:00～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月9日（日）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008062




■2月8日（土）17:30～『SHOOT BOXING 2025 act.1』




【ライブ配信】2025年2月8日（土）17:30～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月16日（日）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008337




■2月9日（日）17:15～『MAROOMS presents KNOCK OUT 2025 vol.1』




【ライブ配信】2025年2月9日（日）17:15～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008064




■2月11日（火）12:00～『PANCRASE BLOOD.5』




【ライブ配信】2025年2月11日（火）12:00～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008065




■2月14日（金）21:30～『ONE Friday Fights 97』


【ライブ配信】2025年2月14日（金）21:30～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月21日（金）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008303




■2月15日（土）21:30～『RWS』


【ライブ配信】2025年2月15日（土）21:30～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月16日（日）23:59


【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008353




■2月16日（日）5:00～『世界プロボクシング：フェリックス・シュトゥルム vs. ベンジャミン・ブリンダート』




【ライブ配信】2025年2月16日（日）5:00～ライブ終了まで


【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59




※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。


※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。