U-NEXT 格闘技配信スケジュール【2月7日～2月20日】
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」が2月7日～2月20日の格闘技配信スケジュールをお知らせします。
■2月7日（金）21:30～『ONE Friday Fights 96』
【ライブ配信】2025年2月7日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月13日（木）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008061
■2月8日（土）10:00～『ONE Fight Night 28』
【ライブ配信】2025年2月8日（土）10:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月9日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008062
■2月8日（土）17:30～『SHOOT BOXING 2025 act.1』
【ライブ配信】2025年2月8日（土）17:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月16日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008337
■2月9日（日）17:15～『MAROOMS presents KNOCK OUT 2025 vol.1』
【ライブ配信】2025年2月9日（日）17:15～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008064
■2月11日（火）12:00～『PANCRASE BLOOD.5』
【ライブ配信】2025年2月11日（火）12:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008065
■2月14日（金）21:30～『ONE Friday Fights 97』
【ライブ配信】2025年2月14日（金）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月21日（金）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008303
■2月15日（土）21:30～『RWS』
【ライブ配信】2025年2月15日（土）21:30～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月16日（日）23:59
【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008353
■2月16日（日）5:00～『世界プロボクシング：フェリックス・シュトゥルム vs. ベンジャミン・ブリンダート』
【ライブ配信】2025年2月16日（日）5:00～ライブ終了まで
【見逃し配信】配信準備完了次第～2025年3月17日（月）23:59
※ライブ配信の詳細は予告なく変更となる場合がございます。
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください。