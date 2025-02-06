アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」とヤマハのコラボイベントYamaha Sound Crossing Shibuyaで『SHIBUYA ROCKOUT!』を開催　結束バンドの演奏を自動演奏で再現

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）は、ブランド発信拠点「Yamaha Sound Crossing Shibuya（ヤマハサウンドクロッシング渋谷、以下、YSC渋谷）」にて、2025年2月8日（土）から3月31日（月）まで、人気アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」とのコラボレーションイベント『アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×「Yamaha Sound Crossing Shibuya」SHIBUYA ROCKOUT！』を開催します。作中バンド「結束バンド」の演奏を、当社の自動演奏技術を用いて再現する「DIVE STAGE‐Lite ver.-」やコラボカフェメニューの提供、バンド体験、マルチモーダルライブ視聴などさまざまな企画を開催します。

イベントウェブサイト :https://www.yamaha.com/ja/about/experience/yamaha-sound-crossing-shibuya/event/2025/250208-0331-01/

イベント概要

1．DIVE STAGE - Lite ver. -

2024年10月にヤマハ銀座スタジオで開催し好評を博した「DIVE STAGE」の簡易版（※1）を実施します。楽器の演奏をリアルに再現する自動演奏システム「Real Sound Viewing(R)」により、結束バンドの楽曲「光の中へ」のエレキギター・エレキベース・ドラムの演奏を再現します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/940_1_4a94845bd36572a8ad9ec47a82aadc35.jpg ]

※1 施設環境に適した音量・音響効果・照明で楽曲の再現を行います。

２．アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ コラボカフェ/バーメニュー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/940_2_cac4c763a52ebe05304233990a25c73b.jpg ]- コラボカフェラテ HOT/ICE 690円（税込）「後藤ひとり」または「廣井きくり」のラテアートを描いたカフェラテ。ソイラテにも変更できます。- 下北沢のツチノコココア HOT/ICE 690円（税込）「下北沢のツチノコ」のラテアート入りのココアです。- コラボカクテル後藤ひとりモデル（ピンクグレープフルーツ・ソーダ・柚子）690円（税込）ノンアルコール廣井きくりモデル（日本酒・トニックウォーター・ローズマリー）980円（税込）

３．演奏参加型企画「YOUR STAGE with Yamaha」

バンドを組みたいけどひとりで演奏するプレイヤーの方とYSC渋谷のスタッフとでコラボバンドを結成し、結束バンドの楽曲をステージで演奏する参加型のイベントです。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/940_3_8e466eca9cc49ee76017843eac9373ea.jpg ]

４．マルチモーダルライブ試聴体験 「MULTI MODAL LIVE BOX」

当社は「ライブ会場にいるような興奮を体験できる動画視聴システム」を研究しています。独自の立体音響技術に加え、照明や足元に響く振動を連動させることでさまざまな感覚を刺激し、全身で音楽ライブに浸れるような臨場感あふれる新しい体験を提供します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/940_4_53e0d470d44d5ecdd8789fbac2f727c8.jpg ]

５．アンケート回答/購入でクリアファイルをプレゼント

施設内のQRコードからアンケートを回答いただいた方に、クリアファイルをプレゼントします。また、対象のヤマハ楽器特約店またはヤマハのオンライン書店「Sheet Music Store」で、ヤマハ・アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」関連商品を3,000円以上購入いただいた方に、クリアファイルをプレゼントします。詳細はウェブサイトをご確認ください。

※数量限定・お一人様各種１枚まで

【アンケート特典】2月8日（土）から3月31日（月）まで

【購入特典】2月16日（日）から3月31日(月)まで

＜参考情報＞

アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」

ライブハウスでの活動を中心にバンドを通して成長していく高校生の姿が描かれた、はまじあき氏原作の人気漫画作品（雑誌「まんがタイムきららMAX」で連載中）。2022年10月から12月にかけてアニメ放送が行われた。アニメ内での本格的なサウンド、（株）CloverWorksによる再現度の高い精細な楽器や演奏の描写で、楽器業界関係者からも支持を集めています。

公式WEBサイト https://bocchi.rocks/

※文中の商品名、社名等は当社や各社の商標または登録商標です。

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