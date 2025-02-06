4月新番組アニメ「華Doll*」OP主題歌CDの店舗別特典ビジュアル全6種を一斉公開！

株式会社アニメイトホールディングス

2025年4月より放送開始のTVアニメ『華Doll* -Reinterpretation of Flowering-』から、OP主題歌「Clockwork Flowers」の各店舗別特典となるメンバーカラーでデザインされた差し替えジャケットカード全6種が一斉公開されました。

◆OP主題歌

OP主題歌のジャケットはアニメジャケットとモチーフジャケットの2種！

アニメイト・ステラワース店舗・ムービック通販でご予約いただいた方には3月30日(日)に開催される先行上映会 第1部への最速先行抽選申込券がつきます。



「Clockwork Flowers」

2025年4月11日(金)発売

アニメジャケット Ver.

HNDL-0052／\1,650（税込）

◆アニメジャケット Ver. 封入特典：場面カットカード 3枚セット（眞紘・チセ・陽汰）アニメジャケット Ver.

Thinking reed Ver.

HNDL-0051／\1,650（税込）

◆Thinking reed Ver. 封入特典：場面カットカード 3枚セット（眞紘・チセ・陽汰）Thinking reed Ver.

収録内容

TRACK LIST

1.Clockwork Flowers

2.Clockwork Flowers(Inst)

作詞:zakbee／作曲:zakbee, KAN TAKAHIKO／編曲:KAN TAKAHIKO

CAST

結城眞紘：山下誠一郎

影河凌駕：濱野大輝

灯堂理人：伊東健人

チセ：駒田 航

如月 薫：土岐隼一

清瀬陽汰：増田俊樹

店舗別特典

アニメイト・ムービック通販・ステラワース

早期予約特典

『華Doll* -Reinterpretation of Flowering-』先行上映会1部 最速先行抽選申込券

抽選申込期間：2025年1月30日(木)9:00～2025年2月17日(月)23:59

※ステラワースでの最速先行抽選申込券のお渡しは店舗のみとなります。通販でのお渡しはございません。

オリジナル特典

差し替えジャケットカード A（眞紘）

・アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Clockwork+Flowers(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Clockwork+Flowers)

・ムービック通販

https://www.movic.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Clockwork+Flowers&image.x=0&image.y=0(https://www.movic.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Clockwork+Flowers&image.x=0&image.y=0)

・ステラワース

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Clockwork+Flowers(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Clockwork+Flowers)

Amazon

差し替えジャケットカードB（凌駕）

https://www.amazon.co.jp/s?k=Clockwork+Flowers&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=37QJQEQXIBA5X&sprefix=clockwork+flowers%2Caps%2C161&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=Clockwork+Flowers&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=37QJQEQXIBA5X&sprefix=clockwork+flowers%2Caps%2C161&ref=nb_sb_noss)

楽天ブックス

差し替えジャケットカードC（チセ）

https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=Clockwork+Flowers&g=002&l-id=pc-search-box(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=Clockwork+Flowers&g=002&l-id=pc-search-box)

タワーレコード

差し替えジャケットカードD（理人）

https://tower.jp/search/item/Clockwork%20Flowers

HMV

差し替えジャケットカードE（陽汰）

https://www.hmv.co.jp/search/keyword_Clockwork%20Flowers/target_ALL/type_sr/

セブンネット

差し替えジャケットカードF（薫）

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Clockwork+Flowers&searchKeywordFlg=1&userKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Clockwork+Flowers&searchKeywordFlg=1&userKeywordFlg=1)



※差し替えジャケットカードはOP主題歌「Clockwork Flowers」 アニメジャケット Ver.とThinking reed Ver.で絵柄共通

◆ED主題歌

ED主題歌のジャケットはアニメジャケットとモチーフジャケットの2種！

アニメイト・ステラワース店舗・ムービック通販でご予約いただいた方には3月30日(日)に開催される先行上映会 第2部への最速先行抽選申込券がつきます。

「Fall leaves after leaves fall」

2025年5月16日(金)発売

アニメジャケット Ver.

HNDL-0054／\1,650（税込）

◆アニメジャケット Ver. 封入特典：場面カットカード 3枚セット（凌駕・理人・薫）アニメジャケット Ver.

Thinking reed Ver.

HNDL-0053／\1,650（税込）

◆Thinking reed Ver. 封入特典：場面カットカード 3枚セット（凌駕・理人・薫）Thinking reed Ver.

収録内容

TRACK LIST

1. Fall leaves after leaves fall

2. Fall leaves after leaves fall (Inst)

作詞・作曲・編曲：INN

CAST

結城眞紘：山下誠一郎

影河凌駕：濱野大輝

灯堂理人：伊東健人

チセ：駒田 航

如月 薫：土岐隼一

清瀬陽汰：増田俊樹

特典情報

アニメイト・ムービック通販・ステラワース

早期予約特典

『華Doll* -Reinterpretation of Flowering-』先行上映会2部 最速先行抽選申込券

抽選申込期間：2025年1月30日(木)9:00～2025年2月17日(月)23:59

※ステラワースでの最速先行抽選申込券のお渡しは店舗のみとなります。通販でのお渡しはございません。

オリジナル特典

差し替えジャケットカード A（眞紘）

・アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Fall+leaves+after+leaves+fall(https://www.animate-onlineshop.jp/products/list.php?mode=search&smt=Fall+leaves+after+leaves+fall)

・ムービック通販

https://www.movic.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Fall+leaves+after+leaves+fall&image.x=36&image.y=11(https://www.movic.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=Fall+leaves+after+leaves+fall&image.x=36&image.y=11)

・ステラワース

https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Fall+leaves+after+leaves+fall(https://www.stellaworth.co.jp/shop/item_list.php?category_id=&kw=Fall+leaves+after+leaves+fall)

Amazon

差し替えジャケットカードB（凌駕）

https://www.amazon.co.jp/s?k=Fall+leaves+after+leaves+fall&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=32VYSRAQPNTGT&sprefix=fall+leaves+after+leaves+fall%2Caps%2C163&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=Fall+leaves+after+leaves+fall&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=32VYSRAQPNTGT&sprefix=fall+leaves+after+leaves+fall%2Caps%2C163&ref=nb_sb_noss)

楽天ブックス

差し替えジャケットカードC（チセ）

https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=Fall+leaves+after+leaves+fall&g=002&l-id=pc-search-box&x=23&y=28(https://books.rakuten.co.jp/search?sitem=Fall+leaves+after+leaves+fall&g=002&l-id=pc-search-box&x=23&y=28)

タワーレコード

差し替えジャケットカードD（理人）

https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleName=Fall%20leaves%20after%20leaves%20fall

HMV

差し替えジャケットカードE（陽汰）

https://www.hmv.co.jp/search/keyword_Fall%20leaves%20after%20leaves%20fall/target_ALL/type_sr/

セブンネット

差し替えジャケットカードF（薫）

https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Fall+leaves+after+leaves+fall&searchKeywordFlg=1&userKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=Fall+leaves+after+leaves+fall&searchKeywordFlg=1&userKeywordFlg=1)

※差し替えジャケットカードはED主題歌「Fall leaves after leaves fall」 アニメジャケット Ver.とThinking reed Ver.で絵柄共通

⚫︎OP・ED主題歌の楽曲情報はこちら⚫︎

https://hanadoll-anime.com/release/cd/(https://hanadoll-anime.com/release/cd/)

◆OP・ED主題歌アニメサイズも好評配信中！

Anthosが歌うOP・ED主題歌のアニメサイズがCD発売に先駆けて配信中！

「Clockwork Flowers」

配信URLまとめ

https://ingrv.es/clockwork-flowers-zwk-9(https://ingrv.es/clockwork-flowers-zwk-9)



「Fall leaves after leaves fall」

配信URLまとめ

https://ingrv.es/fall-leaves-after-pi8-1(https://ingrv.es/fall-leaves-after-pi8-1)



＞ダウンロード

iTunes・Amazonデジタルミュージック・レコチョク・mora

＞ストリーミング

Apple Music・Spotify・Youtube Music・LINE MUSIC・Amazon Music Unlimited・AWA

◆TVアニメ『華Doll* -Reinterpretation of Flowering-』作品情報

株式会社ムービックから誕生した“知的興奮型”音楽ドラマCDコンテンツの『華Doll*』が待望のアニメ化！

【イントロダクション】

Are you a thinking reed?

みなさんは、「アイドル」と聞いてどのようなことを思い浮かべますか？

歌って、踊る、キラキラした人たち？

多くの人に希望や夢を与える職業？ 誰もが憧れる人気者？

今やこのアイドル業界は、同じような夢を見る

イミテーションが溢れ返った飽和状態となっています。

これはエンタメ業界の危機、だと思いませんか？

そこで我ら天霧プロダクションが打ち出したのが

「華人形（ハナドール）プロジェクト」

人体に「特殊な花の種」を埋め込み、その成長に合わせ

人の潜在能力を最大限まで引き出す医療技術により、

高い才能を持った「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出すプロジェクトです。

簡単に言えば、“人体の極限”を目指すために、

少々身体を改造されたアイドル、といったところでしょうか。

厳しいオーディションとレッスンを勝ち抜き、その人生と引き換えに

自らの「華」を得たアイドルたち。

様々な想いや目的、覚悟を抱えながらも純粋な夢を求めて足を踏み入れた

この残酷で美しい世界は、彼らにどのような真実を見せるのでしょうか？

『華Doll*（ハナドール）』

彼らは「人間」か、「人形」か？

【あらすじ】

『華人形プロジェクト』のオーディションを受ける少年たち。

彼らは皆、暗然たる過去を胸に臨んでいた。

秘密を有していたのは彼らだけではない。

主催のプロダクションは、合格の条件に、

完璧なアイドルとして「開花」を促すべく

人生と引き換えに特殊な「種」を

体内に埋め込む手術を受ける契約にサインを求める。

拒否する者などいない。

何を代償にしようと、必ず『夢』を叶えてみせる――

果たして、彼らの覚悟は華を咲かせるのか。

【ユニット紹介】

「Anthos（アントス）」は、元々天霧プロダクションの練習生だったメンバーと、社長の天霧 一（あまぎり・はじめ）が自らスカウトしたメンバー6人で結成されたボーイズグループである。

ユニット名は、「花」を意味するギリシャ語に由来する。

華人形（ハナドール）プロジェクトの中では、【これから成長していくユニット】という意味で、最初から完全なデビューではなく、「プレデビュー」枠として活動を開始した。

どこか非現実で手の届かない孤高の存在としてのアイドルユニットが多かった中、「Anthos」はよりファンの心に近く、親近感の湧くようなアイドルのイメージを含んでいるグループで、様々なジャンルを盛り込んだ音楽と、メッセージ性を秘めた歌詞で魅せるパフォーマンスを特徴としている。

【CAST】

結城眞紘：山下誠一郎

影河凌駕：濱野大輝

灯堂理人：伊東健人

チセ（祥來千勢）：駒田 航

如月 薫：土岐隼一

清瀬陽汰：増田俊樹

【スタッフ】

監督：たかたまさひろ

シリーズ構成：ジャイロナックル

キャラクターデザイン：荒井梨沙

アニメーションプロデューサー：山浦貴法（A-Real）

3DCG制作：深瀬沙哉（UWAN Pictures）

原作・天霧総合プロデューサー：R/0

制作：A-Real

【放送情報】

2025年4月9日（水）より、放送開始！



TOKYO MX：4月9日(水) 22:30～

ＢＳ日テレ：4月9日(水) 23:00～

サンテレビ：4月9日(水) 24:00～

KBS京都：4月9日(水) 24:00～

テレビ愛知：4月9日(水) 26:05～

※配信情報は後日解禁します。

※放送日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【公式HP】

https://hanadoll-anime.com/(https://hanadoll-anime.com/)

【公式X】

@hanadoll_anime（推奨ハッシュタグ：#華Dollアニメ）

【コピーライト】

(C)HANA-Doll.RF

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アンネル

柳瀬一樹

ichiju.yanase@gmail.com