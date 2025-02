【マイナビ TGC 2025 S/S】見切れ販売決定！池田エライザ、加藤史帆、福原遥、井上ヤマト、えなこら決定！EXIT、鷲見玲奈がMC再タッグ！HANAがイベント初出演！WILD BLUEも決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2025年3月1日(土)に、国立代々木競技場 第一体育館にて『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』(以下、マイナビ TGC 2025 S/S)を開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■豪華出演者第5弾解禁! 1年ぶり待望の出演となる池田エライザ、加藤史帆、福原遥、井上ヤマトらが出演決定! コスプレ業界のパイオニアえなこはTGC初登場!

メインモデルに、2025年初夏に公開される映画「リライト」で主演を務め、TGCは1年ぶりの待望の出演となる池田エライザ、3姉妹それぞれが個性あふれる才能を持ち、自身はフィギアスケート選手・モデル・タレントなど、マルチに活躍する本田姉妹の末っ子で東京開催のTGCは初出演の本田紗来、「令和の峰不二子」との異名を持ち、タレントとしても活躍の場を広げる阿部なつき、恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」で話題を呼んだ入江美沙希が登場します。そして、2024年12月25日に開かれた東京ドーム公演で卒業セレモニーを行い、早くもドラマ主演を務めるなど女優・モデルとして活躍中の元日向坂46・加藤史帆が、グループ卒業後初のTGC出演となります!

ゲストには、子役時代から数々の話題作に出演し、現在放送中の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」で自身初の大河ドラマ出演を果たした福原遥、SNSの総フォロワー数は約390万人、ファッションアイコンとしてだけでなく、音楽、アートなどジャンルを超えて人々を魅了し続けている井上ヤマト、さらに「学生時代はまだ“コスプレイヤー”という職業自体がなかった」というところから、SNSの総フォロワー数400万人超え、1カ月で雑誌表紙を16冊ジャック、内閣府「クールジャパン・アンバサダー」に任命されるなど、圧倒的な実績で“コスプレイヤー”を職業として確立させた業界のパイオニアえなこのTGC初登場が決定しました!

【メインモデル】左から:阿部なつき、池田エライザ、入江美沙希、加藤史帆、本田紗来 ※全て50音順【ゲスト】左から:井上ヤマト、えなこ、福原遥 ※全て50音順

さらにMCには、お笑いコンビとして活動しながら、さまざまな番組やイベントの司会も務めるEXIT、2024年4月に第一子を出産、約半年でのスピード復帰を果たしてからはママタレとしても人気を広げている鷲見玲奈に決定しました。1年半ぶりの再タッグとなる2組の掛け合いにご注目ください!

【MC】左から:EXIT、鷲見玲奈 ※50音順■メインアーティスト第4弾解禁! BMSG×ちゃんみなプロデュースの7人組ガールズグループHANAが TGCにてイベント初パフォーマンスを披露! 奇跡の5人組ボーイズグループWILD BLUEも決定!

大注目のメインアーティストに2組が決定!アーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」。2025年1月11日Kアリーナ横浜にて行われた最終審査「No No Girls THE FINAL」は総申し込み数5万人を超え、一般チケットはわずか3分で完売と世間の注目を集める中、7,000人を超える応募者から選ばれた「BMSG」初のガールズグループHANAがTGCにてイベント初出演を果たします!

さらに、「心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ」をコンセプトに、2024年9月6日のデビュー後、翌日9月7日に開催した『マイナビ TGC 2024 A/W』で初パフォーマンスを披露し、2025年4月からはグループ初の全国ツアーも控えるなど、勢いが止まらないWILD BLUEも登場!

TGC出演に際し、各グループからコメントが届きました!

<HANAコメント>

こんにちは、HANAです!

今回このような素敵なステージでパフォーマンスをする機会をいただけてとても光栄です。初めてお会いする方も、すでに応援してくださっていた方も、一緒に楽しみましょう!

皆さんと素敵な1日がつくれるように、私たちも頑張ります!

<WILD BLUEコメント>

またTGCさんに出演させていただけること、そしてこのような場所でパフォーマンスさせていただけること、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。

応援してくださっている方々はもちろん、僕たちを初めて見る方々にも楽しんでいただけるようなステージにしたいです。

皆さんの思い出に残る熱い1日の中にWILD BLUEがいてくれたらうれしいです。一緒に盛り上がりましょう!

TGCは2025年に20周年を迎えます!次なるステージへ向かう今後の展開にご注目ください!

【第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER】

全てリリース配信時の情報となります。

今後、内容の変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。

イベント名称:第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER

(略称:マイナビ TGC 2025 S/S)

開催日時 :2025年3月1日(土) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)

会場 :国立代々木競技場 第一体育館(〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1)

公式サイト :https://tgc.girlswalker.com/25ss/

チケット :

【入場料】※4歳以上はチケットが必要となります。

アリーナS席 :完売御礼

アリーナA席 :完売御礼

スタンド席 :一般:10,500円(税込)/お土産袋・ペンライト付

アリーナA見切れ席:一般:13,000円(税込)/お土産袋・ペンライト付

スタンド見切れ席 :一般:10,500円(税込)/お土産袋・ペンライト付

※見切れ席各種は、メインステージ・演出・映像の一部が見えにくい席となります。あらかじめご了承ください。

視聴環境を理由とする返金・取り消しはいたしかねますので、ご理解とご了承の上、お申込みください。

【先行販売第1弾】終了

【先行販売第2弾】終了

【一般販売】2025年02月01日(土)10:00~ ※先着・売り切れ次第終了

【一般販売 見切れ席】2025年02月08日(土)10:00~ ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

メインモデル:阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、せいら、田鍋梨々花、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順

ゲスト:あの、WEESA(PSYCHIC FEVER)、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、木下暖日、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中町兄妹、なこなこカップル、野村康太、樋口幸平、福原遥、松本怜生、丸山礼、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ 他 ※50音順

メインアーティスト: imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50音順

MC:EXIT、鷲見玲奈 ※50音順

ステージ内容:ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催:東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛:株式会社マイナビ

パートナー:TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、ダイソー(株式会社大創産業)、CNP Laboratory(銀座ステファニー化粧品株式会社)、miness(貝印株式会社)、日清焼そば ポックンミョン 韓国風甘辛カルボ(日清食品株式会社)、映画『ウィキッド ふたりの魔女』(東宝東和株式会社)、PAS(ヤマハ発動機販売株式会社)、アパガード(株式会社サンギ)、WithGreen ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー:SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、Nailie(株式会社ネイリー) ※ランク別、50音順

FOR 2025:大阪・関西万博

後援:環境省、東京都、渋谷区、国連の友Asia-Pacific

公式メディア:girlswalker

演出:DRUMCAN

企画/制作:株式会社W TOKYO

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94%を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

TOKYO GIRLS COLLECTION 公式サイト:https://tgc.st/

LINE:@TGC_LINE / X:@TGCnews / Instagram:@tgc_staff / Threads:@tgc_staff / TikTok:@TGC__official

ハッシュタグ:#マイナビTGC #TGC / YouTube:https://www.youtube.com/user/girlsTV