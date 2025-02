サンリオキャラといつも一緒♪ 国内初※の可愛いスマートウォッチ4種が登場！

株式会社グリーンハウス(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254

株式会社グリーンハウスは、サンリオのキャラクター、ハローキティ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンをあしらった専用デザインベルトを付属、本製品のために収録した各キャラクターの専用ボイスが流れるスマートウォッチ「GH-SMWL」シリーズを新発売いたします。

スマートウォッチとしては国内初※となるサンリオキャラクターズをあしらった本製品は、みんなが大好きなサンリオキャラクターズを代表する人気キャラクター達が、大人でも違和感なく着けられるパステルビビットなデザインでスマートウォッチとして登場。アラーム・SNSなどの通知音は、本製品のために収録した各キャラクターの専用ボイス、画面表示は6種類のキャラクター専用文字盤から選ぶ事ができます。

キャラクターグッズとして以外にも心拍数、睡眠モニター、歩数、活動距離、消費カロリー、表皮温度、血中酸素飽和度を計測して着用者を24時間健康管理したり、電話の着信やメール、SNS、LINEなどのアプリ通知や「本製品からスマートフォンを探す」「スマートフォンから本製品を探す」機能など多彩な機能が盛り込まれており、スマートウォッチとして必要とされる機能がそろっています。

日本語仕様の専用アプリ「CharaLife」は、インバウンド需要に合わせ、多言語対応もしており、本体の表示言語を13言語からお選びいただけるとともに、英語、中国語の取扱説明書をWebページからダウンロードできます。

ご購入はこちら:https://www.greenhouse-store.jp/SHOP/45116771394.html

製品リリース:https://www.green-house.co.jp/news/2025/r0206a/

※自社調べ 2025年1月時点「国内メーカーによるサンリオのスマートウォッチ」として

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L656254

-----------------------------------------------------

■発売予定日:2025年2月中旬

■価格:オープンプライス

■型番/JANコード:

[ハローキティ]GH-SMWL-KT / 4511677139406

[クロミ]GH-SMWL-KU / 4511677139413

[ポムポムプリン]GH-SMWL-PN / 4511677139420

[シナモロール]GH-SMWL-CN / 4511677139437

-----------------------------------------------------

【製品特長】

●多機能なのに可愛さは本物、サンリオキャラクターズのスマートウォッチ



●サンリオキャラクターズをあしらった専用デザインベルト

キャラクターをあしらったメタルジョイントは、スタッズでエレガントさを演出。

サンリオキャラクターズの魅力を引き出す専用デザインベルト付き。

●サンリオキャラクターズがおしゃべりする専用オリジナルボイスのアラーム・SNSなどの通知音

アラームとSNSなどの通知音は、各キャラクターのおしゃべり音声が流れます。

本製品のために収録した専用キャラクターオリジナルボイスになります。

●6種類から選べるキャラクター専用文字盤

それぞれキャラクターにあわせた文字盤を6種類用意。日によって変えたり、好みの文字盤を決めたり思いのままです。

●心拍数、睡眠モニター、歩数、活動距離、消費カロリー、表皮温度、血中酸素飽和度による24時間健康管理

スマートウォッチに搭載されたセンサーを使って、24時間健康管理。

計測した数値は、専用アプリに記録されます。※



心拍数:光学センサーを使って、心拍数を計測します。

睡眠モニター:午後8時~午前10時までの時間帯で光学センサーおよび加速度センサーにより睡眠の質と時間を計測します。

歩数:加速度センサーにより歩数を計測します。

活動距離:歩数から移動距離を算出します。

消費カロリー:歩数、移動距離から消費カロリーを算出します。

表皮温度:センサーを使って、スマートウォッチを着けた腕の表皮温度を測ります。

血中酸素飽和度:血液中にどれくらいの酸素が含まれているかを示す値で、体調を評価し、フィットネスの目標を立てたり、トレーニング強度を決定することに使用できます。

※本製品は医療機器ではありません。すべてのデータとトラッキングは、個人的な参照用にのみ使用してください。

●マグネット式プラグでピタっと充電

充電ケーブルがマグネット式で本体に接続でき、簡単に充電できます。バンドを外して充電する手間がかかりません。

●電話の着信やメール、SNS、LINEなどのアプリ通知

ペアリングしているスマートフォンの電話の着信やメール、SNS、LINEなどのアプリの通知をお知らせします。スマートフォンをカバンに入れていても、着信にすぐに反応できます。

●どこにあっても大丈夫「本製品からスマートフォンを探す」「スマートフォンから本製品を探す」機能

本製品からスマートフォンのアラームを鳴らしたり、スマートフォンから本製品のアラームを鳴らすことができます。部屋のなかで行方不明になってしまった製品をすぐに探し出すことができます。

●スマートウォッチからスマートフォンの音楽再生を操作できる

スマートウォッチ上からスマートフォンの音楽再生機能を操作することができます。

手元から音楽の再生/一時停止、曲送り/曲戻しの操作ができ、スマートフォンがカバンの中でも大丈夫です。

●安心の専用日本語アプリ「CharaLife」

専用アプリ「CharaLife」は、日本語表示のアプリです。メニュー名称などに悩まず、安心してご使用いただけます。

●防水防塵等級IP68*

防水防塵等級は、製品が水や埃・塵にどれだけ強いかを表します。

手洗いや洗顔のときはもちろん、雨の日でもつけたままで外出OKです。

*IEC 60529:1989+A1:2013 保護等級に基づく指標で完全な防塵構造で雨天時での使用が可能です。

●スマートフォンのカメラのリモートシャッター

スマートウォッチ上からスマートフォンのカメラアプリのシャッターをリモート操作できます。

セルフタイマーに頼らず自分のタイミングで自撮りしたり、手振れしやすい夜間の撮影などに便利です。

●20種類のスポーツ(エクササイズ)モードで活動量の計測ができる

ランニング/ウォーキング/サイクリング/呼吸トレーニング/HIIT/プランク/縄跳び/ヨガ/登山/ハイキング/スピンバイク/ローイング/ステッパー/エレプティカルマシン/バスケットボール/テニス/バトミントン/サッカー/野球/ラグビー

●長時間の座りすぎを教えてくれる、座りすぎ通知機能

長時間の座りすぎは健康に良くないと言われています。座りすぎ通知機能は、一定時間以上動かないでいると通知され、座りすぎを防ぎます。

●通知機能をオフにするおやすみ (サイレント)モード

アラーム、通知の音声をオフにしてバイブのみにします。

夜間や朝早くなど音声でのお知らせが問題になる時間帯でも安心してお使いいただけます。

※着信音はオフになりません。

●SiriやGoogleアシスタントなどの音声アシスタント対応

スマートウォッチのマイクを使って、SiriやGoogleアシスタントなどのスマートフォンの音声アシスタント機能をご使用いただけます。



●文字表示を多言語対応(13言語)

スマートウォッチの表示言語を13言語から選択可能。

日本語/英語/簡体字中国語/繁体字中国語/韓国語/ドイツ語/ロシア語/スペイン語/イタリア語/フランス語/ポルトガル語/スウェーデン語/トルコ語



●安心の1年間保証

【製品仕様】

ディスプレイ:1.83"TFTディスプレイ(解像度240×284)

Bluetooth規格:Ver.5.1(BLE)

出力:Class2

周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)

通信範囲:約10m

バッテリー:リチウムポリマー充電池(250mAh 3.8V)

動作時間(目安):持続時間:7日~10日(スピーカー/マイクが有効の場合短くなります)

充電時間:約2時間

防水防塵等級:IP68(専用USB充電ケーブル、付属バンドを除く)

サポート言語:13言語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、韓国語、ドイ

ツ語、ロシア語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ポルトガル

語、スウェーデン語、トルコ語

対応OS(CharaLife) :Android9.0またはiOS12.0以降

サイズ(本体):約W38×D44×H9(mm)(バンド含まず)

重量:約40g~45g(モデルによって異なります)(本体バンド含む)

動作温度範囲:0℃~45℃

材質:筐体:亜鉛合金+PC+ABS

バンド:亜鉛合金+マイクロファイバーレザー

保証期間 :1年間

【付属品】

専用USB充電ケーブル、スタートガイド、保証書



・本製品は医療機器ではありません。

・すべてのデータとトラッキングは、個人的な参照用にのみ使用してください。

・不安がある場合は、医師にご相談ださい。

・「本製品からスマートフォンを探す」「スマートフォンから本製品を探す」は、

Bluetoothによる接続の範囲内でのみ使用できます。

・製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。

・製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。

・記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

・開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。