北海道の若手が作り出す新しい時代の波！【地域・自然・世界をつなぐアウトドアの仕事】

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本格的なアウトドアが楽しめるフィールドとして、 世界の注目を集める北海道。この自然の豊かさを、体験を通じて私たちに伝え、存分に楽しませてくれるアウトドアガイドは、自然環境と私たちの社会や経済を橋渡しする重要な存在です。そしていま道内各地には、アウトドア活動を通じて、自分たちの仕事と地域づくりや自然との共存を両立させていこうと、それぞれの方法を模索し、チャレンジしている若者たちがいます。一人ひとりの取り組みのいまと、これからの展望をうかがい、アウトドアの仕事の魅力や若者世代が抱える課題、北海道の自然や地域社会のサステナビリティについて、参加者の皆さんと一緒に話し合います。ぜひご参加ください。

［開催日時］2025年３月10日（月）18:00～20:00

［開催場所］札幌文化芸術交流センター SCARTSコート

（札幌市中央区北１条西１丁目 札幌市民交流プラザ１階）

https://www.sapporo-community-plaza.jp/access.html

［定員］30人（参加費無料）

［内容]

（１）開会・趣旨説明「自然を守ること・生かすこと」

（２）ゲストトークセッション

・岸上夏樹さん（NPO法人C・C・C富良野自然塾 事業統括／富良野市）

https://furano-shizenjuku.com/

・外崎雄斗さん（奥尻ゲストハウス imacoco 代表／奥尻町）

https://okushiri-imacoco.com/stay

・野田和規さん（株式会社白老ネイチャーオフィス 代表／白老町）

※PODCAST RANKING 自然カテゴリー

https://podcastranking.jp/apple/categories/1537

ミモリラジオ-自然の面白さを聴く

ノダ☆カズキの野良歩き～自然の面白さを聴く

・原田亮二さん（カヌー屋 TOIMOK 代表／千歳市）

https://www.instagram.com/toimok_chitoseriver_ryoji/

（３）ゲストを囲んで意見交換

［お申し込み］EPO北海道サイトのフォームをご利用ください

https://epohok.jp/event/18590

［主催］環境省北海道環境パートナーシップオフィス

［協力］アウトドユースウェーブ北海道

北海道アウトドアネットワーク設立準備会

藤女子大学ワークショップデザインラボ

■ 詳細やお申込み情報はこちらから→https://epohok.jp/event/18590