COSWHEEL MIRAI Newモデルが、2025年2月7日よりヨドバシカメラ一部の自転車取扱い店にて一般販売価格198,000円（税込）25％offの159,000円（税込）で予約販売開始
次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)のハイエンド電動モビリティCOSWHEEL MIRAI 2025年Newモデルの電動バイク・電動アシスト2機種が、2025年2月7日（金）より、ヨドバシカメラ一部の自転車取扱い店にて一般販売価格198,000円（税込）25％offの159,000円（税込）で予約販売を開始します。
先行予約販売期間は2025年2月7日（金）～28日（金）まで、お届けは2025年4月末以降を予定しております。
▼製品ページリンク
COSWHEEL MIRAI S（電動バイク）：https://coswheel.jp/mirai.html
COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）：https://coswheel.jp/comfort.html
【スペック】
COSWHEEL MIRAI S（電動バイク）
製品名：COSWHEEL MIRAI S
区分 ：原動機付自転車
希望小売価格：198,000円（税込）
＊先行予約期間は159,000円（税込）で予約販売
カラー：マッドブラック/ピュアホワイト/スカイ
グレー
モーター出力：500W
ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ
タイヤサイズ：20”x4”
車両重量：約35kg
本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm
サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス
最高速度：約45km
バッテリー出力：48V/10Ah
充電時間：約3時間
航続距離：約30km
公道走行：○
製品名：COSWHEEL MIRAI COMFORT
区分 ：電動アシスト自転車
希望小売価格：198,000円（税込）
＊先行予約期間は159,000円（税込）で予約販売
カラー：マッドブラック/ピュアホワイト/スカイ
グレー
モーター出力：500W
ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ
タイヤサイズ：20”x4”
車両重量：約35kg
本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm
サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス
最高速度：約24km
バッテリー出力：48V/10Ah
充電時間：約3時間
航続距離：約60km
公道走行：○
COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）
▼プロモーション動画
COSWHEEL MIRAI S プロモーション動画
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aJLmkfKmxKU ]
COSWHEEL MIRAI COMFORT プロモーション動画
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NtpbKLriyqo ]
【取扱店舗】
以下のヨドバシカメラ店舗にて先行予約受付中です。
詳細はお近くのヨドバシカメラ店舗までお問い合わせください。
ヨドバシカメラマルチメディアさいたま新都心駅前店
ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン店
ヨドバシカメラマルチメディア京都
ヨドバシカメラマルチメディア博多店
ヨドバシカメラマルチメディア横浜
ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺
ヨドバシカメラマルチメディアAKIBA
ヨドバシカメラ新宿西口本店
ヨドバシカメラマルチメディア梅田店
ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮
ヨドバシカメラ マルチメディア千葉
ヨドバシカメラ マルチメディア仙台
株式会社Acalieについて
世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様へ「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティ製品を主軸に次世代型製品を取り扱っております。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、Web会議に特化した「MAXHUB」やアクションカメラ「Insta360」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供するベンチャー企業です。特に電動モビリティにおいては、製品の企画・開発・製造・販売までワンストップで行っております。
【会社概要】
社名：株式会社Acalie
本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階
代表取締役：中友 孟涛
設立： 2017年11月
HP：https://ali-jp.com/
▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先
法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/
個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/