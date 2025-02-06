COSWHEEL MIRAI Newモデルが、2025年2月7日よりヨドバシカメラ一部の自転車取扱い店にて一般販売価格198,000円（税込）25％offの159,000円（税込）で予約販売開始

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株式会社Acalie


次世代型製品を展開する株式会社Acalie(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：中友 孟涛、以下 Acalie)のハイエンド電動モビリティCOSWHEEL MIRAI 2025年Newモデルの電動バイク・電動アシスト2機種が、2025年2月7日（金）より、ヨドバシカメラ一部の自転車取扱い店にて一般販売価格198,000円（税込）25％offの159,000円（税込）で予約販売を開始します。


先行予約販売期間は2025年2月7日（金）～28日（金）まで、お届けは2025年4月末以降を予定しております。




▼製品ページリンク


COSWHEEL MIRAI S（電動バイク）：https://coswheel.jp/mirai.html


COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）：https://coswheel.jp/comfort.html


【スペック】

COSWHEEL MIRAI S（電動バイク）

製品名：COSWHEEL MIRAI S


区分　：原動機付自転車


希望小売価格：198,000円（税込）


＊先行予約期間は159,000円（税込）で予約販売


カラー：マッドブラック/ピュアホワイト/スカイ


　　　　グレー


モーター出力：500W


ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ


タイヤサイズ：20”x4”


車両重量：約35kg


本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm


サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス


最高速度：約45km


バッテリー出力：48V/10Ah


充電時間：約3時間


航続距離：約30km


公道走行：○





製品名：COSWHEEL MIRAI COMFORT


区分　：電動アシスト自転車


希望小売価格：198,000円（税込）


＊先行予約期間は159,000円（税込）で予約販売


カラー：マッドブラック/ピュアホワイト/スカイ


　　　　グレー


モーター出力：500W


ブレーキ：前後油圧式ディスクブレーキ


タイヤサイズ：20”x4”


車両重量：約35kg


本体サイズ：全長1630x全幅600x全高1050mm＊シ一ト高770mm


サスペンション 前/後：正立式/リンク式モノサス


最高速度：約24km


バッテリー出力：48V/10Ah


充電時間：約3時間


航続距離：約60km


公道走行：○





COSWHEEL MIRAI COMFORT（電動アシスト自転車）


▼プロモーション動画


COSWHEEL MIRAI S プロモーション動画


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aJLmkfKmxKU ]

COSWHEEL MIRAI COMFORT プロモーション動画


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NtpbKLriyqo ]

【取扱店舗】


以下のヨドバシカメラ店舗にて先行予約受付中です。


詳細はお近くのヨドバシカメラ店舗までお問い合わせください。



ヨドバシカメラマルチメディアさいたま新都心駅前店


ヨドバシカメラマルチメディア川崎ルフロン店


ヨドバシカメラマルチメディア京都


ヨドバシカメラマルチメディア博多店


ヨドバシカメラマルチメディア横浜


ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺


ヨドバシカメラマルチメディアAKIBA


ヨドバシカメラ新宿西口本店


ヨドバシカメラマルチメディア梅田店


ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮


ヨドバシカメラ マルチメディア千葉


ヨドバシカメラ マルチメディア仙台


株式会社Acalieについて


世界中のまだ世に知られていない次世代型製品を通して、皆様へ「ワクワク」をお届けしたい。株式会社Acalie（アカリエ）は、電動モビリティ製品を主軸に次世代型製品を取り扱っております。電動モビリティのハイブランド「COSWHEEL」とエントリーブランド「RICHIBIT」、ハイスペックモビリティブランド「EVEREST XING」、Web会議に特化した「MAXHUB」やアクションカメラ「Insta360」など、「皆様の生活に彩りと豊かさ」をコンセプトに、次世代型製品・サービスを提供するベンチャー企業です。特に電動モビリティにおいては、製品の企画・開発・製造・販売までワンストップで行っております。



【会社概要】


社名：株式会社Acalie


本社所在地：〒451-0034 愛知県名古屋市西区樋の口町1-15 ホーワビル2階


代表取締役：中友　孟涛


設立： 2017年11月


HP：https://ali-jp.com/



▼モビリティ展開に関するお問い合わせ先


法人・販売店様サポート https://ali-jp.com/customer/


個人ユーザー様サポート https://ali-jp.com/support/