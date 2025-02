自家消費型太陽光発電サービスをFCC(THAILAND)が所有するタイの2工場に昨年12月から導入

伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠エネクス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長CEO:吉田朋史、以下「伊藤忠エネクス」)のグループ会社であるITC ENEX (Thailand) Co., Ltd.(以下「IET」)は、2024年12月から、株式会社エフ・シー・シー(本社:静岡県浜松市、代表取締役社長:斎藤善敬)のグループ会社であるFCC (THAILAND) CO., LTD. のタイ2工場へ、自家消費型太陽光発電サービス(以下「本サービス」)を導入いたしました。

FCC (THAILAND) CO., LTD. ラッカバン工場FCC (THAILAND) CO., LTD. アマタ工場

IETが提供する本サービスは、お客様が保有、管理する工場や倉庫などの屋根に太陽光発電設備を設置し、発電した電気をお客様にご利用いただくサービスです。

2050年のカーボンニュートラルに向け、再生可能エネルギー由来の環境に優しい電力を自家消費いただくことで、お客様のCO2排出量およびエネルギーコストの低減を実現いたします。太陽光発電設備の設置にかかる初期費用はIETの負担、導入後の設備利用料は、保守・点検費用を含む月額の固定料金でのご請求となるため、お客様にとって導入しやすいモデルとなっております。

伊藤忠エネクスグループでは、今後もカーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーの更なる活用や、お客様の省エネ・電気料金削減への貢献など、環境に優しいエネルギーサービスの提供に取り組んでまいります。

導入サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52192/table/52_1_241536f5ab94040e29e1d2a0ecf947a3.jpg ]