TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』より、「大友寿」「土屋真央」の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンドや缶バッジなど新グッズが登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するアニメ・ゲーム関連グッズのECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」は、2025年2月6日（木）よりTVアニメ『黄昏アウトフォーカス』のグッズを販売開始いたします。
アクリルスタンドや缶バッジなど全4アイテムをラインナップ。
▼商品販売ページ
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com/?mode=cate&cbid=2935438&csid=0)
▼商品一覧
●TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』 アクセサリースタンド（全2種）
「大友寿」「土屋真央」の描き下ろしイラストを使用した全長約28センチのアクセサリースタンド。劇中に登場するペンギンのペアぬいぐるみ、部屋番号、映画部を想起させるフィルムをデザイン。
販売価格：7,150円（税込）
本体サイズ：組立時 約H286mm × W194mm × D44mm（大友寿）、組立時 約H284mm × W201mm × D44mm（土屋真央）
製品素材： アクリル
●TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』 アクリルスタンド（全2種）
「大友寿」「土屋真央」の描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド。劇中に登場するペンギンのペアぬいぐるみ、部屋番号をデザインしたパーツ付きです。
販売価格：1,870円（税込）
本体サイズ：組立時 約H143mm × W80mm × D51mm（大友寿）、組立時 約H143mm × W73mm × D51mm（土屋真央）
製品素材：アクリル
●TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』 缶バッジ／スマホステッカー
「大友寿」「土屋真央」の描き下ろしイラストを使用。水彩風背景やフィルムデザインがポイントです。
・TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』 缶バッジ（全2種）
販売価格：440円（税込）
サイズ展開：54mmφ
製品素材：ブリキ、鉄、紙、PP
・TVアニメ『黄昏アウトフォーカス』 スマホステッカー（全2種）
販売価格：495円（税込）
サイズ展開：約H100mm × W65mm
製品素材：塩ビ、紙
(C)じゃのめ・講談社／「黄昏アウトフォーカス」製作委員会
▼販売概要
・予約販売開始 : 2025年2月6日（木）18:00～
・商品お届け時期 : 2025年3月末以降順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com(https://aniga-ter.com/)
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://twitter.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）
電話：03-6435-3912
メールアドレス：info@banana-spirits.com
FAX：03-6435-3914