TWICE SANAが韓国発タブレット型サプリNE:AR（ニアル）のアンバサダーに就任！2025年2月6日（木）より、数量限定トレカ＆シークレットイベント応募券付きスペシャルセット第1弾を順次発売開始

ローゼンバーグメディカル株式会社

化粧品・医療機器・医薬品・医薬部外品・健康食品・食品の企画・製造・販売および輸入を行うローゼンバーグメディカル株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:友成 聖)は、水なしでいつでもどこでも噛んで摂取できる韓国のタブレット型サプリメント「NE:AR(ニアル)」のTWICE SANAアンバサダー就任を記念して、2025年2月6日(木)より、数量限定でトレカ&シークレットイベントの応募券付きスペシャルセット第1弾を全国のロフト・ロフトネットストア、富士薬品ドラッグストアグループ、サツドラ(※全て一部店舗除く)ほか、ドラッグストア等で順次発売開始いたします。(発売開始日は店舗により異なります。)

NE:AR×SANA from TWICE main

NE:ARは“Wherever you are, NE:AR is near you (どこにいてもあなたのそばに)”をコンセプトに、場所やシーンを問わず取り入れられる韓国発のインナービューティーブランドです。ポケットやポーチにも収まる個包装で、いつでもどこでも水なしで噛むだけで摂取できるタブレット型サプリメントを展開しています。

【キャンペーン概要】

2025年2月6日(木)より、対象店舗にて数量限定でトレカ&シークレットイベント応募券の入ったスペシャルセットを発売いたします。トレカのデザインはビジュアル撮影オフショット4種類の中からランダムでゲットできます。

販売期間:2025年2月6日(木)~

※発売開始日は店舗により異なります。

※数量限定のため無くなり次第終了いたします。

対象商品:ニアル Vケア、ニアル ピュアコラーゲン

販売店舗:ロフト・ロフトネットストア、富士薬品ドラッグストアグループ、サツドラ(※全て一部店舗除く)ほか、全国のドラッグストア等

応募期間:2025年2月6日(木)~2025年6月2日(月)

公式サイト:https://rosenburgmedical.com/near/

応募ページ:https://rosenburgmedical.com/near-campaign/

NE:AR 商品紹介

ニアル Vケア■ニアル Vケア

【配合成分】

・スーパーフルーツとして知られるウチワサボテンの果実

・6種類の美容成分と7種類の混合乳酸菌

・わかめ、カボチャなど9種の植物混合抽出液

【価格】3,996円(税込)

【内容量】 28粒(14日分)

【摂取目安】1日2回、1回1粒を目安に噛んで摂取

ニアル ピュアコラーゲン■ニアル ピュアコラーゲン

【配合成分】

・特許取得・臨床試験実施済のVERISOL(R)コラーゲンを使用し、吸収されやすいコラーゲンペプチドを2,500mg ※配合

・肌の土台になるエラスチン・ヒアルロン酸

・コラーゲン生成を促すビタミンC

【価格】3,186円(税込)

【内容量】 28粒(7日分)

【摂取目安】1日2回、1回2粒を目安に噛んで摂取

※1日摂取目安量4粒当たり

TWICE SANA プロフィール

SANA from TWICE

1996年12月29日生まれ。グローバルガールズグループ・TWICEのメンバー。TWICEの日本人メンバー3人のユニットMISAMOとしても活動中。