令和８年度島根県教員採用「一般選考試験」実施（出願は３月３１日（月）まで）

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島根県

令和８年度島根県公立学校教員募集

　島根県教育委員会では、下記のとおり、令和８年度（令和７年度実施）島根県公立学校教員採用候補者「一般選考試験」を実施します。



１　出願資格


　昭和４１年４月２日以降に生まれた者（令和８年４月１日現在で５９歳まで）



２　出願期間


　令和７年２月１０日（月）９時００分～３月３１日（月）１７時００分



３　出願方法


　専用システムによる出願


　※エントリー（事前登録）と本申込み（受験資格登録）の２段階方式となっています。


　エントリーフォームはこちら(https://job.axol.jp/qd/s/shimane_gakkokikaku_26/entry/agreement)



４　試験日程


　○第１次試験


　　〔日程〕　令和７年５月１７日（土）


　　〔会場〕　松江市、大阪府、東京都、福岡県


　　〔試験内容〕　専門教養・教職教養・論述試験


　○第２次試験


　　〔日程〕　令和７年６月２８日（土）～７月１１日（金）のうち指定する日


　　〔会場〕　松江市、大阪府、東京都


　　　　　　※大阪会場・東京会場は小学校及び特別支援学校受験者のみ


　　〔試験内容〕　個人面接、実技試験（一部の教科等で実施）



５　その他


　募集人数等試験の詳細などは、学校企画課ホームページまたは「しまねの先生ナビ」からご確認ください。


　・学校企画課ホームページ


　　https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/


　・しまねの先生ナビ


　　https://www.shimane-kyoinsaiyo.com/exam/general/