令和８年度島根県教員採用「一般選考試験」実施（出願は３月３１日（月）まで）
島根県
令和８年度島根県公立学校教員募集
令和８年度島根県公立学校教員募集
島根県教育委員会では、下記のとおり、令和８年度（令和７年度実施）島根県公立学校教員採用候補者「一般選考試験」を実施します。
１ 出願資格
昭和４１年４月２日以降に生まれた者（令和８年４月１日現在で５９歳まで）
２ 出願期間
令和７年２月１０日（月）９時００分～３月３１日（月）１７時００分
３ 出願方法
専用システムによる出願
※エントリー（事前登録）と本申込み（受験資格登録）の２段階方式となっています。
エントリーフォームはこちら(https://job.axol.jp/qd/s/shimane_gakkokikaku_26/entry/agreement)
４ 試験日程
○第１次試験
〔日程〕 令和７年５月１７日（土）
〔会場〕 松江市、大阪府、東京都、福岡県
〔試験内容〕 専門教養・教職教養・論述試験
○第２次試験
〔日程〕 令和７年６月２８日（土）～７月１１日（金）のうち指定する日
〔会場〕 松江市、大阪府、東京都
※大阪会場・東京会場は小学校及び特別支援学校受験者のみ
〔試験内容〕 個人面接、実技試験（一部の教科等で実施）
５ その他
募集人数等試験の詳細などは、学校企画課ホームページまたは「しまねの先生ナビ」からご確認ください。
・学校企画課ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/syokuin/saiyou/saiyou_info_tchr/
・しまねの先生ナビ
https://www.shimane-kyoinsaiyo.com/exam/general/