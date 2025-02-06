第3回「プロフェッショナル アワード」を授与

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株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本祥治、以下「当社」）は、「プロフェッショナル アワード」の2024年受賞者を決定し、授賞式を執り行いました事をお知らせいたします。




第3回「プロフェッショナル アワード」受賞者の集合写真


■　「プロフェッショナル アワード」について　


当社は「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げ、プロフェッショナル人材の働く機会・チャンスを増やすことで、企業や社会の課題解決に寄与することを目指しています。



2019年には一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、プロフェッショナル人材の挑戦を応援し、より多くの人に「プロフェッショナル」を身近に感じてもらう事を目的に、2と6で「プ（2）ロ（6）」と読む語呂合わせから、毎年2月6日を「プロフェッショナルの日」として制定させていただきました。



2022年から、企業や社会の課題解決のために挑戦、活躍された個人、企業・団体、パートナーを表彰する「プロフェッショナル アワード」を企画し、2月6日のプロフェッショナルの日に発表させていただいています。第3回となる今回は、個人賞（フリーランス部門、副業部門）、企業・団体賞、パートナー賞の三つの賞を、84,500名以上のご登録プロフェッショナル人材、7,200社以上のクライアント、320以上のパートナーの中から、プロフェッショナル人材8名と8団体に授与しました。各賞の選定基準は以下の通りです。




＜個人賞＞


人生100年時代、さまざまな働き方を実践し、かつ企業や社会課題の解決に寄与し、企業価値または社会価値向上に寄与されたプロ人材



＜企業・団体賞＞


外部プロ人材をうまく活用し、自社の課題解決や新規事業を推進された団体（正社員プロ集団）



＜パートナー賞＞


外部プロ人材活用を推進し、自社のお客さまや地域課題の解決に寄与された団体（正社員プロ集団）




■　「プロフェッショナルアワード 2024年」受賞者・受賞企業・団体


＜個人賞（フリーランス部門）＞　5名


・ 上崎　大輔 氏


・ 小池　信行 氏


・ 佐々木　規充 氏


・ 露木　彩花 氏


・ 長嶋　竜介 氏



＜個人賞（副業部門）＞　2名


・ 勝並　進 氏


・ 宮地　優斗 氏



＜個人賞（正社員部門）＞　1名


・ 須田 大樹 氏



＜企業・団体賞＞　5団体


・ 株式会社インテグリティ・ヘルスケア


・ 関西巻取箔工業株式会社


・ 鳥取県湯梨浜町


・ 株式会社三井住友銀行


・ 株式会社ユナイテッドアローズ



＜パートナー賞（企業部門）＞　3団体


・ いしかわ就職・定住総合サポートセンター


・ 株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ


・ 第四北越キャリアブリッジ株式会社




■　授賞理由


＜個人賞（フリーランス部門）＞　5名


上崎　大輔 氏




紹介動画：https://youtu.be/S6xsOGfM7vI




小池　信行 氏




紹介動画：https://youtu.be/kgAdzjnsrhU




佐々木　規充 氏




紹介動画：https://youtu.be/P1bxQVNoGwA




露木　彩花 氏




紹介動画：https://youtu.be/-PgaYp9CuY4




長嶋　竜介 氏




紹介動画：https://youtu.be/gLDqTG_dzgY




＜個人賞（副業部門）＞　2名


勝並　進 氏




紹介動画：https://youtu.be/GBz9jVWNAww




宮地　優斗 氏




紹介動画：https://youtu.be/2Oqyw3QvIQQ




＜個人賞（正社員部門）＞　1名


須田　大樹 氏




紹介動画：https://youtu.be/9fzBbuLIwUM




＜企業・団体賞＞　5団体


株式会社インテグリティ・ヘルスケア




紹介動画：https://youtu.be/MHwl7pjSTaM




関西巻取箔工業株式会社




紹介動画：https://youtu.be/3SsYHecmYdg




鳥取県湯梨浜町




紹介動画：https://youtu.be/5rFOC1B23qk




株式会社三井住友銀行




紹介動画：https://youtu.be/QSdNxdD5qxg




株式会社ユナイテッドアローズ




紹介動画：https://youtu.be/kV0lDkaatXw




＜パートナー賞＞　3団体


いしかわ就職・定住総合サポートセンター




紹介動画：https://youtu.be/i2fgLNUDSaw




株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ




紹介動画：https://youtu.be/Bbavk4Nca8A




第四北越キャリアブリッジ株式会社




紹介動画：https://youtu.be/xXwnQ402M_Y




なお、本授賞式の様子は、みらいワークス公式YouTubeでご覧いただけます。


『プロフェッショナル アワード2024』授賞式ムービー：


https://youtu.be/KxPx47UQWe8



■　みらいワークスコンセプトムービー


当社のコンセプトムービーを制作し、『プロフェッショナルアワード2024』授与式にて放映致しました。


みらいワークスコンセプトムービー


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=assxOKa6vz0 ]



≪株式会社みらいワークス　概要≫


所在地　　　：東京本社：東京都港区


　　　　　　　その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社／甲信越支社


代表者　　　：代表取締役社長　岡本 祥治


設立　　　　：2012年3月


証券コード　：6563（東証グロース）


資本金　　　：86,765千円（2024年9月30日時点）


ＵＲＬ　　　：https://www.mirai-works.co.jp/


事業内容　　：・プロフェッショナル人材事業


　　　　　　　　フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員


　　　　　　　　登録プロフェッショナル84,500名、クライアント7,200社（2024年12月31日時点）


　　　　　　　・コンサルティング事業


　　　　　　　・実践型リスキリング事業


　　　　　　　・オープンイノベーション事業


　　　　　　　・地方創生事業


　　　　　　　https://mirai-works.co.jp/service/