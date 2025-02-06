第3回「プロフェッショナル アワード」を授与
株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本祥治、以下「当社」）は、「プロフェッショナル アワード」の2024年受賞者を決定し、授賞式を執り行いました事をお知らせいたします。
第3回「プロフェッショナル アワード」受賞者の集合写真
■ 「プロフェッショナル アワード」について
当社は「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げ、プロフェッショナル人材の働く機会・チャンスを増やすことで、企業や社会の課題解決に寄与することを目指しています。
2019年には一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、プロフェッショナル人材の挑戦を応援し、より多くの人に「プロフェッショナル」を身近に感じてもらう事を目的に、2と6で「プ（2）ロ（6）」と読む語呂合わせから、毎年2月6日を「プロフェッショナルの日」として制定させていただきました。
2022年から、企業や社会の課題解決のために挑戦、活躍された個人、企業・団体、パートナーを表彰する「プロフェッショナル アワード」を企画し、2月6日のプロフェッショナルの日に発表させていただいています。第3回となる今回は、個人賞（フリーランス部門、副業部門）、企業・団体賞、パートナー賞の三つの賞を、84,500名以上のご登録プロフェッショナル人材、7,200社以上のクライアント、320以上のパートナーの中から、プロフェッショナル人材8名と8団体に授与しました。各賞の選定基準は以下の通りです。
＜個人賞＞
人生100年時代、さまざまな働き方を実践し、かつ企業や社会課題の解決に寄与し、企業価値または社会価値向上に寄与されたプロ人材
＜企業・団体賞＞
外部プロ人材をうまく活用し、自社の課題解決や新規事業を推進された団体（正社員プロ集団）
＜パートナー賞＞
外部プロ人材活用を推進し、自社のお客さまや地域課題の解決に寄与された団体（正社員プロ集団）
■ 「プロフェッショナルアワード 2024年」受賞者・受賞企業・団体
＜個人賞（フリーランス部門）＞ 5名
・ 上崎 大輔 氏
・ 小池 信行 氏
・ 佐々木 規充 氏
・ 露木 彩花 氏
・ 長嶋 竜介 氏
＜個人賞（副業部門）＞ 2名
・ 勝並 進 氏
・ 宮地 優斗 氏
＜個人賞（正社員部門）＞ 1名
・ 須田 大樹 氏
＜企業・団体賞＞ 5団体
・ 株式会社インテグリティ・ヘルスケア
・ 関西巻取箔工業株式会社
・ 鳥取県湯梨浜町
・ 株式会社三井住友銀行
・ 株式会社ユナイテッドアローズ
＜パートナー賞（企業部門）＞ 3団体
・ いしかわ就職・定住総合サポートセンター
・ 株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ
・ 第四北越キャリアブリッジ株式会社
■ 授賞理由
＜個人賞（フリーランス部門）＞ 5名
上崎 大輔 氏
紹介動画：https://youtu.be/S6xsOGfM7vI
小池 信行 氏
紹介動画：https://youtu.be/kgAdzjnsrhU
佐々木 規充 氏
紹介動画：https://youtu.be/P1bxQVNoGwA
露木 彩花 氏
紹介動画：https://youtu.be/-PgaYp9CuY4
長嶋 竜介 氏
紹介動画：https://youtu.be/gLDqTG_dzgY
＜個人賞（副業部門）＞ 2名
勝並 進 氏
紹介動画：https://youtu.be/GBz9jVWNAww
宮地 優斗 氏
紹介動画：https://youtu.be/2Oqyw3QvIQQ
＜個人賞（正社員部門）＞ 1名
須田 大樹 氏
紹介動画：https://youtu.be/9fzBbuLIwUM
＜企業・団体賞＞ 5団体
株式会社インテグリティ・ヘルスケア
紹介動画：https://youtu.be/MHwl7pjSTaM
関西巻取箔工業株式会社
紹介動画：https://youtu.be/3SsYHecmYdg
鳥取県湯梨浜町
紹介動画：https://youtu.be/5rFOC1B23qk
株式会社三井住友銀行
紹介動画：https://youtu.be/QSdNxdD5qxg
株式会社ユナイテッドアローズ
紹介動画：https://youtu.be/kV0lDkaatXw
＜パートナー賞＞ 3団体
いしかわ就職・定住総合サポートセンター
紹介動画：https://youtu.be/i2fgLNUDSaw
株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ
紹介動画：https://youtu.be/Bbavk4Nca8A
第四北越キャリアブリッジ株式会社
紹介動画：https://youtu.be/xXwnQ402M_Y
なお、本授賞式の様子は、みらいワークス公式YouTubeでご覧いただけます。
『プロフェッショナル アワード2024』授賞式ムービー：
https://youtu.be/KxPx47UQWe8
■ みらいワークスコンセプトムービー
当社のコンセプトムービーを制作し、『プロフェッショナルアワード2024』授与式にて放映致しました。
みらいワークスコンセプトムービー
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=assxOKa6vz0 ]
≪株式会社みらいワークス 概要≫
所在地 ：東京本社：東京都港区
その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社／甲信越支社
代表者 ：代表取締役社長 岡本 祥治
設立 ：2012年3月
証券コード ：6563（東証グロース）
資本金 ：86,765千円（2024年9月30日時点）
ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/
事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業
フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員
登録プロフェッショナル84,500名、クライアント7,200社（2024年12月31日時点）
・コンサルティング事業
・実践型リスキリング事業
・オープンイノベーション事業
・地方創生事業
https://mirai-works.co.jp/service/