第3回「プロフェッショナル アワード」を授与

株式会社みらいワークス

株式会社みらいワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長 岡本祥治、以下「当社」）は、「プロフェッショナル アワード」の2024年受賞者を決定し、授賞式を執り行いました事をお知らせいたします。

第3回「プロフェッショナル アワード」受賞者の集合写真

■ 「プロフェッショナル アワード」について

当社は「日本のみらいの為に挑戦する人を増やす」をミッションに掲げ、プロフェッショナル人材の働く機会・チャンスを増やすことで、企業や社会の課題解決に寄与することを目指しています。

2019年には一般社団法人日本記念日協会より認定を受け、プロフェッショナル人材の挑戦を応援し、より多くの人に「プロフェッショナル」を身近に感じてもらう事を目的に、2と6で「プ（2）ロ（6）」と読む語呂合わせから、毎年2月6日を「プロフェッショナルの日」として制定させていただきました。

2022年から、企業や社会の課題解決のために挑戦、活躍された個人、企業・団体、パートナーを表彰する「プロフェッショナル アワード」を企画し、2月6日のプロフェッショナルの日に発表させていただいています。第3回となる今回は、個人賞（フリーランス部門、副業部門）、企業・団体賞、パートナー賞の三つの賞を、84,500名以上のご登録プロフェッショナル人材、7,200社以上のクライアント、320以上のパートナーの中から、プロフェッショナル人材8名と8団体に授与しました。各賞の選定基準は以下の通りです。

＜個人賞＞

人生100年時代、さまざまな働き方を実践し、かつ企業や社会課題の解決に寄与し、企業価値または社会価値向上に寄与されたプロ人材

＜企業・団体賞＞

外部プロ人材をうまく活用し、自社の課題解決や新規事業を推進された団体（正社員プロ集団）

＜パートナー賞＞

外部プロ人材活用を推進し、自社のお客さまや地域課題の解決に寄与された団体（正社員プロ集団）

■ 「プロフェッショナルアワード 2024年」受賞者・受賞企業・団体

＜個人賞（フリーランス部門）＞ 5名

・ 上崎 大輔 氏

・ 小池 信行 氏

・ 佐々木 規充 氏

・ 露木 彩花 氏

・ 長嶋 竜介 氏

＜個人賞（副業部門）＞ 2名

・ 勝並 進 氏

・ 宮地 優斗 氏

＜個人賞（正社員部門）＞ 1名

・ 須田 大樹 氏

＜企業・団体賞＞ 5団体

・ 株式会社インテグリティ・ヘルスケア

・ 関西巻取箔工業株式会社

・ 鳥取県湯梨浜町

・ 株式会社三井住友銀行

・ 株式会社ユナイテッドアローズ

＜パートナー賞（企業部門）＞ 3団体

・ いしかわ就職・定住総合サポートセンター

・ 株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ

・ 第四北越キャリアブリッジ株式会社

■ 授賞理由

＜個人賞（フリーランス部門）＞ 5名

上崎 大輔 氏

紹介動画：https://youtu.be/S6xsOGfM7vI

小池 信行 氏

紹介動画：https://youtu.be/kgAdzjnsrhU

佐々木 規充 氏

紹介動画：https://youtu.be/P1bxQVNoGwA

露木 彩花 氏

紹介動画：https://youtu.be/-PgaYp9CuY4

長嶋 竜介 氏

紹介動画：https://youtu.be/gLDqTG_dzgY

＜個人賞（副業部門）＞ 2名

勝並 進 氏

紹介動画：https://youtu.be/GBz9jVWNAww

宮地 優斗 氏

紹介動画：https://youtu.be/2Oqyw3QvIQQ

＜個人賞（正社員部門）＞ 1名

須田 大樹 氏

紹介動画：https://youtu.be/9fzBbuLIwUM

＜企業・団体賞＞ 5団体

株式会社インテグリティ・ヘルスケア

紹介動画：https://youtu.be/MHwl7pjSTaM

関西巻取箔工業株式会社

紹介動画：https://youtu.be/3SsYHecmYdg

鳥取県湯梨浜町

紹介動画：https://youtu.be/5rFOC1B23qk

株式会社三井住友銀行

紹介動画：https://youtu.be/QSdNxdD5qxg

株式会社ユナイテッドアローズ

紹介動画：https://youtu.be/kV0lDkaatXw

＜パートナー賞＞ 3団体

いしかわ就職・定住総合サポートセンター

紹介動画：https://youtu.be/i2fgLNUDSaw

株式会社湘南ベルマーレフットサルクラブ

紹介動画：https://youtu.be/Bbavk4Nca8A

第四北越キャリアブリッジ株式会社

紹介動画：https://youtu.be/xXwnQ402M_Y

なお、本授賞式の様子は、みらいワークス公式YouTubeでご覧いただけます。

『プロフェッショナル アワード2024』授賞式ムービー：

https://youtu.be/KxPx47UQWe8

■ みらいワークスコンセプトムービー

当社のコンセプトムービーを制作し、『プロフェッショナルアワード2024』授与式にて放映致しました。

みらいワークスコンセプトムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=assxOKa6vz0 ]

≪株式会社みらいワークス 概要≫

所在地 ：東京本社：東京都港区

その他事業所：関西支社／九州支社／東北支社／甲信越支社

代表者 ：代表取締役社長 岡本 祥治

設立 ：2012年3月

証券コード ：6563（東証グロース）

資本金 ：86,765千円（2024年9月30日時点）

ＵＲＬ ：https://www.mirai-works.co.jp/

事業内容 ：・プロフェッショナル人材事業

フリーランス・業務委託／副業・業務委託／正社員

登録プロフェッショナル84,500名、クライアント7,200社（2024年12月31日時点）

・コンサルティング事業

・実践型リスキリング事業

・オープンイノベーション事業

・地方創生事業

https://mirai-works.co.jp/service/