レノボ、GIGA2.0に向けた持続可能な教育ソリューションを拡充

レノボ・ジャパン合同会社

レノボ・ジャパン合同会社(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 檜山太郎、以下レノボ)は、GIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想第2期(GIGA2.0)に向けたハードウェア3モデルと、教育のDXを促進する各種ソリューションを統合したパッケージ「Lenovo GIGA School Edition」を提供します。

レノボは、誰も取り残すことのない教育を推進するため、安心・安全な学びの環境を提供し、児童生徒の使用を想定した堅ろう性や耐久性、使いやすさを追求したデバイス、充実したコンテンツ、効率的な運用サポートを包括したソリューションを提供してきました。今回、端末更新期を迎えるにあたり、既存端末の引き取りとリサイクルなど、環境に配慮した持続可能な教育のエコシステムの構築を目指します。

Lenovo GIGA School Editionの主な特長

1.持続可能な教育の実現

レノボは、すべての子どもたちが質の高い教育を受けられるようにし、社会の構築に必要な知識や技術を身につける個人の資質・能力に応じた教育の実現に貢献したいと考えております。Lenovo GIGA School Editionでは、メタバース学習、電子図書館サービス、自己表現ツールなど質の高い教育コンテンツを提供し、「持続可能な学校づくり」を目指して、運用コストや教職員の負担を軽減する様々なソリューションを提供しています。

2.効率的な予備機運用をサポート

GIGA2.0では、新たに補助対象となる予備機を効率的に活用するための「予備機運用サービス」を提供します。学校側の負担を軽減するため、レノボの予備機運用サービスは、必要な予備機を各学校で保管し、残りを専用倉庫で管理、保管、最適化します。保管中には充電を行うことでバッテリーの劣化を防ぐメンテナンスも行います。大日本印刷株式会社、日本郵便株式会社、佐川急便株式会社と連携し、迅速な予備機の提供を実現します。

3.豊富な採用実績を活かした堅牢設計と信頼性

GIGA1.0での豊富な実績をもとに課題や改善点を洗い出し、5年間安心して活用できる堅牢な端末を提供します。これらのデバイスはすべて、高さ122cmからの落下テスト、ねじり試験、圧力試験など、児童生徒の利用状況を想定した過酷なテスト「Lenovo DuraSpec」をクリアし、教育現場での長期安定運用を実現します。

4.エコパートナーとの協業による充実したコンテンツとサービス

パートナー企業との協業により、教育現場に役立つ多彩なコンテンツやサービスを無償で提供します。端末の利活用促進を目的として、だれもが使いたくなる、使わせたくなる、多彩なソリューションをご用意しております。大日本印刷株式会社、株式会社ポプラ社、株式会社新学社、テクノホライゾン株式会社などとの連携により、質の高いデジタル教材を利用でき、最新の教育ICT環境が提供されます。

「Lenovo GIGA School Edition」の構成内容

- 端末(Lenovo Duet Chromebook EDU G2、Lenovo 500e Chromebook Gen 4s、Lenovo 300w Yoga Gen 4)- 予備機運用サービス(大日本印刷株式会社/日本郵便株式会社/佐川急便株式会社)- 端末リサイクルサービス- 読み放題型電子図書館 Yomokka! Lenovo GIGA School Edition(株式会社ポプラ社)- 教科書ふりかえり教材「単元まとめチェック」/重点事項の確認教材「要点まとめチェック」(株式会社新学社)- こどもSuite/こどもOffice(ゼッタリンクス株式会社)、15分で学ぶデジタル・シティズンシップ(国際大学GLOCOM)- はじめてのタブレットレッスンチャレンジセット(合同会社かんがえる)- Lenovo Metaverse School(大日本印刷株式会社)- 児童向けペイント&発表ソフトウェア 「ピクチャーキッズクラウドLite for Lenovo」 / 授業向け作品制作ソフトウェア 「デイジーピックスクラウドLite for Lenovo」(テクノホライゾン株式会社)- みんなでプログラミング(レノボ)

なお、本パッケージに含まれるソリューションの一部には、利用期間の制限があります。

【Lenovo GIGA School Edition向け製品ラインアップ】

Lenovo GIGA School Editionでは、以下の3モデルをラインアップとして提供しています。

Lenovo Duet Chromebook EDU G2

Lenovo Duet Chromebook EDU G2

10.95型脱着式マルチモードChromebookです。CPUはChromebook向けチップセットのハイエンドモデル「MediaTek Kompanio 838」を搭載。また本体収納可能なタッチペンや、800万画素のMIPIアウトカメラを搭載し、様々な場面でご活用いただける利便性も兼ね備えています。専用ケースにより堅牢性を維持しながら軽量化を実現します。

Lenovo 500e Chromebook Gen 4s

Lenovo 500e Chromebook Gen 4s

GIGA1.0で導入実績の多い11.6型コンバーチブルタイプのChromebookです。学校でのさらなる活用を想定し、通常の鉛筆をスタイラスとして利用可能な「ペンシルタッチ*1」機能を搭載。CPUは高性能なIntel N100を搭載し、PD対応のType-Cポートx2、HDMIポートとインターフェースも充実しています。また、駆動時間最大15.5時間*2の大容量バッテリーは、ユーザーが取り外し可能な設計となっております。

*1 ペンシルタッチ機能はChromeOSがOSとしてサポートするUSI タッチペンで動作するタッチペン機能と異なります。ChromeOS上でタッチペンを識別して挙動を切り替えるアプリケーションの場合、ペンシルタッチ機能はUSI タッチペンの代替としてはご利用いただけません。ペンシルタッチ機能の使用方法によってパームリジェクションの効果は異なります。*2バッテリー使用時間はGoogle Power Load Testに準拠して測定。使用時間は利用状況によって異なります。Google Chrome OS Power_LoadTestの詳細は以下をご参照ください。 http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing

Lenovo 300w Yoga Gen 4

Lenovo 300w Yoga Gen 4

360度回転する11.6型ディスプレイを搭載したWindows PCです。タブレットモード、テントモード、スタンドモードなど、シーンに合わせて最適なスタイルで使用できます。CPUはIntel N100搭載、メインメモリ8GB、ストレージ128GB UFSに加え、バッテリー駆動時間最大14.4時間*3、端末重量1.25kgとバランスのいい端末設計となっております。「ペンシルタッチ」機能にも対応しており、紙とデジタルの学習を融合させる創造的な活動をサポートします。

*3 バッテリー使用時間はJEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に準拠して測定。使用時間は利用状況によって異なります。

レノボは、「Lenovo GIGA School Edition」の提供を通じて、持続可能な教育ICT環境の実現と、児童生徒の学びの質的向上に貢献してまいります。

【レノボGIGAスクール構想について】

URL: https://www.lenovojp.com/business/solution/education/giga-school/(https://www.lenovojp.com/business/solution/education/giga-school/)

レノボ教育向け総合カタログは以下よりダウンロードできます。

https://www.lenovojp.com/business/solution/download/002/

Lenovoは、Lenovoの商標です。その他の会社名は、それぞれ各社の商標です。



<レノボについて>

レノボ(HKSE:992/ADR:LNVGY)は、売上高570億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の248位にランクされています。180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、AI対応、AI-readyかつ最適化AIであるポケットからクラウドまでのポートフォリオ(PC、ワークステーション、スマートフォン、タブレット)、インフラ(サーバー、ストレージ、エッジ、HPC、ソフトウェア、ソフトウェア定義型インフラストラクチャ)、ソフトウェア、ソリューション、サービスの発展を促進する世界最大のPCメーカーとしての成功を収めてきました。世界を変えるイノベーションへの継続的な投資により、レノボはあらゆる場所のすべての人にとって、より公平で信頼できるよりスマートな未来を創出します。詳しくは、 こちら(https://www.lenovo.com/jp/ja/about/) でご覧いただけます。