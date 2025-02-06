『ストリートファイター6』日本国内100万本を突破！　特別企画、照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)インタビュー実施！

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株式会社カプコン


PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X/S、Steamで好評発売中の『ストリートファイター6』が国内累計販売本数100万本を突破いたしました(※)。これを記念して、特別企画を実施いたします。


※2024年12月20日時点の販売本数です。(ダウンロード版販売実績を含む)



■国内100万本突破記念企画　照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)インタビュー


幼い頃ゲーム好きで「ストリートファイター」のファンでもあった、照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)にインタビューを実施いたしました。


KADOKAWA Game Linkage・ファミ通グループ代表 林 克彦さんをインタビュアーにお招きし、照ノ富士親方とゲーム、そして「ストリートファイター」について語っていただきました。


元横綱から見た「エドモンド本田」や、2025年3月開催「CAPCOM CUP 11」の開催地でもある両国国技館に対しての思いなど、ここでしか聞けない照ノ富士親方インタビューをぜひご覧ください。


※2024年秋頃取材





インタビュー動画はこちら：


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LJ9uIRbVRUU ]


ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」でも「国内100万本突破記念　元横綱・照ノ富士インタビュー」掲載中！


インタビュー記事はこちら：https://www.famitsu.com/article/202502/29837



日本国内100万本突破！特設ページはこちら：https://www.streetfighter.com/6/contents/japan_1m/ja-jp/



●照ノ富士春雄




（写真提供:ファミ通.com）


元第73代横綱。1991年11月29日生まれ。モンゴル国ウランバートル市出身。2010年に鳥取城北高校入学、2011年に間垣部屋に入門。2013年に伊勢ヶ濱部屋に移籍。2015年、平成生まれ初の大関に。その後、ケガや病気で序二段まで番付を落すも、見事復活。2021年、令和初の横綱に昇進。2025年1月17日に現役引退を発表した。本名は杉野森正山（すぎのもり せいざん）。 身長192cm、体重184kg、血液型O型



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対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。




■商品名：ストリートファイター6


■ジャンル：対戦格闘


■CEROレーティング：Ｃ


■プラットフォーム：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam


■公式サイト： https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式SNS：


ストリートファイター / STREET FIGHTER（@StreetFighterJA）


https://twitter.com/StreetFighterJA


ストリートファイター６ 広報部（@SF6_PR）


https://twitter.com/SF6_PR


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）


■発売日：好評発売中


■価格:


【スタンダードエディション】


◆PS5/PS4


　パッケージ　税込:8,789円


　ダウンロード　税込:7,990円


◆Xbox Series X|S/PC（Steam）


　ダウンロード　税込:7,990円



【デラックスエディション】


◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC（Steam）


　ダウンロード　税込:10,490円



【アルティメットエディション】


◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC（Steam）


　ダウンロード　税込:12,490円



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



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