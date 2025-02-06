『ストリートファイター6』日本国内100万本を突破！ 特別企画、照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)インタビュー実施！
PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X/S、Steamで好評発売中の『ストリートファイター6』が国内累計販売本数100万本を突破いたしました(※)。これを記念して、特別企画を実施いたします。
※2024年12月20日時点の販売本数です。(ダウンロード版販売実績を含む)
■国内100万本突破記念企画 照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)インタビュー
幼い頃ゲーム好きで「ストリートファイター」のファンでもあった、照ノ富士親方(元横綱・照ノ富士)にインタビューを実施いたしました。
KADOKAWA Game Linkage・ファミ通グループ代表 林 克彦さんをインタビュアーにお招きし、照ノ富士親方とゲーム、そして「ストリートファイター」について語っていただきました。
元横綱から見た「エドモンド本田」や、2025年3月開催「CAPCOM CUP 11」の開催地でもある両国国技館に対しての思いなど、ここでしか聞けない照ノ富士親方インタビューをぜひご覧ください。
※2024年秋頃取材
インタビュー動画はこちら：
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LJ9uIRbVRUU ]
ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」でも「国内100万本突破記念 元横綱・照ノ富士インタビュー」掲載中！
インタビュー記事はこちら：https://www.famitsu.com/article/202502/29837
日本国内100万本突破！特設ページはこちら：https://www.streetfighter.com/6/contents/japan_1m/ja-jp/
●照ノ富士春雄
（写真提供:ファミ通.com）
元第73代横綱。1991年11月29日生まれ。モンゴル国ウランバートル市出身。2010年に鳥取城北高校入学、2011年に間垣部屋に入門。2013年に伊勢ヶ濱部屋に移籍。2015年、平成生まれ初の大関に。その後、ケガや病気で序二段まで番付を落すも、見事復活。2021年、令和初の横綱に昇進。2025年1月17日に現役引退を発表した。本名は杉野森正山（すぎのもり せいざん）。 身長192cm、体重184kg、血液型O型
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対戦格闘ゲームの新たな時代が、今、始まる。
■商品名：ストリートファイター6
■ジャンル：対戦格闘
■CEROレーティング：Ｃ
■プラットフォーム：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Steam
■公式サイト： https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■公式SNS：
ストリートファイター / STREET FIGHTER（@StreetFighterJA）
https://twitter.com/StreetFighterJA
ストリートファイター６ 広報部（@SF6_PR）
https://twitter.com/SF6_PR
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
■発売日：好評発売中
■価格:
【スタンダードエディション】
◆PS5/PS4
パッケージ 税込:8,789円
ダウンロード 税込:7,990円
◆Xbox Series X|S/PC（Steam）
ダウンロード 税込:7,990円
【デラックスエディション】
◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC（Steam）
ダウンロード 税込:10,490円
【アルティメットエディション】
◆PS5/PS4/Xbox Series X|S/PC（Steam）
ダウンロード 税込:12,490円
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
■コピーライト:(C)CAPCOM