『沢城千春 仲村宗悟 山中拓也のメゾン・ド・カオス』の沢城千春 仲村宗悟 山中拓也の旅・ド・カオスの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『沢城千春 仲村宗悟 山中拓也のメゾン・ド・カオス』の商品の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『沢城千春 仲村宗悟 山中拓也のメゾン・ド・カオス』の商品の受注を2025年1月29日（水）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/761?utm_source=press
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼沢城千春 仲村宗悟 山中拓也の旅・ド・カオス
『沢城千春 仲村宗悟 山中拓也のメゾン・ド・カオス』より、番組初の外ロケを収録したDVDの登場です。
「龍宮城スパホテル三日月」を舞台に、動物と戯れたり、ゲームセンターで遊んだり、旅館で熱い(?)トークを繰り広げる、普段の放送では見ることのできない、貴重な3人の様子をお届けします。
▽仕様
価格 ： \5,500(税込)
▼ダイジェスト動画
https://youtu.be/EAFfOsAGVSQ?feature=shared
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/761?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
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担当： 齊藤直樹
Mail： support@amnibus.com
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