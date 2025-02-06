【カンファレンス登壇：2/19開催】マーケメディア主催：「BtoBマーケ道場 ～ 守破離で鍛えるマーケティング戦略 ～」へ登壇

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）は、株式会社マーケメディア（本社：東京都品川区、代表取締役 三浦和広）が2025年2月19日（水）に主催する、広告代理店・マーケティング支援会社向けのカンファレンス「BtoBマーケ道場 ～ 守破離で鍛えるマーケティング戦略 ～」へ登壇いたします。

■詳細・お申込みはこちら :https://cm.marke-media.net/seminar_0219?fm_cp=678704d548f495194725c660&fm_mu=678706e7de3c0f1e8404e996&utm_campaign=678704d548f495194725c660&utm_medium=else&utm_source=microad＜カンファレンス内容＞

「BtoBマーケ道場～守破離で鍛えるマーケティング戦略～」では、BtoBマーケティングの最前線で活躍するプロフェッショナル企業をご招待し、マーケティング戦略の基本から応用まで"守破離"の概念を通じて、効率的かつ成果を上げるため学び、営業活動との連携を強化するためのノウハウを提供します。

BtoBマーケティング・営業の責任者や担当者の皆さまに是非、ご視聴いただければと思います。

このような方におすすめです

・BtoBマーケティング責任者

・マーケティング ／ 営業に関わる方

・営業責任者

・インサイドセールス責任者

＜マイクロアド：登壇情報＞

登壇者 ：マーケティングビジネス本部 ダイレクトグロース部 プリンシパル 田島 雅也

登壇日時：2025年2月19日（水）11:25～11:50

テーマ ：有効リードが増えない広告を改善する守破離アプローチ

■SESSION内容

広告を出しているのにリードが増えない…そんな課題に直面していませんか？本セッションでは、BtoB企業における広告運用現場で役立つ改善のポイントを詳説します。無効リードの削減やターゲット設定の精度向上など、事例をもとに具体的なアプローチを紹介。守・破・離のステップを通じて、広告運用を進化させるためのヒントをお伝えします。

■リード獲得支援サービス「シラレル ～リード獲得プラス ～」

マイクロアドは、約210の企業から提供を受ける多種多様なデータを集約したデータプラットフォーム「UNIVERSE」を軸に、様々な業界業種に特化したマーケティングプロダクトを展開しております。

BtoB企業向けマーケティングプロダクト「シラレル」は、業種や企業、役職や職種などを指定し、企業が提供するサービスに合わせたターゲティングセグメントを設計し、広告配信や分析等を行うことが可能です。

「リード獲得プラス」は「シラレル」の機能を拡充した、リード獲得支援に特化する広告配信サービスです。「シラレル」のもつ大規模ビジネスデータと、広告主が保有する企業情報データ等を分析し、導き出した潜在的な顧客企業に対し、効果的な広告配信を行います。

サービスサイト： https://demand-services.microad.jp/btob-lead-generation/lp

■登壇者プロフィール

株式会社マイクロアド 田島 雅也

2006年株式会社サイバーエージェントに新卒入社しマイクロアドに配属。代理店事業の子会社、CRM領域向けの新規サービスの開発・推進に従事し、2019年よりBtoB向けDSP「シラレル」の立ち上げ、及び事業責任者に着任。現在はシラレルを含めたBtoB企業向けのデジタルマーケティング支援プロダクト・サービスの推進を管掌。

＜開催概要＞

■開催日時 ：2025年2月19日（水） 10:00～16:15

■会場 ：オンライン（ Zoom ）

■参加費 ：無料

■主催 ：株式会社マーケメディア

＜主催：株式会社マーケメディアについて＞

マーケメディアは、企業のマーケティング担当者、広告・宣伝担当者、広告代理店にとって有益なマーケティング活動の情報源となるノウハウ資料をはじめ、広告媒体資料、各種マーケティングツールサービス資料、調査レポート等、多岐に渡る資料を掲載しております。会員登録（無料）するだけで、いくらでも資料をダウンロードすることが出来ます。

https://www.marke-media.net/

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/