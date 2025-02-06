【新登場】北海道産大納言小豆×塩バターの至福のマリアージュ。季節限定で「あんバターどら焼」販売開始！
仙台銘菓「萩の月」を製造・販売する、株式会社 菓匠三全（本社：仙台市青葉区 代表取締役社長：田中秀史）は、「あんバターどら焼」を2025年2月7日(金) より販売いたします。
あんバターどら焼
ずんだでお馴染みの「ずんだ茶寮」は、長年培ったノウハウを活かしたこだわりの餡作りに誇りを持っています。今回お作りした新製品は、北海道産の大納言小豆餡を使用した「あんバターどら焼」です。餡の味が際立つよう小豆餡の上に、ほんのり塩味の効いたなめらかなバターを乗せて、上質な卵をふんだんに使った口溶けの良い皮でキュッと挟んでいます。
写真は６個入です。
■商品概要
商品名：あんバターどら焼
販売価格：4個入 880 円（税込）
6個入 1,280 円（税込）
9個入 1,920 円（税込）
賞味期限：製造日より14日
発売日：2025年2月7日(金)～
写真は左から、4個入、9個入です。
■販売店舗
【ずんだ茶寮】
東北エリア：仙台駅３階ずんだ小径店、仙台駅２階おみやげ処 1号店、 仙台国際空港店、エスパル仙台店、エスパル仙台ずんだ茶寮セレクト店
関東・関西エリア：Pasar羽生パーキング店、羽田空港 第一ターミナル特選和菓子館店、羽田空港 第二ターミナル東京食賓館店、大丸東京店、大丸梅田店
【菓匠三全】
東北エリア：広瀬通り大町本店、卸町本店、松島寺町小路店、白石本町店、大河原バイパス店、工場直売店ファクトリーショップ、古川台町店、吉成店、泉インター店、仙台南インター店、仙台三越店、イオンモール利府店、イオンモール富谷店、イオンモール石巻店、イオン多賀城店、イオンモール名取店、ザ・モール仙台長町店、エスパル仙台銘品館店、エスパル福島店、エスパル山形店、盛岡フェザン店、菓匠三全・ロワイヤルテラッセ セルバ店
※店舗により販売開始日が多少前後する場合がございます。
※取扱店舗は変更になる場合がございます。予めご了承ください。
■オンラインショップ
販売ページ：https://www.shop.sanzen.co.jp/shop/c/c0425/
受注開始：2025年2月7日(金) AM 9:00～
■ずんだ茶寮について
仙台地方では、ゆでてやわらかくした枝豆をつぶして砂糖を混ぜた「ずんだ」が昔から親しまれてきました。爽やかな緑色と、ふくよかな甘み、粗くつぶした枝豆の食感で、この地ならではの伝統食として今も楽しまれております。
「ずんだ茶寮」ではそのようなおいしさを、いつでもどこでもお楽しみ頂けるように洗練された味に磨いてお届けしております。また、「ずんだ餅」だけでなく、「仙台名物ずんだ餅」や「ずんだあんバター最中」など、ずんだ茶寮特製の新しい味わいもご用意しております。
■ずんだ茶寮公式ホームページ：https://zundasaryo.com
【企業概要】
社名：株式会社菓匠三全
本社所在地：宮城県仙台市青葉区大町2-14-18
主要事業：「萩の月」「ロワイヤルテラッセ」「ずんだ茶寮」をはじめとする菓子製造・販売、研究・開発
代表者：田中秀史
設立年月日：1947年10月15日
URL：http://www.sanzen.co.jp
公式X：https://x.com/kashosanzen
公式Instagram：https://www.instagram.com/kashosanzen/
公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@kashosanzen
菓匠三全 広瀬通り大町本店