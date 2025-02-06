「どう変わる!? 令和7年4月からの公益法人制度」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、「どう変わる!? 令和7年4月からの公益法人制度」セミナーを開催いたします。令和7年4月から施行する新公益法人制度において、公益認定等ガイドラインや公益法人会計基準が見直されました。本セミナーでは、何がどう変わるのか、制度の概要や実務担当者が注意すべきポイント等、おさえておきたい内容をコンパクトに3部構成で解説します。

どう変わる!? 令和7年4月からの公益法人制度詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/250214?k3ad=prtセミナー概要

■セミナータイトル：どう変わる!? 令和7年4月からの公益法人制度

■開催日（期間）：2025年2月14日（金）11時30分 ～ 2025年2月20日（木）17時00分

※講演時間は約90分

■開催方法 ：Webセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

【第一部】新公益法人制度の概要と財務規律

【第二部】行政手続の合理化とガバナンスの充実

【第三部】公益法人会計基準の改正におけるポイント

■備考：

1) 事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約90分となります）。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

■主催：辻・本郷 税理士法人

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/250214?k3ad=prt申込期限：2025年2月13日（木）17時00分まで講師情報長嶋 宏明（ながしま ひろあき）辻・本郷 税理士法人 公益法人部 チーフコンサルタント長嶋 宏明（ながしま ひろあき）

2009年辻・本郷 税理士法人に入社。2008年12月から行われた公益法人制度改革では、チームとしておよそ120法人の移行支援を担当。公益法人の移行支援の経験を活かし、公益法人の他、社会福祉法人も担当し、非営利法人の皆さまを幅広く支援している。

辻・本郷 税理士法人 公益法人部 シニアコンサルタント菊地 義信（きくち よしのぶ）

2006年12月、辻・本郷 税理士法人に入社。主に事業会社の会計、税務及び相続業務に従事した後、2009年10月公益法人部へ異動。公益法人制度改革に従事した後、現在は、公益法人の会計、税務、運営相談・公益認定コンサルティングを中心に担当している。

菊地 義信（きくち よしのぶ）杉本 慶太（すぎもと けいた）辻・本郷 税理士法人 公益法人部 チーフコンサルタント杉本 慶太（すぎもと けいた）

大学卒業後、2020年4月辻・本郷 税理士法人へ入社。入社以後は奨学金や学術団体のほか、NPO法人など幅広く公益法人を担当し、公益認定等のコンサルティング業務にも従事。公益法人担当者向け社内研修の講師も務め、公益法人に関する知識の普及に努めている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

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