【2025年2月商品】だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍」2月6日より順次展開開始！【カプセルトイ】

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株式会社ＳＯ-ＴＡ

玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、


だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍」 (カプセルトイ 300円(税込))を、販売いたします。


カプセルトイ専用筐体にて2025年2月6日以降順次発売開始となります。



カプセルトイ


姫鷲獅子






栗鼠





だいきょ屋氏のラバーキーチェーン第5弾！


今弾もぷっくり半立体仕様！



・商品名 ：だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍


・発売日 ：2025年2月6日以降順次発売予定


・価格 ：カプセルトイ 300円 (税込)


・対象年齢 ：15歳以上


・素材 ：ラバー・シルバーBC付き


・サイズ 　：サイズ:W60×H52mm(羊)


・製造国 ：Made in China


・著作権表示：(C)Daikyoya



スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。


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【会社概要】


社名：株式会社SO-TA／ソータ


本社所在地：〒150-0032　東京都渋谷区鶯谷町7-3-301


HP ： https://www.so-ta.com/