【2025年2月商品】だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍」2月6日より順次展開開始！【カプセルトイ】
玩具メーカーのスタジオソータ（本社：東京都渋谷区、代表：安藤こうじ）は、
だいきょ屋×スタジオソータ「だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍」 (カプセルトイ 300円(税込))を、販売いたします。
カプセルトイ専用筐体にて2025年2月6日以降順次発売開始となります。
カプセルトイ
姫鷲獅子
馬
羊
栗鼠
狼
牛
だいきょ屋氏のラバーキーチェーン第5弾！
今弾もぷっくり半立体仕様！
・商品名 ：だいきょ屋コレクション もっちりけものラバーキーチェーン 伍
・発売日 ：2025年2月6日以降順次発売予定
・価格 ：カプセルトイ 300円 (税込)
・対象年齢 ：15歳以上
・素材 ：ラバー・シルバーBC付き
・サイズ ：サイズ:W60×H52mm(羊)
・製造国 ：Made in China
・著作権表示：(C)Daikyoya
スタジオソータ
手の平に収まるアートを、感動を届ける。
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【会社概要】
社名：株式会社SO-TA／ソータ
本社所在地：〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町7-3-301
HP ： https://www.so-ta.com/