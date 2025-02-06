まとめ買い応援セール のお知らせ
株式会社リカーマウンテン
全国に191店舗で酒の専門店をチェーン展開する株式会社リカーマウンテン(本社：京都市)は、2月6日(木)～19日(水)の期間、深夜営業店舗を除く一部店舗で「まとめ買い応援セール」を開催いたします。
4月よりビール類・チューハイ他のメーカー値上げが発表されています。このタイミングでお酒のまとめ買いはいかがでしょうか？
また店内のワイン3本ご購入で5％OFF！6本ご購入で10％OFF！(※1)
皆さまのご来店をお待ちしております。
(※1)
・7本以上でも10％OFFとなります。
・一部対象外商品もございます。
・割引、ポイントの重複はございません。
(※2)
三鷹新川店と西東京田無店は一部取り扱いのない商品がございます。
チラシはこちらから(https://www.likaman.co.jp/img/mail/2025/0205_3.pdf)
【セール対象外店舗】(https://www.likaman.co.jp/saleexclusion/sale202006.html)
【会社概要】
会社名：株式会社リカーマウンテン
代表者：代表取締役 伊藤 啓
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ
TEL ：075-213-8200
FAX ：075-213-8250
URL ：https://www.likaman.co.jp/
【本件に関するお問合わせ先】
会社名：株式会社リカーマウンテン
担当者：今井 祥午
所在地：京都市下京区四条通高倉西入立売西町82京都恒和ビル4Ｆ
TEL ：075-251-2555
FAX ：075-213-8250
E-Mail：imai@likaman.co.jp