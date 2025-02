男性用日傘ブランド「Wpc. IZA」2025年ビジュアルモデルに俳優の窪田正孝さんを起用！スローガン「This is COOL.」を軽やかに体現した新ビジュアル&プロモーションムービーを公開

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する男の晴雨兼用傘「Wpc. IZA(ダブリュピーシーイーザ)」は、2025年ビジュアルモデルに俳優の窪田正孝さんを起用し、本日2025年2月5日(水)より、新ビジュアル&プロモーションムービーと新作コレクションを公開いたします。

▼Wpc. IZAプロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=54Uz2fookKw ]

スローガン「This is COOL.」を体現!2025年ビジュアルモデルに俳優の窪田正孝さんを起用

男性が傘を持ち歩く習慣を提案するWpc. IZAは、「日傘=女性のもの」といった社会の常識に捉われず、男性も抵抗なく日傘を持てる環境を生み出すことで、傘における新しい価値を創造していくことを提唱しています。

年々加速する記録的猛暑から身体を守るための熱中症対策として、日傘を使用する男性が急増中。Wpc. IZAの売上本数も2021年ブランドローンチ時の約5万本から大きく伸ばし、現在シリーズ累計販売数は約125万本※1を突破しています。

2025年は、“傘をさすことが、暑さ対策になる”ということをさらに伝えていくため、【This is COOL.】をブランドスローガンに掲げ、Wpc. IZAの日傘で、猛暑に困っている一人でも多くの男性を救いたいと考えています。また、ブランドの世界観を体現する存在として、ドラマや映画に出演し第一線で活躍されている俳優の窪田正孝さんをビジュアルモデルに起用。窪田さんの凛とした空気感や、芯のあるかっこいい男性像は、「This is COOL.」を表現する存在として最適であると考え、起用に至りました。

窪田正孝さんを起用した新ビジュアルは、Wpc.直営店舗や全国の取扱店舗をはじめ、本日公開する公式ブランドサイトや公式SNSなどで随時公開いたします。Wpc. IZAの日傘を片手に、凛々しくクールな表情の窪田さんにご注目ください。

※1 2025年1月末時点 シリーズ累計販売数

Wpc. IZA公式ブランドサイト :https://wpc-iza.jp

プロモーションムービーについて

プロモーションムービーの舞台は、真夏の街中。多くの人が猛暑の日差しに苦しむなか、窪田さんが涼しい顔でWpc. IZAの傘を持って現れ、軽やかな足取りで街を颯爽と歩いていきます。汗を拭うサラリーマンに、傘で日陰をつくっておちゃめな表情を魅せる窪田さん。猛暑に苦しむ人たちとは対照的に、傘をさすことで夏を快適に過ごす窪田さんの姿はまさに、ブランドスローガン「This is COOL.」のメッセージを体現しています。

プロモーションムービー :https://youtu.be/54Uz2fookKw

Wpc. IZA史上最小&最軽量と、特殊な骨構造でバックパックを守る2つのシリーズが新登場!

夏の強烈な日差しにも、突然の雨にも対応できるWpc. IZAは多くの男性にお使いいただけるよう、ライフスタイルや用途をリサーチして生まれたアイテムばかり。2025年の新作は、Wpc. IZA史上最小&最軽量の「ウルトラライト」と、後ろに広がる骨構造でバックパックを雨から守る「バックパック ガード」の2種類のシリーズが新登場。ライフスタイルに合わせて、サイズや機能性が選べる豊富な全7シリーズのラインアップで展開いたします。

<Wpc. IZA史上、最小&最軽量>

“コンパクトさ”と“軽さ”を追求した、Wpc. IZA史上最小&最軽量の「ウルトラライト」。

ポケットに収まるサイズと約120gの軽さで、持ち歩きのストレスから解放し、常備傘として最適。

ウルトラライト (税込4,620円)

【サイズ】親骨:50cm/直径:80cm

【重 量】120g

【素 材】ポリエステル100%(裏面PUコーティング)

商品詳細はこちら(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/za018)

<後ろに広がる骨構造で、バックパックを雨から守る>

折りたたみ時のコンパクトさはそのままに、傘を開くと後ろに大きく広がる骨構造を採用した「バックパック ガード」。雨の日には背負うバックパックをしっかり守ってくれる、通勤や通学の強い味方。

バックパック ガード (税込4,950円)

【サイズ】親骨:55cm / 伸長部:70cm

直径:93~107cm

【重 量】335g

【素 材】ポリエステル100%(裏面PUコーティング)

※オフ×ブラック、ライトグレー×ブラックは切り継ぎ生地のみナイロン100%

商品詳細はこちら(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/za016)

人気シリーズに、切り継ぎタイプ3種と新カラーのシルバーが仲間入り!

4つの定番人気シリーズ「オートマティック&セーフ」「コンパクト」「ライト&スリム」「ウィンドレジスタンス」に、【切り継ぎタイプ】と【シルバーカラー】が仲間入り!これまでのシンプルながらスタイリッシュなデザインを活かした、落ち着いた配色の切り継ぎタイプは、ONにもOFFにも使いやすいデザイン。新カラーのシルバーは、つやっとした光沢から高級感を演出し、ファッションのアクセントにもなる個性を引き出すカラー。晴れの日にも雨の日にも対応できる機能性はもちろん、ライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインナップで、毎日を自分らしく快適に過ごせます。

※画像はすべてオートマティック&セーフシリーズです。

▼対象アイテム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/276_1_cb50824c1ab9f5e96f1d845c6eb190d3.jpg ]

晴れの日も雨の日も使える、高機能ポイント

ー日傘機能―

【体感温度を下げる遮熱性】

生地裏面に、ポリウレタン樹脂多層コーティング加工を施しているので圧倒的な遮熱効果を発揮。炎天下でも体感温度が大幅に下がります。

【日焼け・紫外線から守る完全遮光※2生地使用】

UVカット率※3・遮光率※4は全色100%生地を使用し、紫外線保護指数を表すUPFは最高値の50+※5を記録。日焼け・紫外線対策に求められる性能をすべてハイレベルに備えています。

※2完全遮光100%:JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としており、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※3 UVカット率100%:JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※4 遮光率100%:JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※5 UPF50+:JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

ー雨傘機能―

【最高等級の撥水性】

高い撥水力を持ち、撥水度試験では最高等級5級※6を取得。雨粒と生地の接触する面積が減ることで水滴が転がりやすくなり、雨の日のストレスを軽減します。

【大雨にも耐える耐水性】

大雨も水の浸入を防ぐ、耐水圧10,000mmH2O※7を実現。雨傘としても優れた機能を標準装備しています。

※6 JIS L 1092の規定に準じて生地のはっ水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

※7 JIS L 1092の規定に準じて生地の耐水度を測定しています。記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

Wpc. IZA 2025ビジュアルモデル・窪田正孝(くぼた まさたか)さん

1988年8月6日生まれ、神奈川県出身。2006年に俳優デビュー。

2012年『ふがいない僕は空を見た』で第34回ヨコハマ映画祭最優秀新人賞、第27回高崎映画祭最優秀助演男優賞を受賞。

19年には主演作『初恋』が第72回カンヌ国際映画祭の監督週間に出品された。

2022年『ある男』では第46回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、第77回毎日映画コンクール男優助演賞、第32回日本映画批評家大賞助演男優賞など数々の賞を受賞。

近年の主な作品に『映画版ラジエーションハウス』(22)、『スイート・マイホーム』『愛にイナズマ』『春に散る』(23)、『ラストマイル』『Cloud クラウド』『本心』『聖☆おにいさん THE MOVIE~ホーリーメン VS 悪魔軍団』(24)、テレビドラマ『滅相もない』『宙わたる教室』(24)など。

公開待機作に『悪い夏』(2025年3月20日公開)、『宝島』(2025年9月19日公開)がある。

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/iza)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000557/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/search/?p_gtagid=1912530)

▼直営店舗

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/276_2_eb9c6d7f830a94e2f879f22622837481.jpg ]

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長 :冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc.

Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU