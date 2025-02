ファイナルシーズン 岸和田ラウンド（@岸和田市総合体育館）イベント情報が公開！アリーナグルメ・グッズなど気になる情報をチェック！【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン１ファイナルシーズン】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

Fリーグ2024-2025 ディビジョン1 ファイナルシーズン岸和田ラウンド 第25節にて実施されるアリーナグルメ、グッズ販売・出店などのイベント情報をお知らせいたします。

■ファイナルシーズン 岸和田ラウンド イベント情報

試合情報・注目ポイントはこちら>>https://www.fleague.jp/news/?p=66766#MatchInfo

当日スケジュール・チケット情報はこちら>>https://www.fleague.jp/news/?p=66766#Schedule

※開場時間/クラウドファンディング リターン品・各種招待券の受付開始時間などもご確認いただけます。

【アリーナグルメ】

<DOT.KITCHEN ※2月8日(土)限定>

- たい焼き:250円

<〇ちゃんKITCHEN ※2月8日(土)限定>

- 大分中津 唐揚げ:650円

- 大分中津 鶏皮揚げ:500円

- 唐揚げ弁当:800円

- 大分中津 揚げ丼:800円

- フライドポテト:400円

- チーズポテト:500円

- 大分鶏天タルタル弁当:800円

<#平尾飯 ※2月9日(日)限定>

- 麻婆豆腐:890円

- 麻婆丼:990円

- 麻婆麺:1,090円

- 名物福岡八女産 柚子胡椒からあげ:650円

<はるるキッチン ※2月9日(日)限定>

- おにぎり:400円

- 鮭おにぎり:400円

- 鶏そぼろおにぎり:400円

- カレーそぼろおにぎり:400円

- 豚味噌おにぎり:400円

- 明太チーズおにぎり:400円

※画像はイメージです ※内容は予告なく変更する場合がありま

【大阪府ブース】

内容:大阪・関西万博、府政PR

日時:2月9日(日)12:00~16:00

<大阪スポーツコミッション(OSAKA SPORTS PROJECT)>

府内のトップスポーツチームとの連携を基軸に、観光や文化等と組み合わせたスポーツツーリズムの推進とともに、スポーツを楽しむ機会の提供を通じ、生涯スポーツの振興にも取り組むことで、地域社会・経済の活性化を図るため、大阪府と府内のトップスポーツチーム、スポーツ団体、経済団体等が一体となって、「大阪スポーツコミッション(OSAKA SPORTS PROJECT)」を設立した。

大阪スポーツコミッション(OSAKA SPORTS PROJECT)では、以下の4つの事業を柱として、取り組んでおります。

1. スポーツツーリズムの推進

大阪の都市魅力の一つであるスポーツ資源を活用し、試合観戦と食・観光等と組み合わせたスポーツツーリズムを推進し、地域経済の好循環を生み出すため、大阪への誘客を目的としたスポーツイベントやプロモーション、シェアサイクルを活用した地域周遊などに取り組んでいく

2. 2025大阪・関西万博に向けた機運醸成

人がスポーツを楽しむ姿は、2025年大阪・関西万博のテーマである「いのちの輝き」そのものであり、大阪のスポーツ資源を活かし、スポーツの力で都市魅力を高めるとともに、万博の機運醸成につなげていく

3. 生涯スポーツの振興

府民のスポーツへの関心を高めるとともに、スポーツを楽しむ機会を提供することでスポーツ参画人口の拡大につなげていくため、構成チームの主催試合や市町村、民間企業等と連携したイベントにおいて、スポーツ体験会等に取り組んでいく

4. スポーツの魅力発信

大阪スポーツコミッションを通じたスポーツの魅力発信を行うため、構成チームの主催試合や市町村、民間企業等と連携したイベントを活用したプロモーション、ホームページやSNSを活用した情報発信などに取り組んでいく

詳細はこちら>>https://sports.pref.osaka.jp/osp/

【Fリーグ共同グッズショップ】

地元 シュライカー大阪とFリーグ共同の公式グッズショップをブースエリアにて実施いたします。

<実施場所>

入退場口横 ブースエリア

<Fリーグ公式グッズ一覧>

- 缶バッジ:500円/個(全45種)

- ポスター柄 A4クリアファイル:400円/枚

- 3ラウンドセット:1000円/枚

- ファイナルシーズンB2ポスター:500円/枚

- Fリーグロゴ入りボールペン:200円/本

- Fリーグオリジナルシューズケース:500円/本

【令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援】

男女Fリーグを統括する一般社団法人日本フットサルトップリーグは、 ヴィンセドール白山・アビームコンサルティングとの3社共同プロジェクトの一環としてファイナルシーズンの3会場(北九州・岸和田・小牧)でも募金活動を実施いたします。

<実施場所>

入退場口横 ブースエリア Fリーグ共同グッズショップ

<これまでの活動>

- 2024年1月:ヴィンセドール白山が輪島中学校の子どもたちの避難生活を支援。ウェアの提供などを実施

- 2024年3月:リーグ全体での募金活動を実施し、石川県の自治体へ寄付

- 2024年7月:令和6年能登半島地震復興支援活動をヴィンセドール白山、アビームコンサルティング、 Fリーグの3社共同プロジェクトとして開始

- 2024年9月:Fリーグ・ヴィンセドール白山被災地訪問

- 2024年11月:募金活動実施

- 2024年11月:松井理事長・ヴィンセドール白山被災地訪問・復興支援活動



プロジェクトの詳細はこちら>>

松井大輔理事長が参加した「令和6年能登半島地震・奥能登豪雨復興支援ボランティア」の密着動画が公開中!(https://youtu.be/LDlNCg-T8Pk)

■今週の対戦カード(全6試合)

<2月8日(土)>

「下位リーグ|ヴォスクオーレ仙台vsY.S.C.C.横浜」

キックオフ時間:11:00

会場:岸和田市総合体育館

実況:長谷川ゆう

「上位リーグ|立川アスレティックFCvsしながわシティ」

キックオフ時間:13:30

会場:岸和田市総合体育館

実況:辻歩(ABEMAアナウンサー)

「上位リーグ|バルドラール浦安vsペスカドーラ町田」

キックオフ時間:16:00

会場:岸和田市総合体育館

実況:福田悠

<2月9日(日)>

「下位リーグ|バサジィ大分vsボルクバレット北九州」

キックオフ時間:11:00

会場:岸和田市総合体育館

実況:長谷川ゆう

「下位リーグ|シュライカー大阪vsフウガドールすみだ」

キックオフ時間:13:30

会場:岸和田市総合体育館

実況:縄田将平

「上位リーグ|湘南ベルマーレvs名古屋オーシャンズ」

キックオフ時間:16:00

会場:岸和田市総合体育館

実況:福田悠

※一部、ホーム&アウェイを変更しています

※スケジュールは変更の可能性があります

対戦カードはこちら>>https://www.fleague.jp/final/

見逃し配信・配信はこちら>>https://fleague.stores.play.jp/list/schedule

■現在の順位表|1月26日時点

※ファイナルシーズン 北九州ラウンド終了

※赤字は優勝の可能性があるチーム

詳細はこちら>>https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

【最新情報】ファイナルシーズン 大会概要やチケット情報を今すぐチェック!

■今週で達成する可能性がある記録

●個人通算記録※F1・F2合算

<Fリーグ通算最多得点数>

クレパウジ ヴィニシウス(ペスカドーラ町田)現在337得点 ※記録更新中

<通算100試合出場>

柴山圭吾(バルドラール浦安) 現在99試合

■現在のゴールランキング|1月26日時点

詳細はこちら>>https://www.fleague.jp/score/goalrank.html

■直近誕生日の選手※2025/1/27(月)~2/7(金)

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/844_1_154557f149bcb2486621361428e4460d.jpg ]

皆本 晃(立川アスレティックFC)1987年1月28日生まれ

菅原 健太(Y.S.C.C.横浜)1999年1月28日生まれ

田口 大雅(しながわシティ)2004年1月29日生まれ

高橋 健(Y.S.C.C.横浜)1990年1月31日生まれ

ロドリゴ(バルドラール浦安)1991年1月31日生まれ

安藤 良平(名古屋オーシャンズ)1988年2月3日生まれ

吉川 智貴(名古屋オーシャンズ)1989年2月3日生まれ

川崎 柊音(フウガドールすみだ)2000年2月3日生まれ

平澤 凌(ヴォスクオーレ仙台)1996年2月5日生まれ

清水 和也(名古屋オーシャンズ)1997年2月6日生まれ

野尻 大和(Y.S.C.C.横浜)2002年2月6日生まれ

■岸和田ラウンド 当日スケジュール/チケット情報(第25節)

【当日スケジュール】

<2025年2月8日(土)>

- 10:00 開場(予定)

- 11:00「ヴォスクオーレ仙台 vs Y.S.C.C.横浜」

- 13:30「立川アスレティックFC vs しながわシティ」

- 16:00「バルドラール浦安 vs ペスカドーラ町田」

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報>>https://t.livepocket.jp/e/21pt3

<2025年2月9日(日)>

- 10:00 開場(予定)

- 11:00「バサジィ大分 vs ボルクバレット北九州」

- 13:30「シュライカー大阪 vs フウガドールすみだ」

- 16:00「湘南ベルマーレ vs 名古屋オーシャンズ」

※一部、ホーム&アウェイを変更しています

※スケジュールは変更の可能性があります

チケット情報>>https://t.livepocket.jp/e/7bkeq

【チケット情報】

<販売ページ>

- 2025年2月8日(1日目):https://t.livepocket.jp/e/21pt3

- 2025年2月9日(2日目):https://t.livepocket.jp/e/7bkeq

<販売価格|自由席>

- 先行販売:大人 2,500円/小・中・高 1,500円

- 一般販売:大人 3,000円/小・中・高 1,500円

- 当日販売:大人 3,500円/小・中・高 1,500円

※先行販売:2025年1月6日(日)12時00分 ~ 2025年1月17日(金)23時59分[レギュラーシーズン最終節前]まで販売

※一般販売:2025年1月18日(土)00時00分[先行販売終了後] ~ 大会日前日 23時59分まで販売

※当日販売:先行販売・一般販売の販売状況により、ご案内ができない場合がございます。

※未就学児で座席を占有しない場合、同伴の大人1枚につき、未就学児1人までチケット不要です。なお、未就学児または未就学児同伴でのアリーナ席のご利用は、着席不可となります。(未就学児:2018年4月2日以降に生まれた児童)

※招待券およびチケットの営利目的での販売や転売行為は、固くお断りいたします。転売されたチケットであると判明した場合、ご入場いただけません。また、それに伴う返金は一切行いませんので、予めご了承ください。皆さまのご理解と転売行為防止へのご協力をお願い申し上げます。

【協力・関係団体】

<主催>

公益財団法人日本サッカー協会、一般社団法人日本フットサルトップリーグ

<主管>

日本フットサルリーグ(Fリーグ)、ハマダ株式会社

<後援>

一般財団法人日本フットサル連盟、大阪府、岸和田市、岸和田市教育委員会

<協力>

一般社団法人大阪府サッカー協会、大阪府フットサル連盟

詳細はこちら>>https://www.fleague.jp/final/ticket.html

■放送情報

公式動画配信サービス「FリーグTV」

──全試合ライブ配信&ストリーミング配信──

価格:月額2,200円(税込)

登録はこちら>>https://fleague.stores.play.jp/

詳細はこちら>>https://www.fleague.jp/news/?p=63052