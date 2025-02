『バイオハザード』とコラボした「2対8モード」第三弾が『Dead by Daylight』に登場

Behaviour Interactive, Inc.

カナダ最大手のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactive Inc.は、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight(デッド・バイ・デイライト)』において、第三弾となる「2対8モード」を2025年2月11日(火)から2025年2月25日(火)まで、期間限定で実装することをお知らせいたします。

今回の「2対8モード」は大人気シリーズ『バイオハザード』とのコラボレーションで、シリーズを象徴する2つのキャラクターでタッグを組める可能性があるだけでなく、新たなゲームプレイを楽しめる仕様となっています。また、「Raccoon City Police Department(ラクーンシティ警察署)」が、本モード専用のマップとして新たに登場し、スリリングで緊張感あふれる体験をプレイヤーの皆様にお届けします。

過去に大きな反響を呼んだ「2対8モード」で『バイオハザード』とコラボレーション

2024年の初登場以来、『Dead by Daylight』における「2対8モード」は従来とは異なる角度から体験できる新たなゲームモードとして、大きな反響をいただいてまいりました。この度、カオスに満ちたこのモードに大人気コンテンツである『バイオハザード』の要素が加わり、ネメシスとウェスカーが『Dead by Daylight』のオリジナルキラーであるリージョンと共に参戦します。

『Dead by Daylight』ではこれまでに『バイオハザード』から2人のキラーと4人のサバイバーが登場しており、さらに複数のレジェンダリースキンによってシリーズを象徴するキャラクターをプレイすることが可能となっています。これにより、「2対8モード」第三弾では全てのプレイヤー枠が『バイオハザード』のキャラクターで埋まる可能性があるだけでなく、本コラボレーションにふさわしいマップとして「ラクーンシティ警察署」が選択肢に加わるため、心ゆくまで『バイオハザード』の世界観にどっぷりと浸かることができるでしょう。

さらに、プレイヤーの皆さんに最高のゲーム体験をご提供できるよう、「2対8モード」第三弾の実施期間中は、本ゲームモード内限定で全ての『バイオハザード』キャラクターを無料でプレイしていただけます。この特別な機会を通じて、皆さんに『バイオハザード』シリーズの象徴的なキャラクターたちと触れ合い、対戦を楽しんでいただけることを嬉しく思います。

特別なゲームプレイ要素が追加され、カオスなマッチを盛り上げる!

「2対8モード」第三弾で『バイオハザード』がフィーチャーされるにあたり、この度新たなゲームプレイ要素が追加されます。通常、ネメシスはT-ウイルスを、ウェスカーはウロボロスを利用して逃げ回るサバイバーを感染させ、弱体化させる能力を駆使します。「2対8モード」第三弾では、ネメシスとウェスカーの両方がキラーに選ばれマッチに出現した場合、両方の感染を治療できる特別なツールとして解毒剤がサプライケースから入手可能になります。

さらに、1996年に発売された初代『バイオハザード』から続くシリーズの象徴的なアイテム「Herbs(ハーブ)」が、「2対8モード」第三弾に新たな要素として登場します。マッチ開始時、2種類のハーブがマップ上にランダムに配置され、「グリーンハーブ(Green Herbs)」はサバイバーの健康状態を1段階回復し、「イエローハーブ(Yellow Herbs)」は檻に送られた回数を1つ減らすことができます。

一方、キラーは見つけたハーブを完全に破壊することが可能で、破壊するたびに一時的な速度上昇のボーナスを獲得します。この新しい要素により、サバイバーとキラーの間で戦略的な駆け引きが増すことになるでしょう。また、マッチにおける待ち時間短縮を目的として、「2対8モード」第三弾ではすべてのロビーに2体のサバイバーボットが追加されます。これにより、プレイヤーはよりスムーズにゲームを開始できるようになりました。

大人気シリーズ『バイオハザード』のコーディネイトも新たに追加!

これまで『Dead by Daylight』に登場したコラボレーションの中でも、『バイオハザード』ほど大きな注目を集めたものはありません。2つのコラボレーションチャプターを通じ、30年近い歴史を誇る『バイオハザード』を象徴するキャラクターとコーディネイトが霧の森に登場してきました。

この度新たに6つのコーディネイトが登場し、1999年に『バイオハザード3』でネメシスが初登場した際の姿を再現した「ネメシスオリジンコーディネイト」や、ウェスカーの『バイオハザード RE:4』における姿を元にした「ニュードーンコーディネイト」が含まれます。さらに、サバイバー側にはジル・バレンタイン、レオン・S・ケネディ、エイダ・ウォン、レベッカ・チェンバース用に新たなコーディネイトも登場します。

『バイオハザード』とのコラボレーションで実施される「2対8モード」第三弾は、2025年2月11日(火)から2025年2月25日(火)まで期間限定でプレイ可能となります。

Dead by Daylight(TM) (デッド・バイ・デイライト)について

Behaviour Interactiveがお届けする『Dead by Daylight』は、4対1の非対称型でオンライン対戦を行うマルチプレイヤーホラーゲームです。「サバイバルなかくれんぼ」をコンセプトに、ダークファンタジーを演出した本作品は、総プレイヤー数6,000万人を突破。全世界を震撼させるゲームへと成長しました。1日あたり約200万人のユーザーがPCやコンソール、モバイルで、ゲームの舞台である「殺戮場」にてキラーと呼ばれる殺人鬼1人と、殺人鬼からの逃亡を試みるサバイバー(生存者)4人に分かれてプレイしています。

2016年の発売以来、TVや映画、ゲームにおける伝説的な作品と次々にコラボレーションし、“ホラーの傑作”が集結し再認識される場として世界観ができあがり、対戦ごとに異なる体験を楽しめるのが特徴です。詳細はhttps://deadbydaylight.com/をご覧ください。

Behaviour(TM) Interactiveについて

カナダ最大のゲーム開発・販売会社であるBehaviour Interactiveは、1992年に設立されました。代表作である『Dead by Daylight』は、2016年の発売以来6,000万人以上のプレイヤーを恐怖の世界へと引き込んでいます。また、30年以上にわたりMicrosoft、Sony、EA、Warner Bros.などゲーム業界を牽引する企業と協力し、世界で最も高く評価された外部開発パートナーの一つとしてその地位を築いてきました。モントリオールの本社を中心に、トロント、ロッテルダム、イギリスに拠点を構え、1,100人以上のスタッフがゲーム制作に携わっています。独自の企業文化を築き上げたBehaviour Interactiveは、Deloitte Canadaの「Best Managed Company」を受賞し、GamesIndustry.bizによる「Best Places to Work - Canada」(カナダ国内で最も働きやすい企業)にも選ばれました。詳細については、https://www.bhvr.com/をご覧ください。

株式会社カプコンについて

1983年の創業以来、ゲームエンタ-テインメント分野において数多くのヒット商品を創出するリーディングカンパニー。代表作として、「バイオハザード」、「モンスターハンター」、「ストリートファイター」、「ロックマン」、「デビル メイ クライ」などのシリーズタイトルを保有しています。

本社は大阪にあり、米国、イギリス、ドイツ、フランス、香港、台湾およびシンガポールに海外子会社があります。

https://www.capcom.co.jp/

