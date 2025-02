海洋プラスチックごみのアップサイクルブランド「buoy」海洋生物アーティストとのコラボ製品を発売

buoy株式会社

日本各地に漂着した海洋プラスチックごみを材料にカラフルなプロダクトに生まれ変わらせ、海洋ごみ問題とのつながりを提供するブランド「buoy(ブイ)」を展開するbuoy株式会社(https://www.buoy.yokohama/)は、2025年2月5日(水)に、ホエールアーティストのあらた ひとむ氏と水棲生物画家の繁田穂波氏とのコラボレーション製品の正式発売を開始いたします。

上段「Cross the Ocean」/buoy×繁田穂波、下段「Message of the Whale」buoy×あらたひとむ

今回のコラボ製品は2種類。

1. ホエールアーティスト あらたひとむ「Message of the Whale」

MOW(Message of the Whale)は、海洋プラスチックゴミからクジラをはじめ、多くの海洋生物を守りたいという強い思いからデザインされた、セミクジラの躍動感ある尾ビレをモチーフにしたキーホルダーです。

あらたひとむ×buoy特設ページ:https://buoy-arata2024.mystrikingly.com/

2. 水棲生物画家 繁田穂波「Cross the Ocean」

世界中の海を旅をしているウミガメのように、ゴミになってしまったモノたちが旅を終えて、このプロダクトを手に取ってくださった方のもとに届けたいという思いから生まれた水棲生物画家繁田穂波さんとのコラボ商品です。 海を悠々と渡るウミガメの生命力を感じさせるデザインとなっています。

繁田穂波×buoy特設ページ:https://buoy-shigetahonami.mystrikingly.com/

これらのコラボ製品は、

・ 各アーティストのオンラインショップやイベント

・ buoyオンラインショップ https://buoy.stores.jp/ ※2/5より予約販売開始(2/14より発送)

・ buoy直営店「buoy横浜工房併設店(横浜市)」※Cross the Oceanは2/14より販売

・ 一部水族館のショップ等

にて販売されます。

特設サイト「buoyアーティストコラボ2025」オープン

コラボ製品発売に伴い、特設サイト「buoy×アーティストコラボ2025」(https://buoy-collabo2024.mystrikingly.com/)をオープンしました。本サイトでは、各アーティストがどのような想いでデザインを手がけたのかを紹介しています。

さらに、今回のコラボキーホルダーには期間限定で特別仕様の「NFCタグキーホルダー」が付属。スマートフォンをかざすことで、特設サイトにアクセスできる仕組みになっています。このNFCタグキーホルダーにも海洋プラスチックを使用しており、環境への配慮とデジタル技術を融合させた製品となっています。

2月5日より特別対談をまとめたページも公開

同日2月5日(水)より、buoyブランドオーナーの田所沙弓とあらたひとむ氏、繁田穂波氏による特別対談をまとめたページを公開いたします。アーティストの創作への想いや背景、海洋プラスチックのアップサイクルを通じた環境への取り組みについて語ります。

https://buoy-2024dialogue.mystrikingly.com

buoyは、今後も多くの人に海洋プラスチックごみへの関心や繋がりづくりを提供します。

本製品をきっかけに、海洋環境保全への一歩を踏み出す人が増えることを目指しています。

【お問い合わせ】

buoy株式会社

[メールアドレス] buoy@techno-labo.com

[サイト] https://www.buoy.yokohama/

[instagram] https://www.instagram.com/plas_tech/

[facebook] https://www.facebook.com/plastech.project/