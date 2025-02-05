¡Úµ¼Ô²ñ¸«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û³ô¼°²ñ¼Ò Taiki Cosmic Glen Distillery¡¢¾øÎ±½ê·úÀßÃÏ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¸«
³ô¼°²ñ¼ÒTaiki Cosmic Glen Distillery¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°¸¶°ìÇÏ¡Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®»º¤Î¥íー¥«¥ë¸¶ÎÁ¤«¤é¾øÎ±¤¹¤ë¡¢Âç¼ùÄ®½é¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¾øÎ±½ê¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò Taiki Cosmic Glen Distillery¡Û¤Î¾øÎ±½ê·úÀßÃÏ¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÀâÌÀ²ñ¸«¤ò2·î19Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î19Æü(¿å) 10»þ30Ê¬～11»þ10Ê¬¡Ê¼õÉÕ10»þ00Ê¬～¡Ë
¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®Æâ *»²²Ã¼ÔÍÍ¤Î¤ß¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¼èÄùÌò¡¦ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡¢ÀÅÃ« ÏÂÅµ
¡ýµ¼Ô²ñ¸« ¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¤´¼èºà¤Î¤¦¤¨¡¢¤´·ÇºÜ¡¦¤´ÇÛ¿®¡¦¤´ÊüÁ÷¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤ª¼ê¿ô¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Æü2·î18Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×µÆþ»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/8ynJZHLsxxQyTYni8
¢¨¸ÄÊÌ¼èºà¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õ¥©ー¥à¤ÎÈ÷¹ÍÍó¤Ë¤½¤Î»Ý¤ò¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÄÊÌ¼èºà¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦»°¸¶¡¢¼èÄùÌò¡¦ÀÅÃ«¤Ë¤Æ¤´ÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ýµ¼Ô²ñ¸«¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒTaiki Cosmic Glen Distillery ¹Êó
Ã´Åö¡§ÂçÄÅ
E-mail¡§tcgd.pr@gmail.com
¡ýÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
1972Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£2015Ç¯¤ËÂç¼ùÄ®¤Ë½»Ì±É¼¤ò°Ü¤·¤Æ¡¢Âç¼ùÄ®Ì±¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ±´Ö¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ±§Ãè¶õ´Ö¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥¹¥Æ¥é¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤Î¤Û¤«¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ê¤É¡¢Âç¼ùÄ®¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅÃ« ÏÂÅµ¡Ê¤·¤º¤¿¤Ë ¤«¤º¤Î¤ê¡Ë
1985Ç¯¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£2019Ç¯¡¢¹ñÆâºÇÆñ´Ø¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー»ñ³ÊÇ§Äê¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¹ç³Ê¡£¡Ö¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô170Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ã¤¤À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýTaiki Cosmic Glen Whiskey ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥áー¥¸²èÁü¤Ç¤¹¡£
1. ¥íー¥«¥ë¸¶ÎÁ100%¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー
¡¦Âç¼ùÄ®»º¤Î¥Ç¥ó¥È¥³ー¥ó¡¢¥Ôー¥È¤ò»ÈÍÑ
¡¦ÆüËÜ¤ÎÀ¶Î®100Áª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖÎò½®Àî¡×¤Î¿å
¡¦Âç¼ùÄ®»º¤Î¥ß¥º¥Ê¥éÃ®
¡¡¡öÃí¡§½é´ü¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤Ï¥Ðー¥Ü¥óÃ®¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËÂç¼ùÄ®»º¤Î¥ß¥º¥Ê¥éÃ®¤Ç½ÏÀ®¤ò¹Ô¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
2. ÃÏ¸µ¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»
ÃÏ¸µ¸¶ÎÁ¤ÎÄ´Ã£¡¢ºÎÍÑ¡¢¾øÎ±½ê¤Ø¤Î´Ñ¸÷Í¶Ã×¤Ê¤É¡¢Âç¼ùÄ®¤Ø¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤Î¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ªー¥Ù¥ë¥¸¥å¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤äÃÏ¸µ¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
À¶Î®100Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Îò½®Àî¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡¦ËÌ³¤Æ»Âç¼ùÄ®´Ñ¸÷WEB
3. ´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤·Ð±Ä¿Ø
¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾ µ®Ê¸¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTaiki Cosmic Glen Distillery ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¿©¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ°Ê¾å¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ËÃí¤®¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯²Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¤¥éÅç¤Ë¤Æ¡£³ô¼°²ñ¼ÒTaiki Cosmic Glen Distillery ·Ð±Ä¿Ø
º¸¤«¤é¡§ÎÓ ·û°ìÏº¡¢ËÙ¹¾ µ®Ê¸¡¢ÀÅÃ« ÏÂÅµ¡¢»°¸¶ °ìÇÏ
Taiki Cosmic Glen Distillery ¼èÄùÌò3¿Í¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.youtube.com/watch?v=iuD3vRbzBNY
¡ý²áµî¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸¤â¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ»²²è¡£ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®»º¤Î¥íー¥«¥ë¸¶ÎÁ¤Ç¡É¿¿¤Î¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥ー¡É¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò Taiki Cosmic Glen Distillery¡Û ÀßÎ©¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000153302.html
ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®»º¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£Âè°ì´ü¥«¥¹¥¯¥ªー¥Êー¤ÏÊç½¸³«»Ï¤«¤é1¥ö·î¤Ç¿½¤·¹þ¤ß40·ï¤òÆÍÇË¡ª2028Ç¯È¯Çä¤òÌÜÉ¸¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö2028¡Ê¥Ëー¥Þ¥ë¥Ëー¥Ï¥Á¡Ë¡×¤ò»ÏÆ°¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000153302.html
¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸¤â¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò Taiki Cosmic Glen Distillery¡Û¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Âç¼ùÄ®¤Ë·úÀß¤¹¤ë¾øÎ±½ê¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¡ª
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000153302.html
¡ã¸ø¼°SNS¡ä
X: https://x.com/taikicgd
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61568956392212
Instagram: https://www.instagram.com/taikicosmicglendistillery