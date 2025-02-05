見やすい角度と高さを調節できる、高耐久なスチール製の卓上テレビスタンドを2月5日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、左右の角度と高さの調節が可能で、耐荷重50kgで42～75インチの大型テレビまで対応する卓上テレビスタンドの「100-PLD001」を発売しました。

おすすめポイント

・左右45度の角度調整と5段階の高さ設定で、あらゆる視聴シーンに対応。

・最大75インチ、耐荷重50kgのスチール製の頑丈な設計で幅広いテレビに対応。

・ケーブルクランプ標準装備で配線もすっきり、省スペース設計

掲載ページ

テレビスタンド 卓上 首振り 壁寄せ テレビ台 高さ調整3段階対応 75インチ 耐荷重50kg

型番：100-PLD001 販売価格：8,619円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PLD001

特長を動画で見る

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uOATtGEbiFc ]

商品特徴

■角度自由自在！見やすく調整できる

左にも右にも45度の角度調整が可能なこのテレビスタンド。お部屋のレイアウトに合わせて最適な視聴ポジションを簡単に設定できます。家族や友人と一緒に映画鑑賞をする際にも、全員が快適に視聴できる角度に調整することが可能です。

■高さ変更も自在に対応

高さも5段階で調整可能な設計で、多様なリビングシーンで活躍します。テレビ台や卓上など、お好きな場所に設置でき、姿勢に合わせて最適な高さを選べる自由さが特長です。

■ケーブルもすっきり整理

支柱背面にケーブルクランプを標準装備しています。テレビ周りのケーブルをすっきりまとめ、見た目にも美しいシンプルな空間を提供します。配線が見苦しくならないように工夫されており、配線を綺麗に維持出来ます。

■頑丈で安心のスチール製

このテレビスタンドは、頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。耐荷重50kgまで対応し、42インチから75インチまでのディスプレイをしっかりと支えることができます。

■省スペース設計

一般的な純正スタンドと比較して、省スペースでの設置が可能です。限られたスペースを有効に使いたい方にぴったりのデザインです。部屋のスペースを有効活用できるため、リビングや寝室など、様々な場所に設置可能です。

商品詳細

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-PLD001

サンワダイレクト楽天市場店

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サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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サンワダイレクトau Pay マーケット店

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サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト関連商品掲載ページ

テレビスタンドの商品一覧を見る

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。