「CAPCOM FEBRUARY SALE」開催中！　ニンテンドーeショップとXbox Games Storeにセールラインアップを追加してアップデート！

カプコン人気タイトルのゲーム本編、追加コンテンツがお買い得な「CAPCOM FEBRUARY SALE」を各デジタルストアで開催中!



ニンテンドーeショップでは、35年以上の長きにわたり世代を超えて親しまれている「ロックマン」シリーズの各作と、超人的な「鬼の力」で怪物を討つ! 爽快な「バッサリ」剣戟アクションが魅力の『鬼武者』がデジタルセールにラインアップ!



Xbox Games Storeでは、本日発売されたXbox One版『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』の発売記念セールを実施中! ほかにも『ストリートファイター6』をはじめ、「モンスターハンター」「バイオハザード」「ドラゴンズドグマ」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」「デッドライジング」など、人気シリーズより多数のタイトルがお買い求め易い価格でセール中!



各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでチェック!

CAPCOM FEBRUARY SALE

https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale13-c18uk/ja-jp/)

※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

■ニンテンドーeショップ

2025年2月17日(月)23:59まで

https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale_2

Nintendo Switch『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』(ゲーム本編:Vol.1+Vol.2)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,995円(税込)

Nintendo Switch『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3,046円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『ロックマンX アニバーサリー コレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3,362円(税込)

セール価格【70%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【62%OFF!!】:1,490円(税込)



Nintendo Switch『ロックマン11 運命の歯車!!』(ゲーム本編)

通常価格:5,082円(税込)

セール価格【80%OFF!!】:990円(税込)



Nintendo Switch『鬼武者』(ゲーム本編)

通常価格:2,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,495円(税込)

■Xbox Games Store

2025年2月18日(火)18:59まで

Xbox One『MARVEL vs. CAPCOM ファイティングコレクション アーケードクラシックス』(ゲーム本編)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)

Xbox Series X|S『ストリートファイター6』(ゲーム本編)

通常価格:7,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:3,995円(税込)



Xbox One『モンスターハンター:ワールド』(ゲーム本編)

通常価格:1,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:995円(税込)



Xbox One『モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,596円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『モンスターハンターライズ + サンブレイク セット』(ゲーム本編+超大型拡張コンテンツ)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:1,497円(税込)



Xbox Series X|S『バイオハザード RE:4』(ゲーム本編)

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:2,495円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード ヴィレッジ』(ゲーム本編)

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【60%OFF!!】:1,996円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:2』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One『バイオハザード RE:3』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【75%OFF!!】:997円(税込)



Xbox Series X|S『ドラゴンズドグマ 2』(ゲーム本編)

通常価格:8,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:5,394円(税込)



Xbox One『逆転検事1&2 御剣セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【25%OFF!!】:3,742円(税込)



Xbox One『逆転裁判456 王泥喜セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【40%OFF!!】:3,594円(税込)



Xbox One『逆転裁判123 成歩堂セレクション』(ゲーム本編)

通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Xbox One『ゴースト トリック』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Xbox Series X|S『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』(ゲーム本編)

通常価格:3,990円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,995円(税込)



Xbox One『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』(ゲーム本編+プレイヤーバージル)

通常価格:2,990円(税込)

セール価格【67%OFF!!】:986円(税込)



Xbox Series X|S『デッドライジング デラックスリマスター』(ゲーム本編)

通常価格:5,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:4,792円(税込)



Xbox One『大神 絶景版』(ゲーム本編)

通常価格:3,057円(税込)

セール価格【50%OFF!!】:1,528円(税込)



Xbox Series X|S / Xbox One / Windows『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』(ゲーム本編)

通常価格:4,990円(税込)

セール価格【20%OFF!!】:3,992円(税込)



ほかにも人気タイトルが多数セール中! 「CAPCOM FEBRUARY SALE」特設ページでお気に入りを探してみよう!

(C)CAPCOM

本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。