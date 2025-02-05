『D4DJ』より、Photon Maiden selection Album「4 un Voyage」が本日リリース！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、
「D4DJ（ディーフォーディージェー）」プロジェクトより、本日2月5日(水)リリースのPhoton Maiden selection Album「4 un Voyage」についてお知らせいたします。
初収録となるM13の壮大で力強い楽曲の「Begin Again」はメンバーの個性を感じることができ、聞くたびに楽曲の新たな一面をみつけてほしい。
4人の歌い分けにも注目だ。その他、新体制後の楽曲も是非楽しんでほしい。
Bonus DiscにはPhoton Maidenのソロカバーに加え、
Photon Maidenのメンバーも参加をしているコラボユニット「きゅーとぴあ(ハート)」の楽曲を収録。
Photon Maidenの魅力の幅広さを実感できる一作となっている。
【商品情報】
・タイトル：Photon Maiden selection Album「4 un Voyage」
・アーティスト：Photon Maiden
・発売日：2025年2月5日(水)
・価格：\4,400(税込)
＜収録内容＞
【CD】
[DISC1]
01.FriendShip
02.4 Challenges(ver. 2023)
03.We never stop(ver. 2023)
04.光(ver. 2024)
05.暁(fruits mix) ver. 2024
06.OVERCOME(ver. 2023)
07.Linked Ring(ver. 2023)
08.Collector
09.24(ver. 2024)
10.Into the storm(ver. 2024)
11.Be with the world(ver. 2023)
12.Photon Melodies(ver. 2023)
13.Begin Again
[DISC2] Live Recordings
01.プラチナ/作詞：岩里祐穂/作曲：菅野よう子/編曲：NARUMI HELVETICA(Hifumi,inc.)
02.Dear My Friend
03.ファンサ
04.Let The Show Begin
05.キミの(ハート)(らぶ)
06.ハッピー・ハッピー・フレンズ
07.可愛くてごめん
08.Photon Melodies(TAKU INOUE Remix) ver. 2025
【初回生産分限定封入特典】
・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード
(有効期限：2026年2月4日(水)23:59まで)
・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)
(有効期限：2026年2月4日(水)23:59まで)
商品詳細： https://d4dj-pj.com/discography/post-144
音楽配信サービス一覧：https://bmu.lnk.to/PhotonMaiden_selectionAlbumpr
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト：https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X：https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
D4DJ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@d4dj_bmusic
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)BUSHI (C) DONUTS
＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社ブシロードミュージック
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル2階
TEL：03-4500-6633 URL：https://bushiroad-music.com/
広報担当：川股 E-mail：music-press@bushiroad.com