『カルピス』4種とサンリオのキャラクターデザインラベル 2月18日発売

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社(本社 東京、社長 米女太一)は、『カルピス』『カルピス 糖質60%オフ』『カルピス 完熟巨峰』『カルピス 完熟白桃』の4アイテムで株式会社サンリオ(本社 東京)のキャラクターとコラボレーションしたデザインボトルを2月18日から発売します。子どもから大人まで幅広い層に愛される人気キャラクターとコラボレーションすることで、ユーザー層の拡大を図ります。

4アイテムに、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「マイメロディ」の3キャラクターをそれぞれ描いた12デザインを展開します。パッケージ正面には、キャラクターが「カルピス」を「作る」・「飲む」・「楽しむ」様子を描いています。同じ商品で3種類を集めても、好きなキャラクターで3種類を集めてもストーリーがつながります。裏面には、キャラクターが「カルピス」に関するクイズを掲載することで、親子で「カルピス」の興味関心や飲用喚起に取り組みます。

『カルピス』は、国産生乳と、100年以上受け継いできた乳酸菌と酵母、発酵という自然製法から生まれた、さわやかな風味のすこやかな飲み物です。『カルピス 糖質60%オフ』は、さわやかなおいしさはそのままに気になる糖質とカロリーを60%オフした「カルピス」です。『カルピス完熟巨峰』は、『カルピス』と完熟巨峰果汁がとけあった、やさしい味わいの乳酸菌飲料です。『カルピス完熟白桃』は、『カルピス』と完熟白桃果汁がとけあった、やさしい味わいの乳酸菌飲料です。

「カルピス」ブランドは、「人と時をつなぐ“甘ずっぱいおいしさの体験と記憶”が、一人ひとりの心とカラダをすこやかにして、『ピースな世の中』を広げていく」をテーマに掲げ、今後も商品やコミュニケーションを通して発信し、子どもから大人まですべての人の笑顔とすこやかな生活に貢献していきます。

■参考:株式会社サンリオのキャラクターについて

「シナモロール」は、「2024年サンリオキャラクター大賞」で第1位となったキャラクターです。くるくる巻きのシッポと大きな耳がトレードマークの白いこいぬの男のコで、愛くるしい見た目から多くの人に愛されています。

「ポムポムプリン」は、「2024年サンリオキャラクター大賞」で第4位となったキャラクターです。こげ茶色のベレー帽がトレードマークのゴールデンレトリバーの男のコです。

「マイメロディ」は、「2024年サンリオキャラクター大賞」で第6位となったキャラクターです。2025年に50周年を迎えました。すなおで明るい、弟思いの女のコです。

【商品概要】

「カルピス」「CALPIS」はアサヒ飲料株式会社の登録商標です。

■権利表記

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645105