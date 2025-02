クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」、2024年の優れたプロジェクトを表彰するGREEN AWARD 2024発表 平均支援額514万円、高額支援3.5倍の躍進期に

株式会社ワンモア

CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」を運営する株式会社ワンモア(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:沼田健彦)は、2024年にGREEN FUNDINGで起案された合計612個のプロジェクトから、特に優れたプロジェクトを表彰する「GREEN AWARD 2024」の受賞プロジェクトを発表いたしました。

■GREEN AWARD 2024

今年で3回目となるGREEN AWARDは、従来の支援金額に応じて選出するPLATINUM、GOLD、SILVERアワードに加え、PLATINUMアワードの中でも年間最優秀賞となる「年間アワード」を新設いたしました。記念すべき初の年間アワードには、鹿島建設株式会社の360°立体音響スピーカー「OPSODIS 1」が選出されました。

■年間アワード受賞プロジェクト概要2025年もなお快進撃を続ける360度立体音響スピーカー・OPSODIS 1

「OPSODIS 1」は2024年6月のプロジェクト開始から約半年で5億円を超える支援金額を集め、複数のメディアでの露出や全国での体験会を通じて、多くのユーザーから支持を獲得しました。

受賞を受け、鹿島建設株式会社・村松繁紀氏は以下のようにコメントしています。

「この度は、年間アワードという栄えある賞を受賞し、大変嬉しく思います。これもひとえに、多くの皆様のご支援の賜物と存じます。心より感謝申し上げます。今回のGREEN FUNDING様のプロジェクトを通じて、今後、さらに豊かな音のある生活空間や新しい音の文化の創造を目指してまいります。OPSODISの新たな取り組みにもぜひご期待ください。」

【OPSODIS 1 プロジェクトページ】https://greenfunding.jp/lab/projects/8380(https://greenfunding.jp/lab/projects/8380)

■2024年 GREEN FUNDINGの実績

昨年と比較すると、支援総額8,000万円を超えるPLATINUMアワード対象プロジェクトが前年比3.5倍、また平均支援額が前年比2倍以上となり、「良質な企画が集まる」クラウドファンディングプラットフォームに成長しています。

2023年平均支援金額248万円から、2024年は510万円と2倍以上も成長

<躍進を示すデータ>

・PLATINUMアワード(支援総額8,000万円以上):7プロジェクト(前年2件から3.5倍増)

・平均支援金額:514万円(前年248万円から2倍以上増)

■リアル店舗展開の効果

本年の受賞プロジェクトのうち16件が、2024年4月にオープンしたSHIBUYA TSUTAYA内の「GREEN FUNDINGタッチ&トライブース」で製品展示を実施し、支援金額を伸ばすことに成功しました。

クラウドファンディング中の製品のリアル店舗展示については、2019年より蔦屋家電+と取り組みを開始。新規ユーザーの獲得や、リピーターの「体験してから支援」という購買行動の定着に貢献しています。

今後もサービス拡大を予定しており、国内外に1,000以上のリアル店舗を持つCCCグループならではのRaaS(Retail as a Service)の取り組みを一層強化し、Webサービス、店舗、消費者を繋ぐ双方向的なマーケティングプラットフォームとして、さらなる発展を目指してまいります。



蔦屋家電+内 GREEN FUNDINGブース

【プロジェクト起案に関するお問い合わせ】 https://greenfunding.jp/about(https://greenfunding.jp/about)

GREEN AWARD 2024 受賞プロジェクト一覧

年間アワード(最優秀賞)OPSODIS 1/鹿島建設株式会社PLATINUMアワード(支援金額8,000万円以上が対象) 7社

-OPSODIS 1/鹿島建設株式会社

-Cear pave シーイヤーパヴェ/シーイヤー株式会社 / Cear, Inc.

-TCL A300W NXTFRAME TV/株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

-HUAWEI WATCH D2/HUAWEI Japan

-デロンギ リヴェリア 全自動コーヒーマシン(EXAM44035/EXAM44055)/デロンギ・ジャパン

-ViXion01S/ViXion株式会社

-DWARF3/DWARFLAB

GOLDアワード(支援金額1,500万円以上8,000万円未満が対象) 20社

-Nakamichi Elite TWS700ANC/鑫三海株式会社

-HUAWEI FreeClip/HUAWEI Japan

-AIボイスレコーダー CHIME NOTE Pro/EE-Life

-Cleer ARC 3/株式会社エミライ

-Qubii Power/Maktar株式会社

-HP-B100BT (Beethoven)/ラディウス株式会社

-Creality 『CR-Scan Raptor』/SK本舗

-日本人がスリランカで切り開く2つめの「本格アーユルヴェーダ・ホテル」に応援を。/Tagiru Ayurveda

-大江戸ちゃんこはボイスピになりたい!中部つるぎはボイボになりたい!ずんパラも開催したい💚/東北ずん子・ずんだもんプロジェクト

-Jackery SolarSaga 100 Prime/株式会社Jackery Japan

-PHILIPSサウンドバー FB1/鑫三海株式会社

-The All New LG Styler(TM)/LG Electronics Japan株式会社

-UBPet C20/株式会社KUTUROGIAN

-折りたたみスキャナー NETUM/株式会社Tailbone

-PLUSMOTION 「RM500」/株式会社ロジック

-Wooask M3/ウェザリー・ジャパン株式会社

-tokuyo 8点センサー体組成計/トクヨバイオテック株式会社

-【日常生活にアートを】柴崎春通さん×創業77年の画材メーカー・ぺんてるが挑む、大人が描く自由を取り戻すための「アートクレヨン・プロジェクト」/ぺんてる株式会社

-『超!弱虫ペダル展』に巨大御堂筋くんを召喚しよう!!/超!弱虫ペダル展実行委員会

-Air Break/PuttOUT JAPAN

SILVERアワード 11社

-Polaroid I-2/VISTAL VISION株式会社

-インテグレーテッドアンプ「A5」CDプレイヤー「CD5」/ハーマンインターナショナル株式会社

-abien HOME DRYER/株式会社abien

-NX1&ワイヤレスHDMI(R)アダプター/Nextorage株式会社

-FeiyuTech SCORP Mini 2/株式会社ロア・インターナショナル

-FILLTUNE Voice/Pure Sound/S size/EOプロジェクト ( FILLTUNE株式会社 )

-【音が舞う新体感がさらに進化】アイワ 耳をふさがないパーソナルスピーカー「Butterfly NEO+」【aptX Adaptive対応/有線接続/無線接続可能】/アイワ株式会社

-もうひとつの「マハーバーラタ」の物語『Ajaya』を翻訳出版したい!/Thousands of Books

-Muro Box-N40/Muro Box

-REDBEAN H1/redbean_japan

-DIMENSION TRIPPER/カシオ計算機(株)DIMENSION TRIPPERプロジェクト

特別賞 4社

-YASHICA Vision/株式会社ヤシカジャパン

-TSUTSU The Umbrella/東レインターナショナル株式会社

-JBL JUNIOR 470NC/JBL Japan

-VTuber事務所ハコネクト公式ユニット「ミラ・ルプス&小日向千虎」3Dモデル制作プロジェクト!/ハコネクト



受賞プロジェクトの詳細は、特設サイトからもご覧いただけます。

【GREEN AWARD 2024特設サイト】https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2024(https://greenfunding.jp/portals/pages/GREENAWARD_2024)

■GREEN FUNDINGとは

未来を企画する「デジタル上の見本市」として、革新的な製品が集まるプラットフォームを運用。CCCグループと連携し、ガジェット・雑貨・映画・出版・音楽・地域活性化など様々なジャンルのプロジェクトを掲載。現在5,600を超えるプロジェクト、総計170億円以上の資金調達をサポートしています。

