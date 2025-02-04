ワンダーフェスティバル2025[冬] にCCPJAPANブースが出展！
CCPJAPAN株式会社は、2025年2月9日（日）に幕張メッセにて開催されるイベント『ワンダーフェスティバル2025【冬】』に出展いたします。
イベント会場限定のフィギュアの販売や、今後販売を予定している様々な新作フィギュアの展示を行います。
【CCPJAPAN出展情報】
2025年2月9日（日）に幕張メッセにて開催されるイベント『ワンダーフェスティバル2025【冬】』にCCPJAPANが出展決定！！
■ブース番号：8-03-02
物販では、こだわりの彩色が施されたソフビたちがイベント限定にて販売！！
また、展示に関しても大ボリュームの商品ラインナップでお届けです。
前回の出展では、新作商品展示エリアを近年と比較して、大きく展開しましたが、今回も多数の新商品の原型・彩色見本を展示させて頂きます！
新造形のキン肉マン・ミドルゴジラ・ガメラ・ウルトラマン・エヴァンゲリオンたちがずらりと並ぶ予定ですので、是非CCPJAPANブースへお立ち寄りください。
CCPJAPANの出展情報詳細は、「CCPJAPANインフォメーション ブログ」でも詳細に紹介しております。
是非、ご覧ください。
CCPJAPANインフォメーション ブログ↓
http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/
【会場限定販売アイテム】
１.1/6特撮シリーズ ウルトラマンレオ 水上戦闘イメージ Ver. LED発光ギミック付き
\28,000（税込）
２.AMC ヘドラ完全期 銀河 Ver.
\28,000（税込）
３.AMC ガメラ(1999) ソフビキット クリアVer.
\8,500（税込）
４.ミドルサイズシリーズ ガメラ ガメラ（1999） 重塗装バニシング・フィスト Ver.
\9,000（税込）
５.CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2001）雪うさぎ Ver.
\5,500（税込）
６.CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX メカゴジラ（1974）DROP CANDYクリア Ver.
\5,500（税込）
７.CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ DROP CANDY クリアVer.（イベント限定復刻販売）
\4,500（税込）
８.CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1954） 青鬼 Ver.（イベント限定復刻販売）
\4,500（税込）
９.CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラ（1999） 赤鬼 Ver.（イベント限定復刻販売）
\4,500（税込）
また、今回は特別施策として、一般ディーラーの造形作家 Yoshi.氏のブースにて「CCPJAPAN×Yoshi. Project」の初号機・量産機のガレージキットも販売予定。
Yoshi.氏ブース情報
■出展名：ホコロビト
■ブース番号：5-04-09
・CCPJAPAN×Yoshi. Project エヴァンゲリオン初号機 ガレージキット
\25,000（税込）
・CCPJAPAN×Yoshi. Project エヴァンゲリオン量産機 ガレージキット
\30,000（税込）
ここでしか買えない限定アイテムが目白押しとなりますので、どうぞお見逃しなく！
是非、CCPJAPANブースへお越しください。
【イベント概要】
名称：ワンダーフェスティバル2025［冬］
開催日時：2025年2月9日（日）10:00～17:00
開催場所：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～8
入場料：前売り入場券 3,500円、当日券 4,000円 ほか
主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂
公式HP：https://wonfes.jp/specialsite/
※出展内容は予告なく中止・変更になる場合がございます。
【会社情報】
CCPJAPAN公式HP：https://ccp.jp/
CCPJAPANインフォメーションブログ： http://blog.livedoor.jp/ccp_ism/
公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/ccp_official_jp
公式Instagram： https://www.instagram.com/ccp_official_info/