セミナー「オーストラリアと共に実現するネットゼロ目標」（2025年2月10日、於 在日オーストラリア大使館）開催のご案内
2月10日（月）に在日オーストラリア大使館にて、オーストラリアの持続可能な投資およびネットゼロ戦略に関するセミナー「オーストラリアと共に実現するネットゼロ目標」を開催します。
オーストラリアは、サステナビリティおよびネットゼロ投資のグローバルリーダーであり、自然ベースのソリューション、サステナビリティに特化した投資、グリーン水素など、脱炭素化の最前線を切り開いています。また、最先端のESGおよびネットゼロ戦略を通じて、日本を含む各国企業や政府のネットゼロ目標の達成を支援しています。
本セミナーでは、ESGおよびネットゼロに関する最新の戦略を学び、自社の取り組みに活かす機会をご提供します。オーストラリアの業界リーダーが登壇し、持続可能な未来の実現に向けた知見を共有いたします。
登壇者
渋澤 健 氏（代表取締役社長、シブサワ・アンド・カンパニー）
アンガス・ホワイトリー 氏（最高経営責任者（CEO）、Stafford Capital Partners）
ロックラン・クランシー 氏（サステナビリティ・パートナー、Herbert Smith Freehills）
エリース・モーガン 氏（日本担当クライアント・ソリューション責任者、Stafford Capital Partners）
開催概要
日時: 2025年2月10日 14:30-17:00（開場 14:00pm）
会場：在日オーストラリア大使館(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/location_access_jp.html)（東京都港区三田2-1-14）
言語：英語並びに日本語
電話番号： 03-5232-4111(#)
※大使館への入館には、パスポートまたは運転免許証などの顔写真付き身分証明書をご持参ください。入館時に確認させていただきます。
参加申込
ご参加を希望の方は、以下のメールアドレスに、お名前とご所属をご連絡ください。
events@staffordcp.com
皆様のご参加を心よりお待ちしております。