¡Ö¥×¥é¥¦¥É°ñÌÚÁÐÍÕÄ®¡×¡¢ÎÐ²½Â¥¿ÊÅù¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬ÂçºåÉÜ¤è¤êÉ¾²Á¡Ö¤ª¤ª¤µ¤«Í¥ÎÉÎÐ²½¾Þ¡×¡¦¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¤òW¼õ¾Þ

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URL¡§https://www.pref.osaka.lg.jp/o130140/ryokka/midori_machizukuri/gaiyo.html
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[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/715_2_3db1539e54ae0207cdbd69cda6a56a18.jpg ]
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