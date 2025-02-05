【元Google日本法人代表も登壇決定】「量子コンピュータビジネスと技術の最前線」開催のお知らせ
一般社団法人量子フォーラム
量子技術の健全な発展を支援することを目的としている、一般社団法人量子フォーラム（代表理事：富田章久、所在地：東京都港区）は、量子コンピュータをテーマとした講演会「量子コンピュータビジネスと技術の最前線」の参加受付を開始いたします。本イベントは、量子コンピュータのビジネス、技術、そして現在地をテーマに3つの講演を行います。
量子コンピュータ初心者のご参加も大歓迎いたします。ぜひこの機会をネットワーキングや情報収集にご活用ください。
また、トークセッションでは元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長 村上 憲郎様をお迎えいたします。量子に関する書籍も出版されている村上様に、先端技術にどう向かうべきかをGoogleご在籍の知見も踏まえてご意見をいただきます。
開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/156530/table/1_1_82e78e61d7b19c46ca031177019010f7.jpg ]
プログラム
16:45-17:00 開場
17:00-17:05 開会挨拶 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 量子技術統括
量子コンピュータ技術推進委員会 幹事 寺部 雅能
講演1「量子コンピュータおよびイジングマシン業界の概観、グローバルのビジネス動向」
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
量子技術統括
量子コンピュータ技術推進委員会 幹事
寺部 雅能
講演2「量子コンピュータの最前線～期待と現実のギャップ～」
法政大学 情報科学部 教授
量子コンピュータ技術推進委員会 副委員長
川畑 史郎
講演3「量子コンピュータやイジングマシンのソフトウェアやアプリケーションの現状と今後」
慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授
量子コンピュータ技術推進委員会 委員長
田中 宗
トークセッション
登壇者：
東京国際工科専門職大学 学長
元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長
村上 憲郎様
田中 宗、川畑 史郎、寺部 雅能
18:45-18:55 量子フォーラムの活動紹介 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授
量子コンピュータ技術推進委員会 委員長 田中 宗
18:55-19:00 閉会挨拶 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授
量子コンピュータ技術推進委員会 委員長 田中 宗
参加方法
- 参加申込先：https://qforum.org/news/event/qcom2503
- 参加定員：現地50名（申し込み先着順）オンライン300名程度
- 参加締切日：2月28日 15時
一般社団法人量子フォーラム
お問い合わせ窓口
一般社団法人量子フォーラム事務局
e-mail：info@qforum.org
webサイト：https://qforum.org/