【元Google日本法人代表も登壇決定】「量子コンピュータビジネスと技術の最前線」開催のお知らせ

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一般社団法人量子フォーラム

一般社団法人量子フォーラム

量子技術の健全な発展を支援することを目的としている、一般社団法人量子フォーラム（代表理事：富田章久、所在地：東京都港区）は、量子コンピュータをテーマとした講演会「量子コンピュータビジネスと技術の最前線」の参加受付を開始いたします。本イベントは、量子コンピュータのビジネス、技術、そして現在地をテーマに3つの講演を行います。


量子コンピュータ初心者のご参加も大歓迎いたします。ぜひこの機会をネットワーキングや情報収集にご活用ください。


また、トークセッションでは元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長 村上 憲郎様をお迎えいたします。量子に関する書籍も出版されている村上様に、先端技術にどう向かうべきかをGoogleご在籍の知見も踏まえてご意見をいただきます。


開催概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/156530/table/1_1_82e78e61d7b19c46ca031177019010f7.jpg ]


プログラム



16:45-17:00　開場



17:00-17:05　開会挨拶　デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 量子技術統括


　　　　　　　　　　　　 量子コンピュータ技術推進委員会 幹事 寺部 雅能




講演1「量子コンピュータおよびイジングマシン業界の概観、グローバルのビジネス動向」

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社


量子技術統括


量子コンピュータ技術推進委員会 幹事


寺部 雅能







講演2「量子コンピュータの最前線～期待と現実のギャップ～」

法政大学 情報科学部 教授


量子コンピュータ技術推進委員会 副委員長


川畑 史郎







講演3「量子コンピュータやイジングマシンのソフトウェアやアプリケーションの現状と今後」

慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授


量子コンピュータ技術推進委員会 委員長


田中 宗






トークセッション

登壇者：


東京国際工科専門職大学 学長


元Google米国本社副社長兼Google日本法人代表取締役社長


村上 憲郎様


田中 宗、川畑 史郎、寺部 雅能






18:45-18:55　量子フォーラムの活動紹介　慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量子コンピュータ技術推進委員会 委員長　田中 宗


18:55-19:00　閉会挨拶　　　　　　　　　慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 准教授


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 量子コンピュータ技術推進委員会 委員長　田中 宗


参加方法


- 参加申込先：https://qforum.org/news/event/qcom2503
- 参加定員：現地50名（申し込み先着順）オンライン300名程度
- 参加締切日：2月28日 15時



一般社団法人量子フォーラム

お問い合わせ窓口


一般社団法人量子フォーラム事務局


e-mail：info@qforum.org


webサイト：https://qforum.org/