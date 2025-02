Nulbarichを活動休止したJQは、これからどこに向かうのか？メンバーのコメントも交えながらJQの今後に迫る特番をオンエア昨年末の活動休止前ラストライブの音源も公開

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)は、2024年末にNulbarichとしての活動を休止したJQが出演する特別番組『J-WAVE SELECTION CLOSURE AND BEYOND ~JQ ON THE MOVE~』を、2月9日(日)22:00~22:54に放送いたします。

2024年末、JQが率いるバンドNulbarichとしての活動に一区切りをつけた彼は、どのような想いでこの決断を下し、次なるステージをどう見据えているのでしょうか。本番組では、これまでのNulbarichの軌跡や音楽に込めた想い、さらにはその先に描く未来へのビジョンを、JQが自らの言葉で語ります。番組をナビゲートするサッシャとの対談を中心に、Nulbarichとしての活動でのターニングポイントや音楽への想い、そして今後のビジョンを紐解いていきます。

また、Nulbarichのメンバーであるサトウカツシロ(ギター)、ヤマザキタケル(キーボード)、JQがプロデュースするシンガー・REJAYからのコメントも交えながら、彼の現在地を多角的に掘り下げていきます。さらに、2024年12月5日に日本武道館で開催された活動休止前最後のライブ「CLOSE A CHAPTER」の貴重なライブ音源もオンエア!

JQの活動の軌跡と未来に迫る本特番をどうぞお聴き逃しなく。

サッシャ、JQ

ラジオ放送はradiko アプリでもお聴きいただけます。また、radiko タイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radiko URL

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250209220000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20250209220000)

【JQ Profile】

2016年にNulbarichのVo.として活動を開始。

作詞、作曲、編曲、プロデュースを一手に担い、その音楽性はR&B、ソウル、ファンク、ヒップホップ、ポップスなど幅広いジャンルを横断する。

日本武道館やさいたまスーパーアリーナ公演の成功、国内外でのフェス出演など幅広い活躍を見せた。

2024年いっぱいでNulbarichは活動を休止。

【番組概要】

放送局:J-WAVE(81.3FM)

番組名:J-WAVE SELECTION CLOSURE AND BEYOND ~JQ ON THE MOVE~

放送日時:2月9日(日)22:00~22:54

ナビゲーター:サッシャ

番組サイト:https://blog.j-wave.co.jp/original/jwaveplus/