JO1・INIメンバーが個人プロデュースするソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』全22公演をLeminoで2月22日～24日に期間限定配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)は、映像配信サービス「Lemino(R)」において、2025年2月22日(土)~2月24日(月)に『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』をペイパービュー(PPV)配信※1することを発表すると同時に、配信詳細をお知らせいたします。

JO1 Lemino視聴・購入ページ :https://bit.ly/4aJsPdcINI Lemino視聴・購入ページ :https://bit.ly/4aBEXwN

1月27日(月)、28日(火)、29日(水)に開催された、JO1・INIのメンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』。オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る公演に注目が集まっています。公演終了後にはハッシュタグ「#LAPOSTA2025_SOLO」とともにSNSでも盛り上がりました。

このたび、Leminoで全22公演を2025年2月22日(土)~2月24日(月)の期間限定で、ペイパービュー(PPV)配信することが決定いたしました。メンバーのこだわりが詰まっている企画をファンの皆様と楽しむ“LAPOSTA限定”のステージをぜひお見逃しなくご覧ください。

また、本公演の配信を記念し、公演チケットをご購入のうえ、Leminoプレミアムにご入会いただいた方を対象に、dポイント(期間・用途限定)がもらえるキャンペーンを本日2025年2月 4日(火)12:00より開始いたします。詳細や応募条件は下記のキャンペーンサイトをご確認ください。

キャンペーンサイトはこちら :https://bit.ly/4aMMIA4

【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』配信概要】 全22公演

■タイトル/販売価格(税込) ※別途システム手数料あり

1.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by YONASHIRO SHO [ Day by day ] /2,500円

2.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KAWASHIRI REN [ Give me your day ] /2,700円

3.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SHIROIWA RUKI [ Who am I ? ] /2,500円

4.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KONO JUNKI [ Singing in the rain ] /2,500円

5.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SATO KEIGO [ K5 ] /2,600円

6.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KAWANISHI TAKUMI [ My Everything ] /2,500円

7.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KIMATA SYOYA [ easy life ] /2,700円

8.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by OHIRA SHOSEI [ ARTIST ] /2,700円

9.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KINJO SUKAI [ Love in the sky ~快適な空の旅へ~ ] /2,700円

10.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TSURUBO SHION [ OHAKONKONOYA ] /2,300円

11.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MAMEHARA ISSEI [ Now Loading… ] /2,400円

12.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by NISHI HIROTO [ KiDS ] 2,700円

13.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by KIMURA MASAYA [ Unknown Adventure ] /2,400円

14.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by XU FENGFAN [ 浮遊生物 ] /2,700円

15.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TAJIMA SHOGO [ LOOK UP ] /2,700円

16.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by TAKATSUKA HIROMU [ Echoes. ] /2,700円

17.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by GOTO TAKERU [ NUMERO 1 ] /2,500円

18.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by OZAKI TAKUMI [ CAFE ] /2,700円

19.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by FUJIMAKI KYOSUKE [ lay a rail ] /2,600円

20.LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by SANO YUDAI [ Wonder Angel Land ] /2,300円

㉑LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by IKEZAKI RIHITO [ UP TO YOU。 ] /1,700円

㉒LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MATSUDA JIN [ Reveal ] /2,500円

■ペイパービュー(PPV)配信期間 ※生配信はございません。

2025年 2月22日(土) 12:00~2025年2月24日(月) 23:59

■配信チケット販売期間

2025年 2月4日(火) 12:00~ 2025年2月24日(月) 22:30

■配信チケット購入方法

下記のLemino視聴・購入ページよりお買い求めください。

JO1 Lemino視聴・購入ページ :https://bit.ly/4aJsPdcINI Lemino視聴・購入ページ :https://bit.ly/4aBEXwN

【Lemino配信記念!dポイント(期間・用途限定)プレゼントキャンペーン 概要】

本公演のLeminoでの配信を記念し、『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』のチケットをご購入のうえ、Leminoプレミアムにご入会された方へdポイント(期間・用途限定)を1,000ptプレゼントいたします。

■キャンペーン適用条件:以下条件をすべて満たす方が対象です。

1.「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」いずれかの配信チケットを購入された方

※ローチケで購入された場合は、送付されたライブ視聴コードをLeminoで登録されていること

2.キャンペーン期間中にLeminoプレミアムへご入会いただいた方

※キャンペーン開始2025年2月4日(火) 12:00時点でLeminoプレミアム会員の方は対象外となります。

3.キャンペーン終了翌月1日時点でLeminoプレミアム会員である方

※2025年3月1日(土)までに解約された方は対象外となります。

■対象期間:2025年2月4日(火) 12:00 ~ 2025年2月24日(月) 22:30

■応募方法:下記キャンペーン特設サイトにて、必ず詳細・規約をご確認のうえご応募ください。

キャンペーン特設サイト :https://bit.ly/4aMMIA4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LeminoプレミアムではJO1、INI出演のオリジナル作品等を多数配信中!

本公演と合わせてお楽しみください!

※ Lemino内「LAPONE」ジャンルはこちら(https://lemino.docomo.ne.jp/search/subgenre/2-1-114)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス。

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ(広告付き)のほか、月額990円(税込)※2の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※3でご利用いただけます。

■「Lemino」サービスサイト : https://lemino.docomo.ne.jp/

※1 本作品について、Leminoセレクトでの配信はありません。

※2「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」の月額使用料は1,100円(税込)です。

※3 <初回初月無料キャンペーン>

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去にdTVで初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム(App Storeでの購入)」「Leminoプレミアム(Google Playでの購入)」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。