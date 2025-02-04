¡Ø¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥·ー¥º¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È £Ö¡Ù5·î1ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ýー¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓÂöËá¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥·¥ï¤ÏÈþ¤·¤µ¤Î²ÄÇ½À¤À¡×¤ò¥Ý¥ê¥·ー¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤è¤ê¡¢¡Ø¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥·ー¥º¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È £Ö¡Ù¡Ê\14,850¡ãÀÇÈ´ \13,500¡ä¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯5·î1Æü¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ï¤ò²þÁ±¤¹¤ë°åÌôÉô³°ÉÊÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à¡×ËÜÉÊ¤Ë¡¢´¶¾ðË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¢¨2¤·¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Ëþ¤ÁËþ¤Á¤¿¢¨3È©¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢¨4ÇÛ¹ç¤Î°åÌôÉô³°ÉÊÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥¸¥ª ¥»¥é¥à ¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥åー¥Ö¤È¡¢¼ó¤â¤ÈÍÑ¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯2Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ã¤«¤êÆü¥ä¥±¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¼ó¤â¤È¤â¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡¢¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÂÀÍÛ¤Î¤â¤È¤Ç¤â¥¤¥¥¤¥¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î½éÂåÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Îß·×Ìó466ËüËÜ¢¨5¤òÈÎÇä¡¢Ìó183Ëü¿Í¢¨5¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ï²þÁ±ÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¢¨6¥·¥ï²þÁ±°åÌôÉô³°ÉÊÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥Ëー¥ë¥ï¥ó (R)¢¨7¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ£¹çÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)¤¬¿¿Èé¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢¥³¥éー¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¥·¥ï°ø»Ò¢¨8¤ÎÆ¯¤¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥·¥ï¤ò²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ïÉôÊ¬¤Ë¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥¸¥ª ¥»¥é¥à ¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¡×¤Ï¡¢È©¢¨9¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥óÌ©ÅÙ¢¨10¤ËÃíÌÜ¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯Ëþ¤ÁËþ¤Á¤¿È©¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥àÍýÏÀ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢´éÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ä¤¹¤¤¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ï¥ê¡¦ÃÆÎÏ´¶¤òÌÜ»Ø¤·¡¢È©¥¢¥ì¤òËÉ¤°°åÌôÉô³°ÉÊÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖWRS ¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó ¥Í¥Ã¥¯¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ï¡¢S¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥¥Ã¥É¢¨11¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡¦¥µ¥¯¥éÍÕÃê½Ð±Õ¢¨12¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡¢¼ó¤â¤È¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥Ýー¥é¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·Á¾õ¤Î¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥Ýー¥é ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢¥³¥¹¥á¡õ¥¨¥¹¥Æ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ýー¥é ¥¶ ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×Ìó470Å¹ÊÞ¡¦Á´¹ñÍÌ¾É´²ßÅ¹Åù¥Ýー¥é¥³ー¥Êー82Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤àÌó2,700Å¹¡Ê2023Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¶õ¹ÁÌÈÀÇÅ¹¥³ー¥Êー11Å¹ÊÞ¡¢¥Ýー¥é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Êhttps://www.pola.co.jp/ec/¡Ë¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î4¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌÈÀÇÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨£±¡§¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à N¤Ë¤è¤ë
¢¨£²¡§³ÑÁØ¤Î½ÀÆðÀ¤Ë¤è¤ë
¢¨£³¡§¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤ë
¢¨£´¡§Ê£¹çÊÝ¼¾À®Ê¬£Ó¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥ê¥¥Ã¥É¤Î¹½À®À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë²Ã¿åÊ¬²ò¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¥¿¥ó¥Ñ¥¯±Õ
¢¨£µ¡§ 2017Ç¯1·î～2024Ç¯12·îËö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ýー¥é ¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à[°åÌôÉô³°ÉÊ]¤È¥Ýー¥é ¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à N[°åÌôÉô³°ÉÊ]¤ÎÎß·×¼ÂÀÓ
¢¨£¶¡§2016Ç¯7·î¤Ë¡¡
¢¨£·¡§»°¥Õ¥Ã²½¥¤¥½¥×¥í¥Ô¥ë¥ª¥¥½¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥Î¥«¥ë¥Ü¥Ë¥ë¥Ô¥í¥ê¥¸¥ó¥«¥ë¥Ü¥Ë¥ë¥á¥Á¥ë¥×¥í¥Ô¥ë¥¢¥ß¥Î¥«¥ë¥Ü¥Ë¥ë¥Ù¥ó¥¾¥¤¥ë¥¢¥ß¥Î¿Ý»À£Î£á
¢¨£¸¡§¥·¥ï¤Î°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¹¥Ãæµå¥¨¥é¥¹¥¿ー¥¼
¢¨£¹¡§³ÑÁØ
¢¨£±£°¡§È©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤Î¤³¤È
¢¨11¡§¥æ¥¥Î¥·¥¿¥¨¥¥¹¡¢¥Ò¥¥ª¥³¥·¥¨¥¥¹-£±¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥íー¥ä¥ë¥¼¥êー¥¿¥ó¥Ñ¥¯±Õ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊ£¹çÊÝ¼¾À®Ê¬
¢¨12¡§¥½¥á¥¤¥è¥·¥ÎÍÕ¥¨¥¥¹
2025Ç¯5·î1ÆüÈ¯Çä
¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥·ー¥º¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È £Ö¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë
\14,850 ¡ãÀÇÈ´\13,500 ¡ä
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¡Ë
¡ã¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ä
¢£¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à ¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û ËÜÉÊ 20g
ÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é ¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥á¥Ç¥£¥«¥ë ¥»¥é¥à N
Í¸úÀ®Ê¬¡§¥Ëー¥ë¥ï¥ó(R)¡Ê¥·¥ï²þÁ±¡Ë
¢£¥ê¥ó¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥È ¥¸¥ª ¥»¥é¥à ¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó¡Ú°åÌôÉô³°ÉÊ¡Û 9£ç
ÈÎÇäÌ¾¡§¥Ýー¥é WRS ¥»¥é¥à N
Í¸úÀ®Ê¬¡§¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À2K¡ÊÈ©¥¢¥ì¤òËÉ¤°¡Ë
¢¨´¥Áç¤Ë¤è¤ë¾®¤¸¤ï¤òÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤¹¤ë¸úÇ½É¾²Á»î¸³ºÑ¤ß
¢£WRS ¥×¥í¥Æ¥£¥¢¥ó ¥Í¥Ã¥¯¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¡¡£±ËçÆþ¤ê5.6ml¡ß2Êñ