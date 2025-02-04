【10個から作成】在庫リスクなく物販グッズが作成できる新キャンペーンを開始！【オリジナルグッズドットコム】

株式会社トランス

◆売上拡大のために物販グッズ作成を検討している方・在庫リスクが心配という方におすすめ

◆初めてオリジナルグッズを作成する方にも安心

◆名入れ物販グッズの作成ならオリジナルグッズドットコムにお任せ

株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）が運営するグッズ製作ECサイト『オリジナルグッズドットコム』は、期間限定で最小10個からオリジナルグッズが作成できるキャンペーンを2025年1月20日(月)より開始いたしました。

【URL】 https://original-goods.com/(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

最近では売上拡大のためにグッズを作成し、販売したり、ノベルティとして配布するケースが増えております！

ただ、オリジナルグッズを作成する際、気になるのが在庫リスク…

本当に作成したグッズが売れるのか心配になる方も多いと思います。

オリジナルグッズドットコムでは初めてグッズを作成する方や売上拡大を目指している方に向けたキャンペーンを開催し、通常30個のところ10個から物販グッズを作成いただけます！

キャンペーン詳細

1.期間

2025年1月20日(月)～2025年3月31日(月)

2.対象商品

オリジナルグッズドットコム掲載商品

※一部対象外の商品もございます。詳細は各商品ページご確認ください。

詳細を見る :https://original-goods.com/user_data/campaign/small-lot-novelty_10?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty

10個から作成可能！オリジナルグッズ作成におすすめの商品

オリジナル 陶器マグカップ ストレート(M+) ホワイト

定番ストレートタイプのマグカップ。デザイン面が大きく、フルカラーの名入れが映えます。

自社ロゴや写真をプリントして記念品としてお配りいただける優れものです。

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/7011?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty

オリジナル キャンバスデイリートートバッグ(M)

カラー展開が豊富で10オンスコットン生地を使用した、A4サイズが余裕を持って入るスタンダードなトートバッグです。名入れ範囲が広く取れてシンプルなデザインなので、物販グッズや企業用ノベルティ、個人利用まで幅広い用途でご好評をいただいております。定番人気のバッグは物販グッズとして人気が出ること間違いなし！

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/262?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty

オリジナル フレームスクエアボトル

デザイン性と利便性を兼ね備えたスタイリッシュなボトルです。香水瓶のような個性的かつスリムな形状で、バッグに入れても場所を取らずにすっきり収まります。筒状のボトルと比べて印刷の範囲が広く取れるため、デザインの幅も広がります。ボディへのフルカラー印刷も可能なので、オリジナルグッズや店舗のインテリアとして利用する方が多いアイテムです。

詳細を見る :https://original-goods.com/products/detail/910?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty

オリジナルグッズドットコムについて

「オリジナルグッズドットコム(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)」は、商品に企業ロゴやオリジナルデザインをプリントして、オリジナルグッズ・記念品・ノベルティを作成することができるECサイトです。

■商品ページで見積り・納期確認できる

オリジナルグッズ作成を検討する際に必要な見積りや納期を、商品ページですぐに確認できるため、お問い合わせの手間を省き、その場でご検討いただけます。

■30個からグッズ作成

小ロット30個から作成できるグッズが多いため、SKUごとに数量の調整がしやすく、在庫リスクを最小限に抑えてグッズ作成ができるのもポイントです。

■最短2営業日でプリント・出荷できるグッズ

「クイックプリント」対応グッズは、最短2営業日でプリントして出荷が可能です。急ぎでグッズが必要な際はぜひご活用ください。

■お得なポイントサービス

オリジナルグッズドットコムでは、無料会員登録で購入金額に応じて１％のポイントを還元しております。お得にグッズ作成が可能です。今なら無料会員登録で500円クーポンプレゼント中です。

オリジナルグッズドットコムでは、早く、簡単にクオリティの高い物販グッズ・ノベルティ・記念品の作成ができます。専門のサポートスタッフがおりますので、グッズ作成が初めての方や、入稿データの不明点などサポートいたします。物販グッズ・ノベルティ作成はオリジナルグッズドットコムにお任せください。

人気のオリジナルグッズカテゴリはこちら

■ポーチ・ケース

https://original-goods.com/category/pouch-case/(https://original-goods.com/category/pouch-case/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■エコバッグ・トートバッグ

https://original-goods.com/category/eco-tote-bag/(https://original-goods.com/category/eco-tote-bag/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■タンブラー・ボトル・マグカップ

https://original-goods.com/category/tumbler-bottle/(https://original-goods.com/category/tumbler-bottle/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■記念品

https://original-goods.com/category/kinenhin/(https://original-goods.com/category/kinenhin/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■SDGsグッズ

https://original-goods.com/category/sdgs/(https://original-goods.com/category/sdgs/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■展示会向けノベルティ

https://original-goods.com/category/tenjikai/(https://original-goods.com/category/tenjikai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

■モバイルバッテリー・チャージャー

https://original-goods.com/category/mobile-pc/mobilebattery-charger/(https://original-goods.com/category/mobile-pc/mobilebattery-charger/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)



株式会社トランスについて

【会社概要】

プライム上場企業トランザクションのグループ会社

社名：株式会社トランス

本社所在地：東京都渋谷区渋谷3-28-13 渋谷新南口ビル9階

代表取締役：猪口 祐紀子

事業内容：

・セールスプロモーションツールの企画・製作（ノベルティ、プレミアムグッズ、SPツール全般）

・販促キャンペーンの企画立案・実施（WEB、SNS、イベント、店頭販促、事務局）

・ライブコンサートグッズ、キャラクターグッズ、ファッション雑貨などODM製品の企画製作・販売

・グッズECサイトの企画・運営

・「MOLESKINE」の日本市場における企業間取引に係るオフィシャルパートナー

設立：1987年（昭和62年）1月19日

営業時間：10:00~18:00(土日祝日を除く)

HP：

物販グッズ・記念品・ノベルティ製作サイト「オリジナルグッズドットコム」https://original-goods.com/(https://original-goods.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250204small-lot-novelty)

株式会社トランス コーポレートサイト https://www.trans.co.jp/