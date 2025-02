【成果報告】ギャラリアオークションTOKYO「第一回ショーケースオークション」終了

株式会社アンティークコインギャラリア株式会社アンティークコインギャラリア

創業10年を迎えるアンティークコイン専門店です。

2025年1月25日(土)13時から、弊社主催ギャラリアオークションTOKYO「第一回ショーケースオークション」を終了致しましたことをご報告いたします。

落札率は100%。国内外より入札が集まりました。

<品物と落札結果はこちらからご確認ください>

▼ギャラリアオークションTOKYO 第一回ショーケースオークション

「Japanese and World Banknotes(日本と世界の紙幣)」(https://www.biddr.com/auctions/galleria-auctions-tokyo/browse?a=5345&o=po)

「ショーケースオークション」とは、あるカテゴリに特化した限定オークションです

今回は、弊社運営のYouTubeチャンネル「アンティークコインマニア」をご覧になったあるコレクターの方のご遺族の方からの未使用の紙幣のコレクションを一括でお預かりし、「第一回ショーケースオークション」として開催いたしました。

1枚1枚査定・出品し、入札者のニーズにも合った丁寧な出品を心がけました。

日本の明治時代の紙幣や藩札・軍票をはじめ、台湾銀行の大型紙幣、セットでは珍しい未使用クラスの香港の紙幣など幅広く取り扱いました。

入札件数が30件を越える大変人気の紙幣もあり、当日は入札者同士の活発な様子が伺えました。

LOTオープンから本番までは約1ヶ月半の間、HKINF(香港コインショー)にプロモーションとして出品物を持ち込み、アジアのディーラーに積極的にアプローチしました。

その結果、日本国内のみならず、中国・香港・台湾・韓国・ドイツ・スペイン・アメリカ・イタリアなど世界中からご入札がありました。

グローバルなコレクターや専門ディーラーなどの顧客を獲得することにより、今まで人気が無いと思われていた日本の紙幣なども、高額での落札という結果になりました。

注目の落札品のご紹介

入札件数が多いものや高額での落札品を中心にご紹介します。

- LOT8(https://www.biddr.com/auctions/galleria-auctions-tokyo/browse?a=5345&l=6557918)

日本 乙1000円券 日本武尊 返品不可 要下見 Sold as is No returns (7)296673, JNDA16-20, 1945年, 100mm×172mm

落札価格:60万円(入札件数18件)- LOT59(https://www.biddr.com/auctions/galleria-auctions-tokyo/browse?a=5345&l=6557969)

日本 三井組 金五圓札 返品不可 要下見 Sold as is No returns 大蔵省兌換証券 三井券, JNDA10-6

落札価格:13万円(入札件数16件)- LOT101(https://www.biddr.com/auctions/galleria-auctions-tokyo/browse?a=5345&l=6558011)

満州 満州中央銀行 五圓甲号 返品不可 要下見 Sold as is No returns (14)406544,JNDA15-5(満紙5)86×151mm,満州国の紙幣は建国当初大日本帝国内閣印刷局で製造され、船舶で輸送されていました。太平洋戦争(大東亜戦争)の大日本帝国の戦局悪化により、満州国国内で製造されることになりました。当時は新京の本店の他に、140の支店が満洲・中国・日本に展開していました。1945年8月、ソビエト連邦の侵攻や日本のポツダム宣言受諾により満洲国が瓦解し、同時に満洲中央銀行も機能を失いました。 同年9月30日、GHQは日本政府に対し「植民地銀行、外国銀行及び特別戦時機関の閉鎖」に関する覚書を交付しました。この覚書に基づき、満洲銀行の即時閉鎖(閉鎖機関)が決定されました。 Central bank of Manchuria

落札価格:19万円(入札件数41件)- LOT107(https://www.biddr.com/auctions/galleria-auctions-tokyo/browse?a=5345&l=6558017)

香港 華興商業銀行 拾圓 五圓 壹圓 貳角 壹角 五枚セット 返品不可 要下見 Sold as is No returns (1)801553,10円,(1)707952,5円,(17)749285,1円,(1)2角,(1)1角,1962年にインドネシア華人によって香港で設立した銀行です。1965年、中国銀行グループ(中:中銀集團)に加入しました。当初は送金・預金を業務としていましたが、1970年代以降、貿易融資・国際決済へと業務の領域を変更しました。最近では、2001年、に国銀行 (香港)設立のために吸収されました。

落札価格:90万円(入札件数19件)

また、コレクションの無料一括査定も行っております。お困りの際はぜひとも弊社まご連絡ください。

どのような紙幣・コインも査定は無料です。

オークションに丁寧に出品することにより、国内のみならず世界中のコレクターやディーラー・バイヤーへ情報を届け、少しでも高値での落札・売却を目指します。

今後も「ショーケースオークション」を開催する予定です。お気軽にご相談ください。

<次回以降のオークションの予定>

第2回ギャラリアオークションTOKYO 2025年3月29日(土)

第3回ギャラリアオークションTOKYO 2025年9月を予定

ショーケースオークション 随時

出品物は随時受付中でございます。

第3回オークションへの出品物のお問い合わせはLINE公式アカウントまたはメール、お電話にてお気軽にお問合せください。

【代表取締役 渡辺孝祐よりメッセージ】

この度お客様とのご縁により、弊社初の紙幣のみのオークションを開催することができました。

長年コインのみ専門に扱っておりましたが、幅広く貨幣を扱うことにより今までリーチ出来なかったユーザー層にアプローチが可能になりました。

引き続きコイン業界とそのコミュニティに貢献できるよう、より一層精進してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

■株式会社アンティークコインギャラリアについて https://galleria-inc.co.jp/(https://galleria-inc.co.jp/)

代表者:代表取締役 渡辺孝祐

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目7番11号 神谷町アネックス2号館8階

アクセス:東京メトロ日比谷線「神谷町」駅下車 徒歩3分

電話番号:03-6775-7854

営業時間:平日10時~17時30分

