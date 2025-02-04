BIC SIM「ギガプラン」で一部の月額基本料金の値下げとデータ増量を3月1日より開始
株式会社ラネット
【提供開始日】
【対象サービス】
【月額基本料金】
詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/plankaitei2025/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2502_3
ビックカメラグループの格安SIMである「BIC SIM powered by IIJ(以下、BIC SIM)」は、近年スマホの利用シーンが多様化し、大容量プランへの需要も高まる中で、2025年3月1日より「ギガプラン」の一部月額基本料金の値下げと、データ増量を開始します。
月額基本料金の値下げは5・10・30ギガプランが対象、データ容量は20・30・40・50ギガプランがそれぞれ5GB増量します。
音声SIMの5ギガプランは950円～、データ容量改定後の35ギガプランは2,400円～ご利用いただけるようになり、新規でお申し込みいただく方も、現在BIC SIMをご利用いただいている方も、お客様のお手続きは不要で新料金および新しいデータ容量が適用されます。
【提供開始日】
2025年3月1日(土)
【対象サービス】
BIC SIMギガプラン（IIJmioモバイルサービス ギガプラン）
【月額基本料金】
サービスの詳細については以下をご確認ください。
詳細を見る :
https://bicsim.com/plan/plankaitei2025/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2502_3
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2025年2月4日(火)時点のものです。