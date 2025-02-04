難病医療講演会「リウマチ系疾患とリハビリ～運動機能と生活を維持するためのポイント～」をZoomによるオンラインにて開催します
学校法人 順天堂
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-719-1fca0ce854f637af6baf445ed03abc96.pdf
【開催日時／方法】
2025年3月2日 (日) 13：30～15：30 (Zoomによるオンライン開催／ライブ配信形式)
【講師】
慶應義塾大学病院 リウマチ・膠原病内科 教授
金子 祐子 先生
慶應義塾大学病院 リハビリテーション科
理学療法士 市川雅彦 先生／作業療法士 八代英之 先生
【参加対象】
リウマチ系疾患の患者さん、ご家族、医療従事者、支援者の方
【申込方法】※下記申込フォームからの事前申込み
https://forms.gle/DtjHSaDCYJik3hyo6
申込締切：2025年2月24日（月）
【チラシのダウンロードはこちらから】
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-719-1fca0ce854f637af6baf445ed03abc96.pdf
【主催／問合わせ先】
東京都難病相談・支援センター
☎ 03-5802-1892 ※平日10時～17時（祝祭日は除く）