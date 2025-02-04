難病医療講演会「リウマチ系疾患とリハビリ～運動機能と生活を維持するためのポイント～」をZoomによるオンラインにて開催します

写真拡大

学校法人 順天堂


【開催日時／方法】


2025年3月2日 (日) 13：30～15：30　(Zoomによるオンライン開催／ライブ配信形式)


　


　


【講師】


慶應義塾大学病院 リウマチ・膠原病内科 教授


金子 祐子 先生


慶應義塾大学病院　リハビリテーション科　


理学療法士 市川雅彦 先生／作業療法士 八代英之 先生



　


【参加対象】


リウマチ系疾患の患者さん、ご家族、医療従事者、支援者の方



　


【申込方法】※下記申込フォームからの事前申込み


https://forms.gle/DtjHSaDCYJik3hyo6


申込締切：2025年2月24日（月）


　


　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-719-1fca0ce854f637af6baf445ed03abc96.pdf

　


【主催／問合わせ先】


東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）