タイの大人気スター・NuNew(ヌニュー)　「THE FIRST TAKE」再登場で圧巻の日本語歌唱！唯一無二の歌声で世界中のファンを魅了

「アジアの真珠」「国民の息子」と称され、国内外のエンタメ界で圧倒的な人気を誇るタイのスター、NuNew(ヌニュー)が再び「THE FIRST TAKE」に降臨!今回は自身の日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」を披露し、その完璧な日本語と唯一無二の歌声で視聴者を魅了した。

■世界を席巻した日本デビュー曲が、特別アレンジで新たな輝きを放つ

2024年11月に日本デビューを飾ったシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」はiTunesトップソングで世界29か国で1位を記録、X(旧Twitter)では、関連ワードの数々がタイや東南アジア各地でトレンド1位獲得を繰り返すほどに話題となった。日本国内でもオリコンデイリーチャート5位、週間チャート12位にランクインし、タイ出身アーティストによるJ-Popソングとして国内の音楽シーン新しい風を吹かせ、新たな歴史を刻んだ。

そして、2025年1月20日に公開された「THE FIRST TAKE」第510回では、NuNewが初の日本メディアでのパフォーマンスとして、自身のソロデビューシングル「Anything」を、タイの人気クリエーター陣が、琴や三味線のサウンドを混ぜた日本風に仕上げたスペシャルアレンジにて歌唱。日本の伝統とタイのポップカルチャーが融合したこのパフォーマンスは、SNSで瞬く間に拡散され、日本国内のファンのみならず世界中のファンから多くのコメントが寄せられ、タイのメディアでも大きく取り上げられるなどの話題となった。

■ 「THE FIRST TAKE」だけの特別アレンジが生む、新たな“渋谷の風景”

そして今回、満を持して披露された「渋谷のBARで初めてのデイト」。NuNewの澄んだ歌声が際立ち、優しい音色が心地よいアコースティック生楽器を施したTHE FIRST TAKEだけのための特別アレンジは、オリジナルバージョンのネオシティポップとは異なる、より純レトロな渋谷の情景を映し出す仕上がりに。一発撮りの緊張感の中、NuNewの完璧な日本語と繊細な表現力が、より深く楽曲の世界観を彩った。NuNewが日本の音楽シーンに刻んだ新たな軌跡を、「THE FIRST TAKE」でぜひ体感してほしい。

■NuNewコメント

先日公開された「หมอนอิง (Anything)」に続いて、僕の日本デビュー曲「渋谷のBARで初めてのデイト」が公開されました!僕はこの曲がとても気に入っていて普段から口ずさんでいたのですが、やっぱり収録の日は全部日本語だし、間違えないようにとても緊張しました。でも頑張りましたし、楽しかったです。THE FIRST TAKEバージョンのアレンジもとても良いので、皆さんにも気に入っていただけると思います!

■NuNew -渋谷のBARで初めてのデイト / THE FIRST TAKE

2025年2月3日公開

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o5sF84zcRMw ]

■NuNew プロフィール

2001年7月25日タイ・バンコク生まれ。2022年に大ヒットタイドラマ『Cutie Pie Series』で主演し俳優としてタイ国内外で大ブレイク。2023年には、シングル「หมอนอิง (Anything)」をリリースし、ソロシンガーとしてのキャリアも確立。数々の音楽賞やエンタメアワードを総なめにし、最近では 『TikTok Thailand Awards 2024』で「Music Artist of the Year(最優秀音楽アーティスト賞)」を受賞。2024年8月に開催し、即完売となった自身初ソロコンサートは2日間で2万以上を動員し世界中のファンを魅了した、タイのエンタメ業界を牽引するグローバルアーティスト。2024年11月20日、シングル「渋谷のBARで初めてのデイト」で日本デビューを果たす。

■日本デビュー曲リリース情報

NuNew(ヌニュー)

日本デビューシングル「渋谷のBARで初めてのデイト」

好評デジタル配信中! https://orcd.co/first-date-at-shibuya

Music Video: https://youtu.be/d3GRtM5pdi4

フィジカル盤CDシングル

全国のタワーレコード及びオンラインにて発売中

発売日:2024年12月4日(水)

タイトル:渋谷のBARで初めてのデイト

品番:UXCL-346

初回限定本人生写真封入

定価2,200円(税込)

■NuNew OFFICIAL

Instagram: https://www.instagram.com/new_cwr/

TikTok: https://www.tiktok.com/@nunew_cwr

X: https://x.com/CwrNew



DOMUNDI Instagram: https://www.instagram.com/domunditv/

DomundiTV YouTube: https://www.youtube.com/@domunditv

DMD MUSIC YouTube: https://www.youtube.com/@DMDMUSICTH

DMD MUSIC X: https://x.com/DMDMusicTH

【THE FIRST TAKEについて】

■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

■RULES

白いスタジオに置かれた一本のマイク。

ここでのルールはただ一つ。

一発撮りのパフォーマンスをすること。

A microphone and a white studio.

And 1 rule.

You’ve got 1 TAKE.

■STATEMENT

一発撮りで切りとる。

今という時間と、

今しか出せない音を。

THE FIRST TAKE

この瞬間は、二度とない。

CAPTURE THE TAKE.

THIS MOMENT.

THIS SOUND.

THE FIRST TAKE

IT ONLY HAPPENS ONCE.

「THE FIRST TAKE」(ザ・ファースト・テイク)

▪アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。

▪19年11月15日開設、現在チャンネル登録者数は1050万人(※2/2時点)。

▪19年12月LiSA「紅蓮華」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。

▪20年3月DISH//(北村匠海)「猫」が公開、現在までの再生回数は2.2億回。

▪20年5月YOASOBI「夜に駆ける」が公開、現在までの再生回数は1.4億回。

▪24年3月Creepy Nuts「Bling‐Bang‐Bang‐Born」が公開、現在までの再生回数は9000万回超え、ここ数年の音楽シーンを彩るヒット曲たちが「THE FIRST TAKE」でパフォーマンスされている。

▪20年11月配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」を設立し、LiSA×Uru「再会 (produced by Ayase)」配信。

▪21年12月milet×Aimer×幾田りら「おもかげ (produced by Vaundy)」配信。配信された2曲共に1億ストリーミングを超えるヒット曲となる。

▪21年6月「THE FIRST TAKE」から派生した音楽情報WEBサイト「THE FIRST TIMES」をスタート。オウンドメディアならではの独自性の高いコンテンツを展開している。

▪22年5月初の有観客ライブ「INSIDE THE FIRST TAKE supported by ahamo」を舞浜アンフィシアターにて2日間に渡り開催した。

▪22年9月アヴリル・ラヴィーン、ハリー・スタイルズ、マネスキンなど海外アーティストが多数出演する「THE FIRST TAKE INTERNATIONAL」をスタートさせ、現在までの再生回数は約2億回。海外からの視聴、登録者数が増加している。

▪24年8月縦型プラットホーム(YouTube Shorts、TikTok、Instagram Reels)に特化し、アーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する新企画「FLASH THE FIRST TAKE」をスタート。

▪24年8月18日チャンネル登録者数が1000万を超える。

▪24年11月15日チャンネル開設5周年を迎えた。

■「THE FIRST TAKE」 OFFICIAL

Web Site: https://www.thefirsttake.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/the_firsttake/

X: https://x.com/The_FirstTake

TikTok: https://www.tiktok.com/@the_first_take

Playlist: https://lnk.to/sfhklx

FLASH THE FIRST TAKE:

https://youtube.com/playlist?list=PLeLvSt3A0DdkKKDk6Q4jvGeDiUNGnS46E&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLeLvSt3A0DdkKKDk6Q4jvGeDiUNGnS46E&feature=shared)

THE FIRST TIMES: https://www.thefirsttimes.jp/