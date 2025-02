『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』4周年を記念して、万魔殿メンバーの描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド、タペストリーなどのグッズが2月15日に発売！

株式会社アニメイトホールディングス△アクリルスタンド商品の詳細はこちら :https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14944

株式会社アニメイトは、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』の新商品を2025年2月15日から販売いたします。

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とは、Yostar&NEXON Gamesが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。さまざまな学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGとなっています。

2025年2月で4周年を迎える本作より、新グッズが発売! 万魔殿のメンバー・マコト、イロハ、イブキ、サツキ、チアキの描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」「缶バッジセット」のほか、“びびっ(ViVi)と驚いている娘(MUSume)&息子(MUSuko)”をコンセプトにしたムービック描き起こしシリーズ・ViVimus(びびむす)の「アクリルキーホルダー」「ころっと」など、多数のグッズがラインナップされています。

また、全国アニメイト・アニメイト通販では、新グッズも対象の「『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』4th ANNIVERSARY FAIR.」を2月15日~3月2日まで開催いたします。期間中、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連のグッズをご購入・ご予約1,100円(税込)毎に、特典「イラストカード(全11種)」を1枚プレゼントいたします。

さらにフェアと同期間、アニメイト秋葉原2号館7Fにてオンリーショップを開催いたします。こちらもぜひチェックしてみてください!

■商品情報

アクリルスタンド

発売日:2025年2月15日

価格:各1,650円(税込)

種類:5種

缶バッジセット/万魔殿

発売日:2025年2月15日

価格:2,200円(税込)

B2タペストリー/万魔殿

発売日:2025年2月15日

価格:3,850円(税込)

アクリルキーホルダー

発売日:2025年2月15日

価格:各715円(税込)

種類:5種

ピンバッジ/万魔殿

発売日:2025年2月15日

価格:660円(税込)

マルチプレイマット

発売日:2025年2月15日

価格:各2,750円(税込)

種類:10種

アクリルキーホルダーコレクション/ViVimus vol.3

発売日:2025年2月15日

価格:1パック715円(税込)

1BOX(10パック入り)7,150円(税込)

種類:全10種

ころっと アクリルフィギュアコレクション/ViVimus vol.3

発売日:2025年2月15日

価格:1パック770円(税込)

1BOX(10パック入り)7,700円(税込)

種類:全10種

この他にも、多数のグッズが発売!

■フェア情報

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』4th ANNIVERSARY FAIR.

開催期間:2025年2月15日~3月2日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容:期間中、『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に、特典「イラストカード(全11種)」を1枚プレゼントいたします。

特典内容:イラストカード(全11種)

※特典はお選びいただけません。

※アニメイト通販では、2月15日より対象商品の受注開始となります。受注いただいたお客様には商品の発送時に特典をお付けいたします。

★オンリーショップも開催!

開催期間:2025年2月15日~3月2日

開催場所:アニメイト秋葉原2号館7F

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

■関連URL

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14944)

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』4th ANNIVERSARY FAIR.(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112216)

『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』公式サイト(https://bluearchive.jp)