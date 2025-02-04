【湘南人不動産】フルラッピングバスが藤沢・鎌倉市内※を走行します

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株式会社ジーン


株式会社ジーン（本社：東京、代表取締役社長：林田洋明、以下：当社）が運営する湘南人不動産は、神奈中バスのフルラッピング走行を開始いたしました。
路線バスとして藤沢・鎌倉市内を巡航する1車両に、全体ラッピングを施しています。



デザインコンセプトは、湘南エリア特化の不動産屋として湘南のイメージを散りばめました。また、親しみやすさ・相談しやすさといった当社のモットーを、明るいデザインで表現しました。湘南地域の皆さまに広くご覧いただき、当社を知っていただく機会となること、また更なるご愛顧をいただけることを願っております。



【実施内容】
■神奈中バス　： フルラッピング広告
■巡航開始日 ：　2025年2月1日～
■車両数　　 ：　1台
■路線　　　 ：　神奈中バス藤沢営業所 　各路線





湘南人不動産について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　




湘南地域（藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、平塚、大磯、二宮、小田原など）の不動産なら湘南人不動産にお任せください！


月間150万PVのWEBメディア「湘南人（https://shonanjin.com/）」と連携した、地域密着型の告知も可能です。



＜湘南人不動産　湘南支店　概要＞


住所：〒251-0035　神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目12-4　ヴィルヌーブ片瀬江ノ島1階


アクセス：https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46(https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46)


小田急線 片瀬江ノ島駅 徒歩4分／江ノ島電鉄線 江ノ島駅より徒歩6分


電話：0466-47-4990


FAX： :0466-47-4991


メール：realestate@shonanjin.com




株式会社ジーンについて




当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。



＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞


・市場調査、競合調査など各種リサーチ


・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）


・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策


・クリエイティブ制作、システム開発


・各種コンサルティングサービス


・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/



＜アート・メディア事業＞


・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/


・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com


・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/


・損しないための引越し総合マニュアル「引越し準備ナビ」 https://hikkoshi-1st.jp


・出版事業「Jeane Books」　https://jeanebooks.com/ja/



＜ライフスタイル事業＞


・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/


・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/



【株式会社ジーン　企業概要】


■代表者　　：代表取締役　林田洋明


■設立　　　：２０１６年１２月８日


■決算期　　：６月


■資本金　　：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）


■公式サイト：https://jeane.jp


■公式ＳＮＳ：


https://www.facebook.com/jeaneincjp


https://twitter.com/jeaneinc


https://www.instagram.com/jeaneincjp


■所在地　　：〒107-0062　


東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F


電話 03-6380-6165　FAX 03-6380-6215


■免許など　：古物商（美術品）　東京都公安委員会　第30331212827号


宅地建物取引業　国土交通大臣（1）第10616号


有料職業紹介事業　許可番号13-ユ-314999　


特定募集情報等提供事業　51-募-001048


■問い合わせ先：pr@jeane.jp