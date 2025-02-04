【湘南人不動産】フルラッピングバスが藤沢・鎌倉市内※を走行します

株式会社ジーン

株式会社ジーン（本社：東京、代表取締役社長：林田洋明、以下：当社）が運営する湘南人不動産は、神奈中バスのフルラッピング走行を開始いたしました。

路線バスとして藤沢・鎌倉市内を巡航する1車両に、全体ラッピングを施しています。



デザインコンセプトは、湘南エリア特化の不動産屋として湘南のイメージを散りばめました。また、親しみやすさ・相談しやすさといった当社のモットーを、明るいデザインで表現しました。湘南地域の皆さまに広くご覧いただき、当社を知っていただく機会となること、また更なるご愛顧をいただけることを願っております。

【実施内容】

■神奈中バス ： フルラッピング広告

■巡航開始日 ： 2025年2月1日～

■車両数 ： 1台

■路線 ： 神奈中バス藤沢営業所 各路線

湘南人不動産について

湘南地域（藤沢、茅ヶ崎、鎌倉、逗子、平塚、大磯、二宮、小田原など）の不動産なら湘南人不動産にお任せください！

月間150万PVのWEBメディア「湘南人（https://shonanjin.com/）」と連携した、地域密着型の告知も可能です。

＜湘南人不動産 湘南支店 概要＞

住所：〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目12-4 ヴィルヌーブ片瀬江ノ島1階

アクセス：https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46(https://goo.gl/maps/SRmnAQhZmrhLRGQ46)

小田急線 片瀬江ノ島駅 徒歩4分／江ノ島電鉄線 江ノ島駅より徒歩6分

電話：0466-47-4990

FAX： :0466-47-4991

メール：realestate@shonanjin.com

株式会社ジーンについて

当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。

＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）

・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/

＜アート・メディア事業＞

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/

・損しないための引越し総合マニュアル「引越し準備ナビ」 https://hikkoshi-1st.jp

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/

＜ライフスタイル事業＞

・コスメ事業「ジーンのECコンサル」https://ec.jeane.jp/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/

【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 ：代表取締役 林田洋明

■設立 ：２０１６年１２月８日

■決算期 ：６月

■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）

■公式サイト：https://jeane.jp

■公式ＳＮＳ：

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 ：〒107-0062

東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号

有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999

特定募集情報等提供事業 51-募-001048

■問い合わせ先：pr@jeane.jp