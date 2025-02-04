【お知らせ】株式会社アッツ 事業拡大に伴い大阪の最新スポットJPタワーへオフィスを移転
株式会社アッツ
3月末にリニューアル販売されるCANNAモイスチャークリーム
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QjBtXq2ZNv0 ]
株式会社アッツ
商号 ： 株式会社アッツ
3月末にリニューアル販売されるCANNAモイスチャークリーム
【新オフィス概要】
〈住所〉
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 JPタワー大阪12F
〈アクセス〉
JR大阪駅直結
【本社オフィス移転の背景】
1. お客さまやパートナーへのアクセス向上
2. 現代的なワークスペース
3. 利便性の高い周辺環境
4. チームの結束力向上
5. 戦略的なエリアでのブランド認知度向上
■アッツで扱う美容クリーム【CANNA】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QjBtXq2ZNv0 ]
更にパワーアップして、3月末にリニューアル販売予定の美容クリーム【CANNA】
■会社概要
商号 ： 株式会社アッツ
代表者 ： 代表取締役 山崎 晶久(やまさき あきひさ)
所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 JPタワー大阪12F
設立 ： 2018年10月
事業内容 ： 化粧品・オリジナル商品企画開発・販売・ECサイト運営/広告・マーケティング事業 / デザイン制作事業
URL ： https://atts.co.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社アッツ
Tel：06-6809-3084
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社アッツ 広報部
担当：野々上 実希（ののがみ みき）
E-Mail： nonogami@kotona-pr.jp
株式会社アッツ
商号 ： 株式会社アッツ
代表者 ： 代表取締役 山崎 晶久(やまさき あきひさ)
所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号 JPタワー大阪12F
設立 ： 2018年10月
事業内容 ： 化粧品・オリジナル商品企画開発・販売・ECサイト運営/広告・マーケティング事業 / デザイン制作事業
URL ： https://atts.co.jp/