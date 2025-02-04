【お知らせ】株式会社アッツ　事業拡大に伴い大阪の最新スポットJPタワーへオフィスを移転

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株式会社アッツ

3月末にリニューアル販売されるCANNAモイスチャークリーム


【新オフィス概要】


〈住所〉


　〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号　JPタワー大阪12F


〈アクセス〉


　JR大阪駅直結



【本社オフィス移転の背景】


1. お客さまやパートナーへのアクセス向上


2. 現代的なワークスペース


3. 利便性の高い周辺環境


4. チームの結束力向上


5. 戦略的なエリアでのブランド認知度向上



■アッツで扱う美容クリーム【CANNA】


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QjBtXq2ZNv0 ]

更にパワーアップして、3月末にリニューアル販売予定の美容クリーム【CANNA】




■会社概要


商号　　 ： 株式会社アッツ


代表者　 ： 代表取締役　山崎 晶久(やまさき　あきひさ)


所在地　 ： 〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号　JPタワー大阪12F


設立　　 ： 2018年10月


事業内容 ： 化粧品・オリジナル商品企画開発・販売・ECサイト運営/広告・マーケティング事業 / デザイン制作事業


URL　　 ： https://atts.co.jp/　




【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社アッツ


Tel：06-6809-3084



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】


株式会社アッツ　広報部


担当：野々上　実希（ののがみ　みき）


E-Mail： nonogami@kotona-pr.jp





株式会社アッツ
株式会社アッツ

商号　　 ： 株式会社アッツ
代表者　 ： 代表取締役　山崎 晶久(やまさき　あきひさ)
所在地　 ： 〒530-0001　大阪府大阪市北区梅田3丁目2番2号　JPタワー大阪12F
設立　　 ： 2018年10月
事業内容 ： 化粧品・オリジナル商品企画開発・販売・ECサイト運営/広告・マーケティング事業 / デザイン制作事業
URL　　 ： https://atts.co.jp/