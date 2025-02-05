【HMV record shop 新宿】2025年3月14日(金) 新宿マルイ 本館8階へ移転リニューアルオープン！

株式会社ローソンエンタテインメント

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このたび、「HMV record shop 新宿ALTA」は、2025年3月14日(金)に新宿東口 新宿マルイ 本館8階に移転し、「HMV record shop 新宿」としてリニューアルオープンいたします。

「HMV record shop 新宿」では、「HMV record shop 新宿ALTA」同様に音楽／レコードファンのお客さまをはじめ、海外からのお客さま、レコードをはじめて聴く若年層のお客さまなどにも満足いただける店舗を目指し、リニューアルオープンを記念した中古セールも予定しています。

また、2025年5月下旬には売り場面積を拡大、グランドオープンを予定しております。

リニューアル後の店舗「HMV record shop 新宿」にご期待ください！

HMVのレコード専門店「HMV record shop」は、日本国内におけるレコードの再評価、人気の高まりに先駆け、2014年8月に1号店となる「HMV record shop 渋谷」をオープン、現在は東京都内に3店舗（渋谷、新宿、吉祥寺）、大阪に1店舗（心斎橋）を運営しています。「HMV record shop」は、今後もお客さまに音楽の楽しみ方の1つとして“レコード”を提案する、文化の“情報発信地”を目指してまいります。

■「HMV record shop 新宿」店舗概要

リニューアルオープン日：2025年3月14日(金)

所在地 ：東京都新宿区新宿3丁目30－13 新宿マルイ 本館 8階

営業時間：11:00 - 21:00

売場面積：3月14日 リニューアルオープン 60.0坪 ／ 5月下旬予定 グランドオープン 101.6坪

▶公式サイト：https://www.hmv.co.jp/store/ALT/

▶公式X：@HMVrs_shinjuku(https://x.com/HMVrs_shinjuku)

▶公式Instagram：@hmvrecordshop_shinjuku(https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinjuku/)

「HMV record shop 新宿ALTA」は、2025年2月28日(金)の新宿ALTA閉館に伴い、2月末をもちまして一時閉店し、移転・リニューアルに向けた準備に入ります。

「HMV record shop 新宿ALTA」では、お客さまへのこれまでの感謝を込め、移転前のラスト企画として、2月15日(土)～2月25日(火)の期間に"お買い得レコード 計10,000枚大放出企画"を予定しております。詳細については、上記「HMV record shop 新宿」の公式X(https://x.com/HMVrs_shinjuku)や公式Instagram(https://www.instagram.com/hmvrecordshop_shinjuku/)を通じてご案内いたしますので、楽しみにお待ちください！