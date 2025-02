【京都 蔦屋書店】天野タケル 個展「Venus in the Galaxy」を2月22日（土）より開催。宇宙をテーマにした独自のビジョンと、日本美術の伝統が織りなす新作群を発表。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)《Venus》1167×1167mm, acrylic on canvas, 2024年

京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都高島屋 S.C.[T8]5F・6F)では、天野タケル 個展「Venus in the Galaxy」を2月22日(土)~3月17日(月)の期間、店内5Fエキシビジョンスペースにて開催します。

特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/45154-1233300117.html

概要

天野タケルの京都 蔦屋書店における初個展「Venus in the Galaxy」を開催します。

天野タケルが追求する「NEWART」は、古今東西の美術に根ざしたテーマを現代の感覚で再解釈し、ポップ・ アートの鮮やかな色彩や大胆な構図と融合させたものです。本展で発表される新作は、伝統的な禅の美学に基づく静寂や象徴性を基調としながら、観る者を引きつける現代的なエネルギーを宿しています。

その中でも、水墨画が持つミニマルで精神的な美意識は、天野の宇宙的なスケール感と調和し、新しい感覚を生み出しています。

本展のタイトル「Venus in the Galaxy」は、宇宙という壮大な舞台の中で輝く「金星=Venus」に喩えられる美の象徴とも捉えることができ、作品を通じて古代から未来へと連なる普遍的なテーマを描き出します。宗教画の荘厳さや静物画の深い寓意と、ポップ・アートが持つ軽やかな表現が融合し、天野タケルの作品は伝統を敬いながらも、それを超えた新しいアートの在り方を示しています。古典とポップ、精神性と遊び心、過去と未来。その全てが重なり合う天野タケルの世界を、ぜひこの機会にご体験ください。

なお、当展示は、2025年2月10日(月)~2月24日(月)、銀座 蔦屋書店でも巡回展示いたします。

(展示作品は異なります。展示詳細は銀座 蔦屋書店へお問い合わせください)

《Venus》1167×910mm, acrylic on canvas, 2024年《Venus on the Lemon》1167×1167mm, acrylic on canvas, 2024年アーティストプロフィール

天野タケル

天野タケルは1977年東京都生まれ。97年に渡米し、ニューヨークで版画を学び、宗教画や静物画などの伝統的な題材とポップ・アートが融合する、「NEW ART」と呼ぶ独自の表現方法で作品を制作しています。黄色やピンクといった明快な色彩を背景に、簡略化された線で描く人物画や、どくろやろうそくによってはかなさを表した作品などを、東京、香港、ニューヨーク、ロンドン、パリほか国内外で発表する現代アーティストです。

販売について

会場展示作品は、2025年2月22日(土)11:00より販売します。

※プレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。

アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」では、2025年2月22日(土)11:00~3月17日(月)18:00の期間販売します。

展覧会詳細

「Venus in the Galaxy」

会期|2025年2月22日(土)~3月17日(月)

時間|11:00~20:00

※最終日のみ18:00閉場

※2月22日(土)16:30~18:00にレセプションを開催します。作家在廊予定、どなたでもご参加いただけます。

会場|京都 蔦屋書店 5F エキシビジョンスペース

主催|京都 蔦屋書店

企画協力|コレクション・オブ・アート株式会社

https://www.instagram.com/collection_of_art_jp/

入場|無料

お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp

《Galaxy》1167×910mm , acrylic on canvas, 2024年京都 蔦屋書店

京都高島屋S.C.[T8]5・6階に位置する京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと文化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、日常のアートピースとなるような文具・工芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注目の現代アート作品を展示。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居心地の良い空間を提供します。



住所|〒600-8002 京都府京都市下京区四条通寺町東入⼆丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]5・6階

電話番号|075-606-4525

営業時間|10:00~20:00

※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00

HP|https://store.tsite.jp/kyoto/

X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)

Instagram |@kyoto_tsutayabooks https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks

Facebook|京都 蔦屋書店

https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029

TTC LIFESTYLE株式会社

TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、高島屋、東神開発が設立したアート販売における相互チャネルの活用、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を行う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや文化の発信・提案」に関わる合弁事業を行うことで、シナジーの最大化を目ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅力的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。

CCCアートラボ

CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/