ICカード印刷サービス開始！ | 廉価・高精細・短納期で理想を実現ICカード印刷にお悩みの企業必見！
■ICカード印刷サービス
宏福商事のICカード印刷サービスは、企業・学校・店舗向けに最適なICカード印刷を提供。クオリティ・価格・納期のすべてにこだわり、理想のカード作成を実現します。
■3つの特長
業界最安クラスの価格
高品質な印刷を手頃な価格で提供し、コスト削減をサポート。
高精細な仕上がり
精密なオフセット印刷で、ロゴやデザインを忠実に再現。
最短納期でスピーディーに対応
お急ぎの案件も柔軟に対応！短納期でお届け可能。
■幅広い用途に対応
ICカードの印刷実績多数！
社員証・学生証
会員カード・ポイントカード
セキュリティカード（アクセス制御用）
業種・業態を問わず、幅広いニーズにお応えします。
■印刷内容 & 印刷方法
印刷内容
ロゴ、デザイン、QRコード、バーコードなど、細部まで鮮明に印刷。
🖨 印刷方法
高精細オフセット印刷を採用し、美しい仕上がりを実現。
⚠ 注意点
可変データ（連番や個別情報）は対応不可。あらかじめご了承ください。
■発注条件 & 対応カード
発注条件
版下データは AI形式 でご提供ください。
最低発注数量: 1,000枚以上
対応カード
FeliCa Lite-S / MIFARE 1K / MIFARE ULTRALIGHT
素材: PVC
■印刷なしのICカードもAmazonで販売中！
印刷なしの業務用ICカードもAmazonで販売しています。印刷が不要な場合は、こちらをご利用ください。
販売中の商品
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■お問い合わせ & お見積り
ICカード印刷のご相談・お見積りはお気軽にどうぞ！
📩 お問い合わせはこちら(https://kofukutrading.com/contact-us/)
高品質 × 低価格 × 短納期
確かな技術力で美しい仕上がり
急ぎの案件も迅速対応
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宏福商事合同会社について
本社:〒116-0011 東京都荒川区西尾久6-13-6-A103
設立:2018年12月
URL:http://www.kofukutrading.com
事業内容:貿易業
お問い合わせ先
企業名:宏福商事合同会社
Email: info@kofukutrading.com