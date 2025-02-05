アイドルグループ、スーパーベイビーズのメンバーとして活動中の山田せいあさんがFickle Bebe 25 SPRING 1ST COLLECTIONのゲストモデルとして登場！

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株式会社アイジーエー

株式会社アイジーエー(本社：福井県越前市、代表取締役社長：五十嵐昭順)は、Fickle Bebeの25 SPRING 1ST COLLECTIONのヴィジュアルモデルに、アイドルグループ、スーパーベイビーズのメンバーとして活動中の山田せいあさんを起用しました。




Fickle Bebeの25 SPRING 1ST COLLECTION は2月5日 (水) 20時よりオンライン販売いたします。




レイヤードクラシカルワンピース

セーラーカラーフリルブラウス

【レイヤードクラシカルワンピース】


COLOR：BLACK / GRAY


SIZE：FREE


PRICE：\15,400 - taxin



【セーラーカラーフリルブラウス/3月発売商品】


COLOR：BLACK / WHITE


SIZE：FREE


PRICE：\13,200 - taxin



【リボンジャンパースカート/3月発売商品】


COLOR：BLACK / GRAY


SIZE：FREE


PRICE：\14,300 - taxin




フリルリボンティアードワンピース

ボンディングスタジャン

【フリルリボンティアードワンピース/3月発売商品】


COLOR：BLACK / MIX


SIZE：FREE


PRICE：\16,400 - taxin



【ボンディングスタジャン】


COLOR：BLACK / GRAY


SIZE：FREE


PRICE：\19,800 - taxin




【販売スケジュール】


オンライン


日時：2025年2月5日20:00 ～


アクシーズファム オンラインショップ


URL：https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=ficklebebe&dpcnt=60&sort=07(https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=ficklebebe&dpcnt=60&sort=07)



【山田 せいあさんプロフィール】


7月31日生まれ。出身は北海道。


スーパーベイビーズのメンバーとして活動中。担当カラーはベイビーブルー。


クロちゃん（安田大サーカス）がMCを務める番組ABEMA BOATRACE COLORS「クロクルパレット」の準レギュラーを務めているほか、


岩井勇気（ハライチ）がメインMCを務めるアニメ/ポップカルチャー情報番組「SHIBUYA ANIME BASE」のレポーターとしても出演中。


昨年11月には朗読劇「白きは沈黙の街で」に、今年1月には舞台「まちカドまぞく」にも出演。


「週刊ヤングジャンプ」の巻末グラビアを飾るなど、アイドル以外にも活動の幅を広げている。



【山田 せいあさんSNSアカウント】


Instagram アカウント


https://www.prod.instagram.com/yamada_seia/


X アカウント


https://x.com/gajiramaruseia


YouTubeアカウント


https://www.youtube.com/@gajimaruchan



【Fickle Bebe SNSアカウント】


Instagram アカウント


https://www.prod.instagram.com/fickle_bebe/


X アカウント


https://x.com/FickleBebe


株式会社　アイジーエー


〒104-0061　東京都中央区銀座三丁目7番3号銀座オーミビル6F


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