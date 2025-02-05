アイドルグループ、スーパーベイビーズのメンバーとして活動中の山田せいあさんがFickle Bebe 25 SPRING 1ST COLLECTIONのゲストモデルとして登場！
株式会社アイジーエー(本社：福井県越前市、代表取締役社長：五十嵐昭順)は、Fickle Bebeの25 SPRING 1ST COLLECTIONのヴィジュアルモデルに、アイドルグループ、スーパーベイビーズのメンバーとして活動中の山田せいあさんを起用しました。
Fickle Bebeの25 SPRING 1ST COLLECTION は2月5日 (水) 20時よりオンライン販売いたします。
レイヤードクラシカルワンピース
セーラーカラーフリルブラウス
【レイヤードクラシカルワンピース】
COLOR：BLACK / GRAY
SIZE：FREE
PRICE：\15,400 - taxin
【セーラーカラーフリルブラウス/3月発売商品】
COLOR：BLACK / WHITE
SIZE：FREE
PRICE：\13,200 - taxin
【リボンジャンパースカート/3月発売商品】
COLOR：BLACK / GRAY
SIZE：FREE
PRICE：\14,300 - taxin
フリルリボンティアードワンピース
ボンディングスタジャン
【フリルリボンティアードワンピース/3月発売商品】
COLOR：BLACK / MIX
SIZE：FREE
PRICE：\16,400 - taxin
【ボンディングスタジャン】
COLOR：BLACK / GRAY
SIZE：FREE
PRICE：\19,800 - taxin
【販売スケジュール】
オンライン
日時：2025年2月5日20:00 ～
アクシーズファム オンラインショップ
URL：https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=ficklebebe&dpcnt=60&sort=07(https://shop.axesfemme.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&bid=ficklebebe&dpcnt=60&sort=07)
【山田 せいあさんプロフィール】
7月31日生まれ。出身は北海道。
スーパーベイビーズのメンバーとして活動中。担当カラーはベイビーブルー。
クロちゃん（安田大サーカス）がMCを務める番組ABEMA BOATRACE COLORS「クロクルパレット」の準レギュラーを務めているほか、
岩井勇気（ハライチ）がメインMCを務めるアニメ/ポップカルチャー情報番組「SHIBUYA ANIME BASE」のレポーターとしても出演中。
昨年11月には朗読劇「白きは沈黙の街で」に、今年1月には舞台「まちカドまぞく」にも出演。
「週刊ヤングジャンプ」の巻末グラビアを飾るなど、アイドル以外にも活動の幅を広げている。
【山田 せいあさんSNSアカウント】
Instagram アカウント
https://www.prod.instagram.com/yamada_seia/
X アカウント
https://x.com/gajiramaruseia
YouTubeアカウント
https://www.youtube.com/@gajimaruchan
【Fickle Bebe SNSアカウント】
Instagram アカウント
https://www.prod.instagram.com/fickle_bebe/
X アカウント
https://x.com/FickleBebe
株式会社 アイジーエー
〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目7番3号銀座オーミビル6F
プレス担当
TEL：0120-365-765 FAX：03-6263-2505
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